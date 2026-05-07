【HERGOPOCH × THE BAR】極上レザー×クロコを採用した別注バッグ「Touch Rock」5月7日より受注開始

株式会社ISLAND BAR

2026年5月7日18時より、ファッションディレクター中本智士氏のセレクトショップ「THE BAR」から、レザーブランド「HERGOPOCH」との別注モデル『Touch Rock』を、公式オンラインショップにて期間限定で受注販売します。

THE BAR

ファッションディレクター中本智士がプロデュースする、別注アイテムを軸にしたオンラインセレクトショップ。

「HERGOPOCH（エルゴポック）」

2005年に東京で設立された機能性を重視したコストパフォーマンスの良いバッグ、革小物を中心に、シンプルなデザイン美を追求する「オールメイドインジャパン」のバッグブランド。

ブランド名に織り込んだ【EPOCH=新時代を捉える】を根底に、シンプルでありながらもコンテンポラリーなプロダクトを展開している、注目のレザーブランド。

THE BAR別注として過去に大きな反響を生んだ「Touch」シリーズ。

その最新作として登場する本モデル「Touch Rock」は、世界的ラグジュアリーブランドでも採用される極上レザーを贅沢に使用している点が最大の特徴です。

さらに、シリーズの象徴とも言えるクロコダイルパーツを組み合わせることで、重厚感とラグジュアリーな存在感を際立たせています。



極上の質感とラグジュアリーな見た目に対して、間口も広く、A4書類もノートPCも収納可能。サイドにはジップポケットもついており、スマホ、財布、ワイヤレスイヤホンなど、毎日使うガジェットを手元感覚で収納できるという実用性も兼ね備えた欲張りなディティール。

間口も広く、A4書類もノートPCも収納可能。シリーズの象徴とも言えるクロコダイルパーツ

HERGOPOCHの上質なレザーは使い込むほどに柔らかく馴染み、陰影のあるドレープを生み出します。時間とともに表情を変えていくその質感は、持つ人のスタイルに自然と溶け込みながら、静かな色気を演出します。

最高級の素材と、日本の誇る職人技、そして揺るぎない美学が融合した、まさに“ラグジュアリー”を体現する一作です。

【商品概要】

HERGOPOCH×THE BAR「Touch Rock」

品番 TB-ASR

カラー BLACK

価格 \176,000(incl.tax)

素材 表地：牛革 パーツ：ナイルクロコダイル 裏地: ポリエステル

発売日 2026年5月7日(木)18:00 ～ 2026年6月7日(日)23:59

販売店舗 THE BAR 公式ONLINESHOP https://thebar-official.com/

【問い合わせ先】

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