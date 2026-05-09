老舗魚屋の想いを継承。池袋に「魚と酒 べっく」5月15日オープン

株式会社Mostfun

日本の従業員満足度世界一を理念に掲げる株式会社Mostfun（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：大崎拓実）は、2026年5月15日（金）、池袋駅西口徒歩2分の路面に新業態「魚と酒 べっく池袋西口店」をグランドオープンします。

本店舗は、吉祥寺で約100年愛された老舗魚屋「魚初（うおはつ）」の目利きと精神を受け継いだ魚酒場です。その日一番の鮮魚を、魚屋ならではの厚切りで提供する名物「四代目桶盛り」を中心に、素材の旨みを最大限に引き出す料理と厳選した日本酒を提供します。靴を脱いで寛げる中2階席 もあり、肩肘張らず、おいしい魚と酒を楽しめる空間です。

■ 100年続く魚屋の目利きを、池袋へ

約100年前、吉祥寺に誕生した老舗魚屋「魚初」は、2020年に「武蔵境おさかな家さん」へと形を変え、地域に愛され続けてきました。「武蔵境おさかな家さん」が2024年にMostfunへ参画してからも、確かな目利きと「目の前のお客さま に喜んでいただく」という信念は、今もなお大切に受け継がれ、さらなる進化を続けています。

同店では、「武蔵境おさかな家さん」の店主が毎朝豊洲市場へ足を運び、その日一番良い鮮魚を自ら買い付けています。さらに、目利きした魚を店舗まで直接届けてもらい、料理長たちが妥協のない一皿に変えてお客さまへお届けします。

■ 魚屋の本気「四代目桶盛り」とこだわりの調味料

約100年前に創業した「魚初」から、「武蔵境おさかな家さん」、そして「魚と酒 べっく」へ。代々受け継がれてきた魚屋の歴史と想いを込め、「四代目桶盛り」と名付けました。

「魚屋の本気は、厚さで伝える」をコンセプトに、その日一番旨い鮮魚を、豪快な厚切りで提供します。一切れの満足度にこだわった、魚屋ならではの桶盛りです。

四代目桶盛り 1人前 1,980円(税込) ※写真は4人前です

刺身に合わせて開発したオリジナルの「百年醤油」は、キレのある辛口だし醤油と、濃厚な甘口たまり醤油の2種類をご用意。さらに、北海道産の「なまら塩」や、千葉県から毎日届く朝採れ野菜など、素材一つひとつにもこだわっています。

■ こだわりの逸品

ポテサラの正解 780円(税込)ポテサラの正解

半熟卵を崩して混ぜる、べっくのポテサラ。濃厚な卵と特製サワークリームがじゃがいもの甘みを引き立てます。

丸ごと玉ねぎのおでん 680円(税込)丸ごと玉ねぎのおでん

淡路産玉ねぎを丸ごとじっくり炊き、出汁の旨みをたっぷり染み込ませました。口に入れると、とろっとほどける自慢のおでんです。



■ 今日の自分に合う一杯

べっくでは、その日の気分から日本酒を選べる「今日の気分酒」を用意しています。“味の違い”ではなく、“今の気分”から選ぶことで、日本酒をもっと自由に、気軽に楽しめます。



例えば、「なんでもない日を、ちょっと良い日に変えたい人」「今日はちゃんとうまい魚を食べにきた人」など、その日の気分に合わせて選べる16種類の気分酒をご用意しています。

■ 会話が深まる中2階の空間設計

店内は、中二階を設けた特徴的な三層構造です。靴を脱いで上がる中2階では、まるで家に帰ってきたかのように、不思議と肩の力が抜け、自然と会話が弾みます。秘密基地のような空間で、気取らずゆったりとした時間を過ごせます。

■ 店舗情報

店名：魚と酒 べっく池袋西口店

所在地：東京都豊島区西池袋１丁目３３－７（池袋駅西口（北）徒歩2分／20a出口すぐ）

席数：48席（1F 16席、中2階 16席、2F 16席）

営業時間：平日 15:00-23:00 / 土日祝 12:00-23:00

Instagram：https://www.instagram.com/beck_ikebukuro/

■ 会社概要

会社名：株式会社Mostfun

代表者：代表取締役 大崎 拓実

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目11-4

事業内容：

・飲食店経営

・人事採用支援

・システム開発

・福祉事業 ほか

URL：https://mostfun.jp/