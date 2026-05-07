今注目の“中学受験塾メソッド”が初の書籍化！『フォトン算数クラブの合格ドリル』（暗記計算カードでのばす算数力／図をかいてのばす算数力）予約開始。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月10日に『フォトン算数クラブの合格ドリル』シリーズより『中学受験 暗記計算カードでのばす算数力』『中学受験 図をかいてのばす算数力』（2026年7月2日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

【本書のご予約はコチラ】

「暗記計算カードでのばす算数力」

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064007/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053064007/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18590830/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18590830/)

「図をかいてのばす算数力」

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064015/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053064015/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18590826/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18590826/)

■志望校合格のために、低学年で身につけるべき算数スキルとは？

塾生の80％以上が御三家・早慶レベルに進学するという（※同塾実績）、今注目の中学受験専門塾「フォトン算数クラブ」。このたび、フォトン算数クラブ塾長・武井信達氏が自ら筆を執り、同塾のメソッドを初めて書籍化いたします。

武井氏は、「中学受験本番の算数の試験は、時間との勝負」であり、速く正しく、問題を解くために必要な基礎スキルは、「計算」と「図をかくこと」だと語ります。中学受験の合否を分ける大きな要因となるのが「算数」です。「フォトン算数クラブの合格ドリル」シリーズに取り組めば、受験算数の基礎スキルが低学年のうちにしっかり身につきます。

■「暗記計算カードでのばす算数力」とは？

「計算が速い」とは、「いくつかの覚えるべき計算の答えを、いかに素早く正確に頭から引き出せるか」ということです。誤解を恐れずに言えば、計算を得意にするための鍵は「暗記」ということになります。すべての計算は、四則演算（たし算・ひき算・かけ算・わり算）の九九の繰り返しに過ぎません。したがって、四則演算の九九さえ暗記してしまえば、計算は速く正確にできるようになると、武井氏は語ります。

本書では四則演算（たし算・ひき算・かけ算・わり算）を324枚の九九カードで徹底的に暗記し、ドリルで確かな計算力が身についているかを確認します。

■「図をかいてのばす算数力」とは？

▲カードで、計算を暗記する。※画像はイメージです。▲問題をといて、実際の計算力を確認。※画像はイメージです。

本書は、「図形問題が得意な生徒は図をかくことが上手い！」という武井氏の経験から生まれました。

図を正しく・速くかければ、問題の解き方に気づけたり、じっくり問題を考える時間ができたり、入試での強力な武器になります。

本書では、図をかく上で基礎となるまっすぐな線（直線）を引く練習から始めます。まっすぐな線を、横に、縦に、斜めに、と自在にかけるようになれば、平面図形や立体図形、そして表までも上手にかけるようになります。

また本書では、図形の問題だけでなく、入試の算数で頻出のつるかめ算や平均算といった文章題を解くときに使う「面積図」なども上手くかけるようになります。

「なぞる」ことから始め、イラストもふんだんに使った紙面なので、図形の用語を学ぶ前の低年齢のお子さんでも無理なく取り組めます。

▲低学年でも学びやすい構成。※画像はイメージです。

中学受験する予定だが、何から勉強を始めたらよいかわからないという方や、中学受験をするかどうかはわからないが、いざ受験することになったときのために何か勉強をしておきたい方に、お使いいただきたいシリーズです。ぜひ、この機会にご予約ください。

■フォトン算数クラブとは

株式会社フォトン算数クラブは、小学生を対象とした最難関中学合格を目指す算数専門塾です。少人数制の授業や、全員が1学年上の学習をする飛び級コース、オリジナルテキストを活用した指導法で、毎年、塾生の80％以上が御三家・早慶レベル以上の中学校へ進学するという、高い実績を誇っています。さらに、2021年にはオンライン教室を開講し、日本国内のみならず、海外在住のご家庭からも高い評価を得ています。

【公式サイト】

・フォトン算数クラブ（対面）：https://www.photon-sansu.jp/

・フォトン算数オンライン教室（オンライン）：https://online.photon-sansu.jp/

［商品概要］

■『フォトン算数クラブの合格ドリル 中学受験 暗記計算カードでのばす算数力 たし算・ひき算・かけ算・わり算』

■『フォトン算数クラブの合格ドリル 中学受験 図をかいてのばす算数力』

著者：武井信達（フォトン算数クラブ塾長）

定価：各1,650円（税込）

発売予定日：2026年7月2日

判型：B5判／88ページ（暗記計算カードでのばす）、72ページ（図をかいてのばす）

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306400-4（暗記計算カードでのばす）／978-4-05-306401-1 （図をかいてのばす）

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130640000(https://hon.gakken.jp/book/1130640000) （暗記計算カードでのばす）

https://hon.gakken.jp/book/1130640100(https://hon.gakken.jp/book/1130640100) （図をかいてのばす）

【本書のご予約はコチラ】

『暗記計算カードでのばす算数力』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064007/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053064007/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18590830/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18590830/)

『図をかいてのばす算数力』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053064015/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053064015/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18590826/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18590826/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開