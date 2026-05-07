【こどもの休日の過ごし方】5/31出発 建築士とお菓子の家を作ろう！

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年5月31日（日）「建築士とお菓子の家を作ろう！(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1815)」を開催します。

現役建築士と「お菓子の家づくり」を通して、設計から施工までのプロの工程を楽しく体験。創造力を育みながら建築の世界を学ぶツアーとなっています。ぜひご参加ください。

■5/31出発 建築士とお菓子の家を作ろう！ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/5/31 (日) 日帰り

（申込締切日：2026/5/21(木)）

・対象：小１～中３（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：東京都内の会場（JR目白駅または池袋駅周辺）

・交通手段：現地集合・現地解散

・旅行代金：

【小学生】24,200円

【中学生】29,700円

・旅行代金に含まれるもの：イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：30名（最少催行人員：12名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1815

■おすすめポイント

１．現役建築士と一緒につくる「世界に一つのお菓子の家」

現役の建築士と一緒に、憧れの“お菓子の家”をつくるイベントです。

創造する楽しさを味わいながら、本物の建築士と触れ合い、建築の世界を「知る」「学ぶ」ことができます！

※お菓子はすべてこちらでご用意いたします。お菓子のアレルギー対応は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

２．設計から施工まで！プロの工程を体験

実際の建築士の仕事・建築プロセスを、“お菓子の家づくり”を通して体験します！

１. 考える（想像・計画）

目の前のお菓子＝建築資材を家のどの部分に使うか、どんな家を作りたいか。想像力を広げ、自分だけの家のイメージをつくり上げます！

２. 描く（作図・確認）

考えたイメージを図面（設計図）として紙に描き、建築士へ提出。実際の建築同様に、専門家によるチェック・アドバイスを受けます。

３. 作る（施工）

自分で描いた設計図をもとに、実際にお菓子の家を制作。

“計画 → 設計 → 施工” の建築士のお仕事の一連の流れを疑似体験します！

３．楽しみながら自然と理解が深まる。建築の世界への第一歩

この体験で一番大切にしているのは、「楽しむこと」です！お菓子の家づくりを思いきり楽しむ中で、結果として自然と建築士の仕事や建築のプロセスへの理解につながる―そんな学びの形を目指しています。ぜひ、本格的なお菓子の家づくりを体験しに来てください！

■スケジュール

全日

13：00 現地集合

・オリエンテーション

・どんな家を作ろうか考えよう！

・思い描いた家を絵にしてみよう！

・設計図をもとにお菓子の家を作ってみよう！

・現役の建築士にいろんな質問をしてみよう！

・修了証書授与式

16：30 現地解散

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp