Morse Micro PTY. LTD.

2026年５月８日

<<報道資料>>

Morse Micro PTY. LTD.

Wi-Fi HaLowチップソリューションベンダーの世界的リーダーであるモースマイクロ(https://www.morsemicro.com/ja/)（Morse Micro PTY. LTD.、本社：オーストラリア・ニューサウスウェールズ州）は本日、Gateworks(https://www.gateworks.com/)を「デザインハウス・パートナー・プログラム」の最初の公式パートナーに選定したことを発表しました。これは、量産対応Wi-Fi HaLowソリューション向けのグローバルエコシステムを拡大させる重要な一歩となります。



今年初めに立ち上げられたモースマイクロのデザインハウス・パートナー・プログラムは、厳選されたデザインハウス、システムインテグレーター、発者グループとの協業を正式なものとして規定することで、Wi-Fi HaLowの商用化を加速させることを目的としたグローバルな取り組みです。米国製組み込みソリューションの主要サプライヤーであるGateworksは、その強力な産業用設計能力、堅牢なコネクテッドシステムにおける実績、そしてWi-Fi HaLowを実際の産業環境に導入する上での早期からのリーダーシップが評価され、初代パートナーに選定されました。



IoT市場が規模と成熟度の面で新たな段階に入る中、顧客はゲートウェイやプロトコル変換、あるいは断片化されたアーキテクチャといった複雑さを伴わずに、長距離接続、低消費電力、エンタープライズグレードのセキュリティ、および直接統合されたIPネットワークという特長を備えたソリューションをますます求めています。デザインハウス・パートナー・プログラムは、顧客が構想から導入までをより迅速に進められるよう支援することで、そのニーズに応えるために立ち上げられました。

モースマイクロの共同創業者兼CEOであるマイケル・デニル（Michael De Nil）は、次のように述べています。「Gateworksは、まさにこのプログラムの立ち上げの趣旨にふさわしいパートナーです、同社のチームは、高性能な半導体を現実の産業用ソリューションへと転換するために何が必要かを理解しています。Gateworksは、最初のデザインハウス・パートナーとして、顧客が開発を加速し、過酷な実環境においてWi-Fi HaLowを導入できるよう支援する当社の能力を強化してくれます」



Gateworksは、産業用グレードの「GW16167 Wi-Fi HaLow M.2カード(https://www.digikey.com/en/products/detail/gateworks-corporation/GW16167/28244003?s=N4IgTCBcDaIOIHUCMA2VB2EBdAvkA)」および「GW11048-7開発キット(https://www.digikey.com/en/products/detail/gateworks-corporation/GW11048-7/28732874?s=N4IgTCBcDaIOIHUCMSAMAWAHAWgOwgF0BfIA)」を通じて、Wi-Fi HaLowエコシステムにおいて重要な役割を果たしています。米国製のこれらのツールは、産業オートメーション、遠隔監視、スマート交通、スマートエネルギー、およびその他のインフラを多用するユースケース向けに、開発者がWi-Fi HaLowソリューションを迅速に評価・試作するための手段を提供します。

Gateworksの営業・事業開発担当バイスプレジデントであるケリー・ペラルタ(Kelly Peralta)氏は次のように述べています。「モースマイクロのデザインハウス・パートナー・プログラムへの参加は、当社にとって自然な次のステップです。通信距離、透過性、信頼性が最も重要視される産業用およびインフラアプリケーションにおいて、Wi-Fi HaLowの能力をすでに目の当たりにしてきました。このプログラムにより、顧客がより迅速かつ確信を持って実用段階のソリューションを構築できるよう支援するための、さらに強固な枠組みが得られます」

モースマイクロのデザインハウス・パートナー・プログラムは、同社の認定モジュール・パートナー・プログラムを補完するものであり、産業用IoT、スマートインフラ、セキュリティ、農業、公益事業、および大規模な商用展開におけるWi-Fi HaLowの採用を加速させるための重要な一歩となります。



モースマイクロについて

モースマイクロは、Wi-Fi HaLow分野をリードするファブレス半導体企業であり、数々の賞を受賞した技術でIoT接続に革新をもたらしています。 シドニーに本社を置き、米国、台湾、中国、インド、日本、英国にグローバルオフィスを展開するモースマイクロは、次世代の長距離・低消費電力Wi-Fi HaLowソリューションの普及を推進しています。当社の第一世代MM6108と最新発表のMM8108チップは、市場の中で最速、最小サイズ、最低消費電力、最長伝送距離を持つWi-Fi HaLow接続を提供するチップの一つです。

モースマイクロのWi-Fi HaLow技術は世界的に勢いを増しており、接続デバイスの通信範囲を従来のWi-Fiネットワークの10倍に拡大し、カバーエリアを100倍に広げることを可能にしています。この進歩は、スマートホーム、産業オートメーション、スマートシティなど、様々な分野におけるIoT接続を変革しています。

Gateworksについて

Gateworks Corporationは、過酷で要件の厳しい環境向けの産業用シングルボードコンピュータおよび組み込みソリューションの主要サプライヤーです。カリフォルニア州サンルイスオビスポに拠点を置くGateworksは、産業、輸送、エネルギー、インフラストラクチャの各アプリケーションにおいて高度な接続性を実現する、堅牢なコンピューティングプラットフォームを設計・製造しています。詳細は、https://www.gateworks.com/をご覧ください。

以上