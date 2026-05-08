超弩級「ウルトラザウルス」が重力砲「グラビティカノン」とともに初の完全立体化 ZOIDS「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様」2027年2月下旬発売決定！ 2026年5月13日（水）から開催の「第64回静岡ホビーショー」で初お披露目

株式会社タカラトミー(代表取締役社長：富山彰夫/所在地：東京都葛飾区)は、リアルムービングキット（組立式駆動玩具）ZOIDS「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」をタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）で2027年2月下旬から発売予定です。なお「タカラトミーモール」では、2026年7月上旬から予約受付を開始します。

本商品は、ハイターゲット向けホビーレーベル『T-SPARK（ティースパーク）』（対象年齢15歳以上）で展開する「ZOIDS」の最高峰ブランド「ADVANCED Zi」シリーズにラインアップします。発売に先立ち、2026年5月13日（水）から5月17日（日）まで開催される日本最大級の模型展示会「第64回静岡ホビーショー」の「タカラトミー（T-SPARK）」ブースにて初お披露目します。

「ウルトラザウルス」は1986年に初めて商品化された「超弩級(ちょうどきゅう)」の恐竜型ゾイドで、現在までZOIDSの象徴的な存在として愛されています。初代アニメ『ゾイド -ZOIDS-』（1999年～2000年放送）の作品中ではアニメオリジナルの巨大重力砲「グラビティカノン」を装備し話題となりました。今回発売する「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様（グラビティカノン付属）」では、初めて「グラビティカノン」を装備し、アニメに登場するウルトラザウルスの完全立体化を実現しています。また、「AZ-17 ウルトラザウルス」（武器は装備しない単体ゾイド）も、全国の家電量販店、ホビー専門店、模型専門店、オンラインストア、 「タカラトミーモール」等で同時発売します。

＜株式会社タカラトミー アクションブランド＆TCGビジネス本部ホビーキャラクター事業室 室長 海保 良雄 コメント＞

誕生から3年目を迎える『T-SPARK』は、タカラトミーならではのアソビ心を取り入れた立体表現を磨き上げ、現在は14シリーズまで拡張しました。今年度は各シリーズの魅力をさらに深掘りし、ラインアップの拡充を図る年と位置づけています。

今回お披露目する「ウルトラザウルス」は、1986年に登場して以来、ゾイドファンから長年愛されてきました。40年の時を超え、巨大重力砲「グラビティカノン」を装備させ、現代の技術で再構築しています。ほかにも、趣向を凝らした可動構造や造形を取り入れた商品が各シリーズから登場し、新たな発見や感動をお届けします。

また、『T-SPARK』はアジアや北米をはじめ海外の大人ファンにも支持され、グローバルでの期待も高まっています。海外のホビーイベントへの出展に加え、単独でのPOP-UPイベントの開催や、香港でのアンテナショップ展開をスタートさせるなど、お客様とのコミュニケーションをより一層強化してまいります。

「第64回静岡ホビーショー」の「タカラトミー（T-SPARK）」ブースの見どころ

「タカラトミー（T-SPARK）」ブースでは、「ウルトラザウルス」のほか、変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」や「リアルトイプロダクトブランド「TOYRISE（トイライズ）」の新商品を初お披露目します。また、物販コーナーでは特別販売アイテムをラインアップします。

＜注目商品＞「ZOIDS」「トランスフォーマー」 サンプル初公開

■ ZOIDS 「AZ-17DX ウルトラザウルス ムンベイ仕様(グラビティカノン付属)」

「 ZOIDS」最高峰の「ADVANCED Zi」シリーズから、ゾイド史上破格の大きさを誇る人気機体「ウルトラザウルス」が登場。「グラビティカノン」装備時は全長721mm、全高379mm横幅392mmと最大級のスケールを誇り、ダイナミックな動きを実現しています。

【開発者コメント】

アニメ『 ZOIDS 』を観たユーザーの期待に応えるべく、「グラビティカノン」装備の「ウルトラザウルス」の商品化に挑みました。砲弾の装填から発射までの一連のアクションをギア連動のみで再現し、安定感と迫力のある動きにこだわりました。サイズ・ギミック共に史上最大のゾイドをぜひお楽しみください。

※発射しているかのような動きを再現していますが、砲弾は発射されません。



アニメ作品中の発射シーン（イメージ）

発売日：2027年2月下旬（予定）／ 予約受付開始：2026年7月上旬

希望小売価格：未定 ／ 著作権表記： © ＴＯＭＹ ©ShoPro

取り扱い場所：「タカラトミーモール」限定

■ トランスフォーマー 「OVERGEAR オプティマスプライム」

変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」の「リアルメカ」をコンセプトとした「OVERGEAR（オーバーギア）」シリーズの第３弾として人気の「オプティマスプライム」が登場。現実世界の乗り物のようなリアルなビークル形態と、細かいディテールまで作り込まれたロボット形態を特徴としています。

【開発者コメント】

「 OVERGEAR 」仕様の「オプティマスプライム」は戦車運搬車に変形します。背面の 9 輪が生むメカシルエットと、その無骨さを活かしたロボットモードの存在感にこだわりました。

「OVERGEAR オプティマスプライム」グレーサンプル

発売日：2027年春（予定）／ 予約受付開始：2026年6月上旬

希望小売価格：未定 ／ 著作権表記： © ＴＯＭＹ

「TOYRISE（トイライズ）」多彩なIP・コンテンツを商品化 サンプル初展示

・新たな玩具化案先行タイプによるゲッターロボのキャラクターマーチャンダイジング企画を商品化

・アニメ『勇者シリーズ』に登場する主要メカ「ファイヤーダグオン」「超竜神」を商品化

・アニメ『エルドラン』シリーズに登場する主要メカ「ライジンオー」を商品化



「フォースゲッターロボ」

商品イメージ

著作権表記：

©Ｇｏ Ｎａｇａｉ－Ｋｅｎ Ｉｓｈｉｋａｗａ

／Ｄｙｎａｍｉｃ Ｐｌａｎｎｉｎｇ











『勇者シリーズ』カラー設定 「ファイヤーダクオン」（左）・「超竜神」（中央）・「エルドランシリーズ」カラー設定 「ライジンオー」（右）

著作権表記：©サンライズ © ＴＯＭＹ

＜「トランスフォーマー」「TOYRISE」共通事項＞

対象年齢：15歳以上

取り扱い場所：全国の家電量販店、ホビー専門店、模型専門店、オンラインストア、 タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等

＜物販コーナー＞ 5月16日（土）・17日（日）2日間のみ

■ TOYRISE 「キングエクスカイザーブラックVer.」

テレビアニメ『勇者エクスカイザー』（1900年～1991年放送）の主役勇者ロボ「キングエクスカイザー」の限定カラーです。

価格：27,500円（税込）／著作権表記：©サンライズ © ＴＯＭＹ







■ ZOIDS 「RMZ-EX02 デザートライガー」

「ZOIDS」の人気機体「シールドライガー」が局地戦仕様になって登場します。

価格：6,600円（税込）／著作権表記：© ＴＯＭＹ







ほかにも、『T-SPARK』オフィシャルグッズをラインアップします。

※物販アイテムの詳細は『T-SPARK』公式HP イベントページ（www.takaratomy.co.jp/products/tsparkofficial/news/shizuoka_hs2026/）をご確認ください。

※数に限りがあり、なくなり次第販売終了となります。

＜開催概要＞

「静岡ホビーショー」はプラモデルや鉄道模型、RCモデル等日本が世界に誇る模型ブランドが一堂に会し、今年のトレンドとなる新製品の発表・展示を行う日本最大級の模型の展示会です。

開催期間：

2026年5月13日（水）～5月17日（日）

開催場所：

ツインメッセ静岡（静岡県静岡市駿河区曲金３丁目１-１０）

＊展示会については「静岡ホビーショー」公式ページ（www.hobby-shizuoka.com/）をご確認ください。

＼「T-SPARK」初の単独リアル店舗が香港にオープン／ 海外でもブランドを体感できるタッチポイントを強化中

『T-SPARK』として世界初となるブランド単独のリアル店舗「T-SPARK ZONE HONGKONG」を、2026年5月1日（金）に香港にオープンしました。アジアや北米など海外展開も注力しており、中でも香港は現地最大級のアニメ・漫画・ゲームのイベント「Animation-Comic-Game Hong Kong」に2024年から2年連続で出展するなど、ブランド立ち上げ当初から『T-SPARK』の魅力を発信してきました。新たな挑戦として実店舗をオープンし、香港のホビーファンの皆さまにも『T-SPARK』の商品を見て、触れていただき、ブランドの世界観をリアルに体感できる機会を提供します。

【店舗概要】

店舗名称：

T-SPARK ZONE HONGKONG

営業時間：

11：00～20：00（香港現地時間）

所在地：

Shop No 02, Level 9, Langham Place, 8 Argyle Street, Mong Kok, Kowloon

公式HP：

www.takaratomy.co.jp/products/tsparkofficial/tspark_zone_HongKong/

◊本リリース掲載の商品画像はイメージです。最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

■『T-SPARK』とは

タカラトミーが展開する、大人向けホビー商品の統一ブランド名です。無限のエネルギーが湧き出るエクスペリエンスを提供するホビーブランドとして、T-SPARKという名前には、革新的で先進的な冒険という意味が込められています。

『T-SPARK』公式サイト：www.takaratomy.co.jp/products/tsparkofficial/

『T-SPARK』公式X： @tspark_official

■ 取り扱いシリーズ：計14シリーズ

変形ロボットキャラクター「トランスフォーマー」 ／

リアルムービングキット（組立式駆動玩具）「ZOIDS」 ／

オリジナルキャラクターSF玩具「ダイアクロン」 ／

合金モデル「鋼鉄機神 アダマスマキナ」（読み方：鋼鉄機神＝アダマスマキナ） ／

アクションプラモデル「REALIZE MODEL」 ／ リアルトイプロダクト「TOYRISE」 ／

完成品アクションフィギュア「ALTERED NANO/オルタードナノ」 ／

キャラクター可動プラモデル「メタモルバース」 ／

自社IPと他社IP・ブランドとのコラボレーション商品・コンテンツ「SYNERGENEX（シナジネクス）」 ／

コレクタブルフィギュア「COLLEKAZARO」 ／

スケール・ノンスケールフィギュア「SPARK Fig」 ／

キュートでクールなデフォルメフォーマット「Q VILLAGE」 ／

過去人気プロダクトをリファイン「LEGACYSOUL」 ／

「あの場面」を再現したフィギュアシリーズ「ANO-BAMEN」

※「プラモデル」は日本プラモデル工業協同組合所有の登録商標です。