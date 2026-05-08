【開催レポート】LAの伝説的アーティスト Benjie Escobarが渋谷神南を席巻。初の来日個展にファンが殺到し、ハワードの「文化を売る」IPビジネスが本格始動

ハワード株式会社

アパレル企画・製造を行うハワード株式会社（本社：東京都渋谷区神南、以下ハワード）は、2026年5月1日（金）、ロサンゼルスを拠点とする世界的アーティスト「Benjie Escobar（ベンジー・エスコバル、以下Benjie）」の初来日個展「ART + DESIGN EXHIBITION POP UP」を、渋谷神南のクリエイティブスペース「SLOTH JINNAN」にて開催いたしました 。

ハワードが戦略的パートナーシップを締結し、ワールドワイドの著作権を自社IP（知的財産）として取得・管理するBenjieのアートワーク。本イベントは、単なる展示を超え、国境を超えたストリートカルチャーの熱狂を体現する場となりました。

■ 開催レポート：渋谷神南に出現した「LAの溜まり場（Hangout）」

当日はオープンからクローズまで、Benjieを囲むファン、クリエイター、インバウンド観光客が絶えず、会場は一日中熱狂に包まれました。

・象徴的なアイコン：カスタム・ローライダー自転車 会場入口には、Benjieの世界観を象徴するピンクのカスタム・ローライダー自転車を現物展示 。その圧倒的な造形美が渋谷を歩く人々の足を止め、絶好のフォトスポットとしてSNSでも広く拡散されました。

・没入感のある空間演出 壁一面を隙間なく埋め尽くしたBenjieの独創的なグラフィックコラージュや、展示された最新アパレルラインなど 、90年代のLAストリートと現代の東京が交差する独自の空間を実現しました。

オリジナルのカスタム・ローライダーを展示扉一面に敷き詰めたBenjie Escobarのアートワーク

・アーティスト本人とのダイレクトな交流 Benjie本人が終日会場に滞在 。来場者一人ひとりと気さくに会話を楽しみ、自転車やカルチャーについて熱く語り合う姿が見られました。タトゥー施術の予約受付や限定アイテムの販売も大盛況となりました 。

ファンや通りかかった人が自然に集まる空間に■ 「文化というコンテンツ」を売る、ハワードの変革

ハワードは今回のイベントを、単なるアパレル販売ではなく「アーティストのIPを活用したコンテンツビジネス」の成功モデルと位置づけています。

戦略的IP管理の強み

ハワードがBenjieの描き下ろしアート資産を保有・管理することで、従来のライセンス契約の枠を超えた自由度の高い商品開発と、多角的な販路展開を可能にしています。

日本向け描き下ろし作品

Benjieは、これまでNike、The Hundreds、Foos Gone Wildなどとのコラボレーションで実績を積んできましたが、 今回の個展では日本展開のために描き下ろされた最新作が披露されました。

「BATHHOUSE（銭湯）」：日本の銭湯文化をLA流のドットシェーディングで表現。

「RAINGIRL（芸者）」：和の伝統美とストリートの危うさが同居する作品。

「SKULL MANEKINEKO」：チカーノ・カルチャーの象徴と招き猫の融合。

今後の展開：一流リテールチェーンへの供給

2026年夏シーズンより、国内有力リテールチェーンとの共同開発による限定コレクションが順次展開される予定です。また、自社ブランドとのコラボレーションを通じ、ライフスタイル全般における「本物のカルチャー」を提供してまいります。ハワード株式会社は、今後も世界中の才能あるアーティストと戦略的パートナーシップを構築し、日本のアパレル市場に「本物のアート体験」という新たな価値を届けてまいります。

インバウンド向けTシャツのサンプルも展示

■ アーティストプロフィール：Benjie Escobar（ベンジー・エスコバル）

ロサンゼルス出身 。チカーノ・カルチャー、ローライダー、スケートボード、グラフィティをバックグラウンドに持ち 、特に「チョロ・レタリング」の第一人者として知られる。Nike、The Hundredsなど、グローバルブランドとのコラボレーション実績多数 。

Official Instagram: https://www.instagram.com/benjieescobar

5/1 POP UPで記念撮影5/3 渋谷Club AsiaではDJプレイSNSでも多く拡散される

■ 開催概要名称： Benjie Escobar（ベンジー・エスコバル）ART + DESIGN EXHIBITION POP UP

開催日： 2026年5月1日（金）

会場： SLOTH JINNAN（東京都渋谷区神南1-14-7）

主催： ハワード株式会社

■会社概要

商号 ： ハワード株式会社

代表者 ： 代表取締役 早川 豪彦

所在地 ： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-14-7 ワイズ神南ビル3F

設立 ： 1990年6月

事業内容 ： ⾐料品、服飾品の製造ならびに販売それに付帯する一切の業務

資本金 ： 3億5千万円

URL ： https://www.haward.co.jp/index.php