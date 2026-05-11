株式会社夢タカラ(所在地：静岡県熱海市、代表取締役：下鳥 正人)は2019年8月、熱海銀座商店街にオープン以来、連日行列の絶えない「熱海銀座おさかな食堂」の新業態となる「熱海おさかな食堂 炙り家」は、2024年3月にオープンして以来「うお焼きメニュー」へ挑戦して2年が経ちます。その炙り家ブランドの派生型として《熱海おさかな食堂 炙り家 別邸》が2026年5月24日(日)にオープンします。両店舗のコンセプトは《笑顔の賑わいで街に灯りを灯す》。

本店では、2026年2月に提供するメニューのリニューアルを迎え、連日多くのお客様の心を満たし続けるとともに、店舗では接客応対に力を入れています。さらなる本店のメニューリニューアルとともに、今回“別邸”では【海鮮】のイメージが強い熱海の街に対して、それ以外の《肉》という選択肢を創ることで、地元の方でも体感できる熱海の魅力を、観光に訪れるお客様にも発信していき、回数を重ねてお楽しみいただけるよう、熱海の賑わいの“体感スポット”を《炙り家ブランド》でも目指します。





なお、グランドオープン前日の5月23日(土)には、プレオープンいたします。





《熱海おさかな食堂 炙り家 別邸》が2026年5月24日(日)に、グランドオープン！





■《熱海おさかな食堂 炙り家 別邸》熱海市銀座町＜浜町通り＞にオープン！

《熱海おさかな食堂 炙り家 別邸》がオープンする場所は、「熱海おさかな食堂 炙り家」の真隣！「熱海おさかな食堂 炙り家」を「炙り家本店」とし、さらにメニューもリニューアルし、おにぎり・だご汁・浜焼きをメインとした昼業態になります。その「炙り家本店」に対して、この度オープンする「炙り家別邸」は肉と炙りメニュー中心の夜間業態の店舗となります。本店は海鮮と昼の青空をイメージした《青》とし、別邸は肉と炎をイメージした《赤》の暖簾というインパクトのあるテーマカラーで外観イメージを対比させ《炙り家ブランド》としての地位を確立します。また、おさかな系列店も出店している熱海駅前商店街や、熱海銀座商店街の2つがメイン観光地となっている中、夜の街である熱海エリア(銀座町・渚町・中央町)の玄関口として《浜町通り》の活性化を目的に、地元の方にも日常的にご来店いただけるよう、地域に馴染む体感スポットとしてはもちろん、観光目的で訪れるお客様にも何度も訪れていただく機会を創ることで、地域と観光の融合を目指します。





店舗外観イメージ





■《炙り家ブランド》本店・別邸のメニューを一部ご紹介！

※メニューの詳細は、5月15日(金)配信予定の第2弾リリースでご紹介いたします。





～ 《炙り家ブランド》本店メニュー ～

「熱海おさかな食堂 炙り家」本店では、2026年2月のメニューのリニューアルから、別邸のオープンに向けてさらなるメニューのリニューアルを行います。おにぎりやだご汁、浜焼きと【海鮮】をメインに取り扱います。





●新登場！おにぎり「卵黄そぼろ」の《だご汁定食》

静岡県産のお米を羽釜で炊いて、駿河湾のお塩と有明海の海苔で包んだおにぎり。味付けされた卵黄と牛そぼろが堪らない美味しさ。沢山の野菜とフルーティーな香りの味噌を使用した「だご汁」と一緒に定食としてもお召し上がりいただけます。





だご汁定食





～ 《炙り家ブランド》別邸メニュー ～

《熱海おさかな食堂 炙り家 別邸》では、熱海でまだ提供店舗の少ない国内最大級の幻の地鶏「天草大王」を使ったメニューを多数用意しております。臭みがなく脂がのっているため、とても濃厚かつジューシーで肉量も多く食べ応えのある、夜のメニューにぴったりな食材となっています。

また本店で2026年2月のリニューアル後、お馴染みの人気商品「炙りてっぺん丼」をはじめとした丼ぶりメニューについてのご提供もございます。





●天草大王(モモ・ムネ)

炭火で焼き上げられた「天草大王」のモモ肉は弾力ある歯応えと溢れる肉汁を味わえる。ムネ肉は、あっさりとしていながらもコクのある旨みが楽しめます。そのまま塩味でお召し上がりいただくのも、「から味噌」につけてもまた、違った味わいをお楽しみいただけます。





天草大王(モモ・ムネ)





●レバー煮ら

牛のレバーとニラを煮て、ご賞味いただく小粋なダジャレが効いた一品。

王道な炒め物に代わり、煮ることでレバー特有の臭みが消え、しっとりふっくらと濃厚な味が楽しめます。





レバー煮ら





●炙りてっぺん丼

まぐろ・サーモン・白身魚の上に、ネギトロと卵黄までのせた山盛りなてっぺん丼。注文後、お客様の前で炙って仕上げる。強い火で一気に炙ることで、表面は香ばしく中をしっとりとさせ、素材の旨みを引き出します！仕入れ状況によって異なる白身魚を楽しみに訪れるのも、また一興。





炙りてっぺん丼





●ホルモンつくね串焼き タレ

濃厚でジューシーな串焼き。ホルモンのコリコリとした食感と、つくねにしたことでふわふわな食感が、混ざり合いお酒もすすむメニュー。呑まない人にも、スタミナ満点の一品です。

味付けは、塩とタレの2種類でご提供いたします。





ホルモンつくね串焼き タレ





■《熱海おさかな食堂 炙り家 別邸》概要

店舗名 ： 熱海おさかな食堂 炙り家 別邸

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町4-11

オープン日： 2026年5月24日(日)

定休日 ： 不定休









■おさかな食堂系列店について

「熱海銀座 おさかな食堂」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社夢タカラ)は、おさかな食堂系列店の旗艦店(1号店)として、2019年8月にオープンし、《熱海おさかな食堂 炙り家 別邸》のオープンで、熱海市を中心に9店舗の展開となります(御殿場プレミアム・アウトレット内の姉妹店含む)。当店は「飲食店を通して、地域のタカラを伝えていく。」を共通のコンセプトに掲げ、全9店舗で熱海のタカラである“海鮮”はもちろん、熱海の地域活性化を目指してさまざまな形で魅力を発信しています。“地魚”の宝庫でもある熱海より、当店ならではの海鮮メニューのご提供で熱海の魅力をお届けします。





旗艦店 熱海銀座 おさかな食堂の外観





●店舗一覧

名称 ： 熱海銀座 おさかな食堂

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町8ｰ8

公式サイト： https://www.osakana-atami.com/

「古き良き熱海らしさと新しい熱海」を表現した“熱海ノスタルジー”がコンセプト。オープンキッチンを中心に刺身、炉端、蒸しなど様々な形態で作りたてを提供します。





名称 ： 熱海駅前・おさかな丼屋

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町3-7

公式サイト： https://www.osakanadon-atami.com/

熱海銀座おさかな食堂が手掛ける海鮮丼専門店。近隣漁港から仕入れた熱海ならではの海鮮丼が味わえます。





名称 ： 熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ

所在地 ： 静岡県熱海市渚町5-1大舘呉服店ビル1F

公式サイト： https://www.osakana-bistro.com/

地場の海鮮を中心に魚介類を特製のお皿に豪快に盛り合わせた海鮮料理「オーシャンプラッター」、静岡の大自然で育ったあしたか牛のステーキなど豊富なメニューを取り揃えています。





名称 ： 熱海おさかな食堂

所在地 ： 静岡県御殿場市深沢1312 御殿場プレミアム・アウトレット2065区

公式サイト： https://www.osakana-gpo.com/

「熱海銀座おさかな食堂」の姉妹店。熱海市以外にある唯一の店舗です。





名称 ： 熱海銀座おさかな食堂はなれ

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町6-6

公式サイト： https://www.osakana-hanare.com/

朝はおばんざいビュッフェ、昼は海鮮丼と海鮮釜めしを提供いたします。





名称 ： 熱海おさかな・大食堂

所在地 ： 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル2F

公式サイト： https://www.osakana-daishokudo.com/

熱海の「タカラ」を心から満喫して頂きたい。笑顔で溢れる心のこもったサービスでおもてなし。





名称 ： 熱海おさかなパラダイス

所在地 ： 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル3F

公式サイト： https://www.osakana-paradise.com/

熱海の海の幸を思う存分召し上がっていただけるお刺身食べ放題のお店。まさにおさかなの楽園！

名称 ： 熱海おさかな食堂 炙り家

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町4-9

公式サイト： https://www.osakana-aburiya.com/

《炙り家ブランド》の「笑顔の賑わいで街に灯りを灯す」をコンセプトに、伊豆・熱海が誇る海鮮食材をメインで使用した数々の「炙り」メニューをお届けします。





名称 ： 熱海おさかな食堂 炙り家 別邸

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町4-11

公式サイト： https://www.osakana-aburiya.com/

《炙り家ブランド》の「笑顔の賑わいで街に灯りを灯す」をコンセプトに、隣接する本店「熱海おさかな食堂 炙り家」のメニューを引き継ぎ、新たに肉類のメニューのお届けを始めます。









■会社概要

商号 ： 株式会社夢タカラ

所在地 ： 〒413-0019 静岡県熱海市咲見町1-13 A.Iビル303号室

代表者 ： 代表取締役 下鳥 正人

設立 ： 2007年8月

事業内容： 飲食店経営、飲食店への経営コンサルティング

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.yumetakara.com/