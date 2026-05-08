【名古屋】「ブタの肺」で呼吸のメカニズムを体感！東海医療科学専門学校が、命を繋ぐスペシャリスト「臨床工学技士」のリアルを学ぶスペシャルイベントを2026年5月24日(日)に開催

学校法人セムイ学園

学校法人セムイ学園 東海医療科学専門学校（愛知県名古屋市、校長：横井英行）は、医療・リハビリ分野に進路を検討している高校生や社会人、教育関係者を対象とした「臨床工学科スペシャルオープンキャンパス」を2026年5月24日（日）に開催いたします。

本イベントでは、実際の医療現場で使用される人工呼吸器と「ブタの肺」を用いた実践的なワークショップを実施。医師・看護師と共にチーム医療を支える「臨床工学技士」の役割と魅力を体感できる特別プログラムです。

なぜ今、臨床工学技士の体験が必要なのか？

臨床工学技士の職業体験

病院で患者さんの命を守るのは、医師や看護師だけではありません。高度化する医療現場において、人工呼吸器などの生命維持装置を安全に操作・管理する「臨床工学技士」は、チーム医療に欠かすことのできない存在です。

当学園では、10学科を擁する医療・福祉の総合学園としての強みを活かし「多職種連携教育」に力を入れています。本イベントは、臨床工学技士の体験にとどまらず、他学科（看護やリハビリなど）に興味がある方にも「他職種の役割」を理解していただく機会としてもご活用いただけます。

イベントの魅力と注目ポイント

医学と工学の知識を兼ね備える臨床工学技士。今回のスペシャルイベントでは、教科書だけでは学べない「人工呼吸器」の操作と、その先にある「呼吸の仕組み」にフォーカスします。

こんな方におすすめ！

開催の背景と当学園の強み

- 【触れる・観る・聞く】本物の医療機器×「ブタの肺」のリアル体験本物の人工呼吸器の設定や送気を実際に体感。さらにアンビューバッグ（手動式人工呼吸器）を用いて「ブタの肺」へ送気を行い、肺が膨らむメカニズムや変化を間近で観察します。教科書では学べない生きた知識を体得できます。- 【1日参加も可能】午前・午後のW参加で進路選択をより深く同日午前中（10:00～12:30）に開催される、学校や学科説明を含む「通常オープンキャンパス」とのW参加も可能です。臨床工学科はもちろん、看護科や理学療法科などのオープンキャンパスと組み合わせることで、1日で幅広い医療職種の比較検討が可能です。- 【リピーター大歓迎】より深い職業理解へ過去のオープンキャンパスに参加したことがある方でも楽しめる特別メニューです。より実践的で深い職業体験を通じ、入学後の学びのイメージを明確にすることができます。人工呼吸器の操作を体験ブタの肺で呼吸のメカニズムを観察- 医療系の仕事に興味があるけど、具体的にどんな仕事があるか分からない方- 色々な医療の仕事を体験して、自分に合った仕事を見つけたい方- 臨床工学技士の仕事についてより詳しく知りたい方詳細はこちら（公式サイト） :https://www.tokai-med.ac.jp/special/p36098/

近年、進路選択が多様化する中、当学園では「職業理解の深化」によるミスマッチ防止に取り組んでいます。2025年度の進級・卒業率は95.7%と高い水準を維持しており、これは入学前からの職業体験と入学後の学習サポートが寄与しています。リピーターの方や、他学科（理学療法・作業療法等）を検討中の方も歓迎し、多角的な視点で医療職への理解を深める場を提供します。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43241/table/11_1_3b8c41cbe5b12f2a1b6625ffcbfc82b6.jpg?v=202605081151 ]お申込み :https://www.school-go.info/77m4c1/tokaikagaku/form.php?fno=679&fsno=1&EventCode=1823&_gl=1*19rqgyn*_gcl_au*MjAyMTU5MDY3NC4xNzc1NDUwOTUw*_ga*MTcyMTA2MjU3Mi4xNzQ0MTkxNjg3*_ga_3WTZB24HRW*czE3NzgxNDM4MzAkbzQ4NiRnMSR0MTc3ODE0NzMzOCRqNTMkbDAkaDA.&nnso=16

学校法人セムイ学園について

「安心できる教育環境」と「学生に寄り添う教育」を建学の理念とし、開学以来50年、1万人以上の有為な医療・福祉人材を輩出。愛知県内で東海医療科学専門学校、東海医療工学専門学校、東海歯科医療専門学校を運営しています。多職種連携教育や基礎学力サポートなどを通じ、現場で即戦力となるスペシャリストを育成しています。

【法人名】

学校法人セムイ学園

【代表者】

理事長 野村 斉史

【所在地】

〒450-0003

愛知県名古屋市中村区名駅南2-7-2

【設置学校・学科】

東海歯科医療専門学校(https://www.tokai-med.ac.jp/dental/)（名古屋市）

歯科技工士科

東海医療工学専門学校(https://www.tokai-med.ac.jp/kougaku/)（みよし市）

救急救命科

東海医療科学専門学校(https://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/)（名古屋市）

看護科、臨床工学科、理学療法科

作業療法科・柔道整復科・言語聴覚科

社会福祉科（昼間・通信課程）

精神保健福祉科（通信課程）

【学園ホームページ】

https://www.tokai-med.ac.jp/