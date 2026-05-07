株式会社ドコモ・インシュアランス、保険領域特化の学生アイデアコンペティション「INID（Insurance Ideathon）2026」に協賛

株式会社ドコモ・インシュアランス

株式会社ドコモ・インシュアランス（東京都中央区、代表取締役社長 吉村 忠義、以下「当社」）は、このたび、保険領域に特化した学生アイデアコンペティション「INID（Insurance Ideathon）2026」に協賛することをお知らせいたします。INIDは、日本の大学生・大学院生を対象に、保険の新たな可能性を探るアイデアコンペティションです。 （https://inid.cien.group/）

当社は、テクノロジーの力を活用し、保険をより身近でわかりやすく、一人ひとりに最適化されたサービスへと進化させることを目指してきました。保険は、万一に備える仕組みであると同時に、生活者の安心を支え、社会の変化に対応する重要なインフラです。しかしながら、その価値や可能性は、まだ十分に引き出されているとは言えません。

今回の協賛は、学生の自由な発想から、次世代の商品・新規事業の着想が生まれることを期待するとともに、若い世代が保険を「古い仕組み」ではなく、「社会課題を解決できる進化の余地がある領域」として捉えるきっかけを広げることを目的としています。

■協賛の背景

少子高齢化や気候変動、自然災害リスクの高まり、働き方や家族構成の変化、生成AIをはじめとするテクノロジーの進展など、社会環境は大きな転換期を迎えています。こうした変化を背景に、保険業界においても、従来の前提を見直し、新たな価値を創出していくことが求められています。

これからの保険は、補償/保障の提供にとどまらず、予防、見守り、生活支援、さらには金融接点の高度化なども含めて、生活者との関係そのものを再設計していく必要があります。その起点となるのが、既成概念に捉われない新たな視点です。

当社は、INIDへの協賛を通じて、学生の柔軟な発想と、大学・研究室、業界企業、メディア、関係省庁等など多様なプレイヤーとの接点を広げ、保険の未来を開く共創の場づくりに貢献してまいります。

■当社が本協賛で目指すこと

1．次世代の自由な発想から、保険の新しい可能性を見出すこと

保険を「販売する・加入する」の発想にとどめず、データ、UX、AI、予防、生活支援といった多様な観点から新たな視点に基づく自由な価値創出のアイデアに触れることで、次世代の商品・新規事業創出につながる可能性を見出していきます。

2．保険業界の未来に対する中長期的な貢献

学生にとって保険が、堅く閉じた業界ではなく、社会実装性の高いテーマに挑戦できる面白いフィールドであると伝えることで、将来の人材パイプラインの裾野拡大にもつなげます。

3．産学官・業界横断の接点形成と共創機会の拡大

大学、研究室、業界各社、メディア等との接点を通じて、当社の問題意識や挑戦姿勢を発信し、将来的な共創機会の拡大を図ります。

■代表コメント

代表取締役社長 吉村 忠義

「保険は、いざという時の備えであると同時に、人の挑戦や暮らしの安心を支える社会基盤です。そして今、そのあり方は大きくアップデートされるべきタイミングにあると考えています。テクノロジーの進展により、生活者の価値観が変わる中で、これからの保険には、業界の常識の延長線ではない発想が必要です。学生の皆さんの自由でみずみずしいアイデアは、保険の未来に新しい視点をもたらしてくれるはずです。当社はINIDへの協賛を通じて、次世代の挑戦を後押しするとともに、多様なプレイヤーとの共創を通じて、保険をもっと面白く、もっと社会に役立つものへ進化させていきます。」

■今後について

当社は今後も、InsurTech企業として、保険とテクノロジーを掛け合わせながら、生活者にとってより良い体験と、社会にとってより望ましい仕組みの実装を追求してまいります。今回の協賛を一過性の広報活動にとどめることなく、次世代との対話、産学官連携、業界横断の共創を通じて、保険の新しい価値創出につなげてまいります。

■INID（Insurance Ideathon）について

INIDは、日本の大学生・大学院生を対象とした、保険領域に特化したアイデアコンペティションです。保険の新しい可能性をテーマに、学生の自由な発想を社会につなぐ場として運営されています。日本の産学連携により組成された「INID実行委員会」が主催し、金融庁が後援しています。最優秀チームには、シンガポールで開催される南洋理工大学およびグローバルアジア保険パートナーシップ（GAIP）主催の世界大会への出場機会が提供されます。

https://inid.cien.group/

■本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53150/table/43_1_512647ab86130ab2e3801986e9c80d2d.jpg?v=202605081251 ]

株式会社ドコモ・インシュアランス 企画部

E-mail：kikaku@docomo-insurance.co.jp

■Our purpose保険があなたに寄り添うように

私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。