プロeスポーツチーム「FENNEL」のVALORANT女子部門「FENNEL HOTELAVA」が国内公式大会3連覇を達成

株式会社Fennel

株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）が運営するプロeスポーツチーム「FENNEL」のVALORANT女子部門「FENNEL HOTELAVA」は、2026年5月4日（日）から5月6日（火）に開催されたVALORANT公式女性大会「VALORANT Game Changers Japan 2026 Split 1 Main stage」において優勝を果たしたことをお知らせいたします。

本優勝により、「FENNEL HOTELAVA」は国内公式大会3連覇を達成。 さらにMain Stageでは全試合をストレートで制し、1マップも落とさない完全優勝を成し遂げました。圧倒的なパフォーマンスで国内王者としての実力を証明しています。

また、本優勝により「FENNEL HOTELAVA」は、Pacific地域予選アジア大会へとつながる「VALORANT Game Changers Japan 2026 Split 2 Main Stage」への出場権を獲得いたしました。

大会結果

本大会は、国内トップクラスの4チームによるダブルエリミネーショントーナメント形式で開催されました。

FENNEL HOTELAVAはDAY1で「Sasanqua」に2-0で勝利し、続くDAY2では「EOTO」を2-0で下しGrand Finalへ進出。

そしてGrand Finalでは、Lower Finalを勝ち上がってきた「EOTO」と再戦。高いフィジカルと安定したチーム力を武器に3-0で勝利し、全試合ストレート・全マップ無敗で大会を締めくくりました。



試合結果

・DAY1 vs Sasanqua｜2-0 WIN

・DAY2 vs EOTO｜2-0 WIN

・Grand Final vs EOTO｜3-0 WIN

FENNEL HOTELAVAについて



FENNEL HOTELAVAは、FENNELが運営するVALORANT女子部門です。 国内外の大会で数々の実績を残し、日本のVALORANT Game Changersシーンを牽引するチームとして活動しています。

また、FENNELは株式会社ホテラバとVALORANT Game Changers部門におけるネーミングライツ契約を締結しており、本契約は2022年の初締結以来、5年連続での継続となります。2026年シーズンも引き続き「FENNEL HOTELAVA」として活動してまいります。

今後は「VALORANT Game Changers Japan 2026 Split 2 Main Stage」、そしてPacific地域大会に向け、さらなる強化と挑戦を続けてまいります。

引き続き、FENNEL HOTELAVAへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。

FENNEL HOTELAVA ロスター

FENNELについて

MocoSereNasuzuURYuRinChihqna（コーチ）

2019年に設立。2026年現在、10タイトルにわたるeスポーツ部門を展開。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw