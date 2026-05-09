日本最古級スーパー「銀ビルストアー」創業70周年。戦後流通史を紐解く「特設サイト」一般公開

株式会社銀ビルストアー

株式会社銀ビルストアー（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：大塚兼史）は、2026年（令和8年）5月15日に創業70周年を迎えます。戦後間もない1956年（昭和31年）の創業以来、祖父・大塚茂木、父・大塚英木（現会長）が幾多の荒波を越えて守り抜いた「生活インフラ」。その誇りを胸に、5代目社長・大塚兼史は、自社の枠を超えた地域活動で培った知見を活かし、次世代の「地域の未来」を切り拓く新ビジョンを表明いたします。

銀ビルストアー創業時の式典写真

【1】日本の流通史を深掘り：70年の軌跡を記録した「特設サイト」一般公開

5月12日に一般公開されるホームページの特設サイトは、70年の社史を超え、戦後日本の小売近代化を描いた「流通史ドキュメント」です。

【2】地域と共に歩むリーダーシップ：次世代へと繋ぐ「共創の精神」

- 「スーパーの夜明け」の証言： 1956年、ダイエー創業の1年前に姫路で「セルフサービス方式」を導入した先人たちの挑戦を詳述。城南小学校の児童へ金券を配布し、新しい文化を根付かせた「戦略的広報」の裏側も初公開します。- 激動を越えたDNA： 本店全焼からの奇跡の復旧劇（1965年）や、阪神・淡路大震災での被災地支援など、外部環境の激変に翻弄されながらも「銀ビルがなくなると街の活気が消える」という地域の期待に応え続けてきた70年の重み。- 「なぜ生き残れたのか」を解く経営の意思決定大型資本との競争の中で、「拡大ではなく密着」を選んだ判断、生鮮強化への転換、ボンマルシェ業態への進化など、70年の意思決定の連続を公開します。70年の軌跡を記録した「特設サイト」

現社長・大塚兼史は、30代で経営の舵取りを引き継いで以来、自社の経営のみならず、地域の若手経営者が集う奉仕活動やコミュニティ形成に深く関わってきました。

・「公の精神」による地域共創：

長年、地域奉仕団体のリーダーとして活動する中で培ったネットワークを活かし、地元の経営者仲間と手を取り合い、地域の食文化や魅力を再発見するコラボレーションを推進。一企業の枠を超え、地域全体のポテンシャルを掘り起こす活動を展開しています。

・100年企業への第一歩：

銀ビルストアーが70周年という節目を迎える今、大塚兼史は「継ぐとは守ることではなく、変化に対応し続けること」を信念に掲げています。地域社会に貢献する公的な活動を通じて得た「街の声」を経営に反映し、「30店舗・300億円」というビジョンに向け、100周年を見据えた強固な組織づくりを進めています。

【3】「売る場所」から「くらしを守る拠点」へ。社会課題に挑むインフラ宣言

陣頭指揮を執る大塚兼史社長

物価高や物流の不安定化が進む中、地域の方々の生活を支える「インフラ」としての機能を強化、数々の社会課題に取り組んでいます。

【4】5月15日「創立記念日」：生活者を支援する感謝の「誕生祭」

- 買い物難民・子育て支援： 移動スーパー「ハナマルシェ」やネットスーパーの拡充により、買い物に不自由する方をゼロにする体制を構築。また「子育て応援宣言」に基づく支援や、地元高校生との商品企画など、次世代育成にも注力しています。- 循環型社会の構築： 食品ロスを削減する「フードドライブ」の実施や子ども食堂への食材寄付など、地域で助け合う仕組みをスーパーが中心となって構築します。

― 物価高の時代に、スーパーが示す“生活インフラ”としての覚悟 ―

2026年5月15日、創業70周年を迎える銀ビルストアーは、この日を単なる記念日ではなく、「地域の暮らしに還元する一日」と位置づけ、全店で特別施策を実施いたします。物価上昇が続き、日々の買い物に不安が広がる中、同社は創業以来変わらない使命である「地域の食卓を支える」役割を改めて打ち出し、“家計を守るスーパー”としての姿勢を明確に示します。

当日は以下の取り組みを展開します。

- 70周年記念特別チラシの発行 これまでの歩みとともに、“これからの食卓”を提案する厳選商品を掲載。単なる特売ではなく、日常の質を高める提案型の内容としています。- 全店ポイント5倍＋プレミアムコジカチャージ 過去最大級の還元施策を実施。節約志向が高まる中、実質的な家計支援につながる取り組みとして展開します。- ・70周年記念商品（数量限定）の販売 惣菜・寿司・精肉を中心に、「生鮮に強い銀ビル」と「質販店」へのこだわりを結集。 長年支持されてきた定番商品に加え、地域食材を活かした特別商品を揃え、日常と“少し特別な日”の両方に応えるラインアップとしています。

銀ビルストアーは今回の取り組みを通じて、

「安さ」だけでなく「安心」と「食の価値」を提供する存在として、次の5年、10年への第一歩を踏み出します。

代表メッセージ：5代目社長・大塚兼史の「覚悟の声明」

こだわりの品を揃えた店内

「祖父や父が、戦後の焼け跡や震災の混乱の中で守り抜いたのは、店ではなく『地域との信頼』でした。物価高や人手不足など、今も厳しい環境は続いていますが、だからこそスーパーが『地域の灯（ともしび）』として躍動する意味があります。私にとって『継ぐ』とは、形あるものを守ることではありません。先代たちが命懸けで築いた『志』を、今の時代に合わせて『変える』ことこそが私の責任です。70年前、私たちの先代は『新しい買い物の形』で地域を驚かせました。そして今、私は『地域に必要とされ続ける仕組み』を作ることで、次の100周年に向かって切り拓いていきます。効率化が加速する今だからこそ、銀ビルは『人で勝負する』。300億円という数字は、地域の方々に『あってよかった』と言っていただける信頼の総量だと確信しています。」

銀ビルストアー 5代目社長 大塚兼史

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株式会社銀ビルストアー 広報代行

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E-mail： bonmaru_pr@otsukafund.co.jp

住所： 兵庫県姫路市西新在家２-１４-２６

会社URL 株式会社銀ビルストアー： https://bon-maru.com/

会社URL 大塚ファンド株式会社： https://otsukafund.co.jp/