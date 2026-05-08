ニュースメディア「LIVE TIMES（ライブタイムズ）」、ブランドアップデートと3ブランド体制へ。エンタメ専門メディアを始動、5月中旬にはライブコマース専門メディアもリリース

ADDRESS合同会社

ニュースメディア「LIVE TIMES（ライブタイムズ）」を運営するADDRESS合同会社（本社：大阪府大阪市、代表：上田 人志）は、メディアブランドのアップデートおよび3ブランド体制への移行を発表いたします。あわせて、5月中旬に新メディア「LIVE TIMES COMMERCE（ライブタイムズコマース）」をリリース予定です。

LIVE TIMESは「ライブ配信業界の価値をアップデートする」というコンセプトを原点に、2024年4月にリリースしたライブ配信業界に特化したニュースメディアです。サービス開始から約2年で、累計PV数500万、月間最大PV数80万を達成いたしました。

今後は、ライブ配信業界で培ってきた取材・編集の知見を活かし、ライブ配信業界特化の「LIVE TIMES」、エンタメ専門の「LIVE TIMES ENTAME（ライブタイムズエンタメ）」、ライブコマース専門の「LIVE TIMES COMMERCE」（5月中旬リリース予定）の3ブランド体制で発信を進めてまいります。

ADDRESS合同会社のコンセプト「新たな挑戦にスポットライトを。」のもと、3ブランドそれぞれの領域で挑戦する人々を発信してまいります。

1．3ブランド体制への移行

LIVE TIMESは、以下の3ブランドを軸とした体制へ移行いたします。3ブランドすべてが、「新たな挑戦にスポットライトを。」というコンセプトのもと、挑戦する人々の言葉と姿を届けることを共通の軸としております。

■LIVE TIMES（ライブ配信特化）



「ライバーの価値をアップデートする」というコンセプトのもと、ライブ配信業界に特化したニュース・取材記事を発信するメディアです。各配信プラットフォームの最新動向や、ライバーへのインタビューを継続的にお届けするほか、2025年11月には業界初の配信プラットフォームの垣根を超えた祭典「JAPAN LIVER FESTIVAL／LIVE TIMES AWARD 2025」を開催。配信の世界で挑戦するライバーの言葉や活躍を、業界の内外へ届けることを目指します。

■LIVE TIMES ENTAME



芸能人・タレント・モデル・アーティスト・インフルエンサーなど、エンタメの最前線で活躍する人を取り上げるメディアです。分野やジャンルを越えて挑戦を続けるすべての人にスポットライトを当てたいという想いから、新たに立ち上げました。それぞれの最前線で挑戦する人たちの言葉と姿を、ニュース記事や独占インタビュー、取材通じて発信してまいります。

■LIVE TIMES COMMERCE（5月中旬リリース予定）



ライブ配信業界で培ってきた取材・編集の知見を活かし、ライブコマースという新たなジャンルの情報インフラを目指す新メディアです。新しい分野で挑戦を続けるライブコマース関係者や企業に光を当てつつ、配信側・購入側の双方に貢献し、ライブコマースを通じて生活を豊かにする情報を、5月中旬より届けてまいります。

2．「LIVE TIMES ENTAME」のリリースとメディアパートナー就任

「LIVE TIMES ENTAME（ https://livetimes.jp/entametop/ ）」は、2026年4月よりエンタメ領域での取材活動を進めております。

■大型ファッションイベントへの取材

「KANSAI COLLECTION（関西コレクション）」「GirlsAward（ガールズアワード）」シリーズへ取材させていただき、出演されたモデル・タレント・アーティストの方々のインタビュー記事・動画を掲載してまいりました。

■「GAKUSEI RUNWAY」メディアパートナー就任

関西コレクションがプロデュースする女子学生参加型ランウェイイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER(https://gakusei-runway.com/)」において、メディアパートナーとして「LIVE TIMES ENTAME」が参画させていただいております。大阪会場（2026年5月17日／なんばHatch）と名古屋会場（2026年6月13日／COMTEC PORTBASE）の2会場で開催され、学生として挑戦する一人ひとりの姿に光を当てる取材機会として、丁寧に向き合ってまいります。

3．「LIVE TIMES COMMERCE」、5月中旬リリース

5月中旬、新メディア「LIVE TIMES COMMERCE」をリリース予定です。

ライブ配信業界で培ってきた取材・編集の知見を活かし、急速に拡大するライブコマースという新たなジャンルの情報インフラを目指す新メディアです。業界関係者・参入企業・ライブコマーサーから、ライブコマースで買い物を楽しむ一般ユーザーまで、関わる方々それぞれにとって価値のある情報を一元的に届けることを目指しております。

主なコンテンツは下記を予定しております。

ニュース記事：プレスリリース、企業発信情報、SNS投稿などの最新動向

特集／役立ち記事：参入企業一覧、売れ筋商品、ライブコマーサー一覧、コラム

インタビュー記事：ライブコマーサー、企業／事務所への取材

SEO記事：おすすめ事務所のご紹介、ライブコマーサーのなり方、セラー登録の方法など

オフラインイベント：業界の交流・知見共有を目的としたリアルイベント

新しい分野で挑戦を続けるライブコマースの関係者や企業にスポットライトを当てるとともに、配信側・購入側の双方に役立つ情報を発信し、ライブコマースを通じて生活を豊かにする一助となれればと考えております。

4．ブランドアップデートと新ロゴ刷新

ADDRESS合同会社のコンセプト「新たな挑戦にスポットライトを。」を原点に、ライブ配信業界で築いてきたメディア活動を、エンタメ・ライブコマースを含むより広い領域へと広げていく節目として、このたびブランドのアップデートを実施いたしました。

新ロゴのシンボルは、頭文字「L」に対して特定の角度から光を照射した際に生まれる「光の当たらない場所」を抽出・再構築したもの。その鋭い造形は、目標を射抜く「鏃（やじり）」を象徴し、困難に立ち向かい最後までやり遂げる挑戦者の強度を、デザインに込めています。

「Grit in the Spotlight / スポットライトの当たらない場所に光を」──まだ十分に照らされていない場所、結果や表舞台の裏側にある準備や失敗、意志の時間にこそ光を当てる。このブランドアイデアを、ロゴのかたちと哲学の両面で表現しています。

カラーは、イエロー（illuminate Yellow）からピンク（Momentum Pink）へと移ろう暖色グラデーションを採用。スポットライトが当たる瞬間の熱量と、それを見た誰かの背中を押す連鎖を、光のかたちで表現しています。

5．LIVE TIMESの実績数値

以下はサイト全体（LIVE TIMES／LIVE TIMES ENTAMEの合算)の数値です。

■到達した実績（2026年4月30日時点）

累計PV数：500万を達成

月間最大PV数：80万を達成

月間SNSインプレッション：150万を達成

■大手メディアへの同時配信（提携6媒体）

大手ニュースアプリ・ポータルサイト・ニュース判定機関を含む提携6媒体を通じて、業界外の一般読者層を含む幅広いユーザーの皆様に情報をお届けできる環境を整えていただいております。

6．今後について

LIVE TIMESは、ADDRESS合同会社のコンセプト「新たな挑戦にスポットライトを。」を原点に、ライブ配信・エンタメ・ライブコマースの最前線で挑戦し続ける人たちの言葉と姿を届けるメディアでありたいと考えております。

3ブランド体制での展開を通じて、業界の皆様や読者の皆様に支えていただきながら、引き続き丁寧な情報発信に取り組んでまいります。

■ 会社概要

社名：ADDRESS合同会社

所在地：大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル9階

代表：上田 人志

事業内容：ニュースメディア「LIVE TIMES」の運営／SEO・WEBマーケティング／WEBサイト制作

■運営メディア

LIVE TIMES：https://livetimes.jp/

LIVE TIMES ENTAME：https://livetimes.jp/entametop/

LIVE TIMES COMMERCE：5月中旬公開予定

■公式SNS

【LIVE TIMES】

X：https://x.com/LIVETIMES_JP

Instagram：https://www.instagram.com/livetimes_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@livetimes_jp

【LIVE TIMES ENTAME】

X：https://x.com/LIVETIMES_ENTA

Instagram：https://www.instagram.com/livetimes_entertainment

TikTok：https://www.tiktok.com/@live.times.entame

■ 本リリースに関するお問い合わせ

ADDRESS合同会社 広報担当 Mail：contact@addressjp.com

※本プレスリリースにおける「業界初」の表現について

本イベントは、特定のライブ配信プラットフォームやライバー事務所が主催するものではなく、ライブ配信業界の独立系専門ニュースメディアが主催し、国内の主要ライブ配信プラットフォームを横断してライバーを主役とした大規模な授賞式（アワード）を含む複合型イベントです。「業界初」という本表現は、2026年4月時点で、過去に類似する開催実績が確認できなかったという自社調査の結果に基づいております。

【調査概要】

調査期間： 2026年4月

調査対象： 国内の主要ライブ配信プラットフォームが主催・共催したイベント、および複数のプラットフォームが合同で参加したライバー向けイベント

調査方法： 各プラットフォーム公式サイト、プレスリリース、関連ニュース記事の確認、およびインターネット検索

調査主体： ADDRESS合同会社