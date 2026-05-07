2025-26シーズン報告会開催のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

日頃より琉球ゴールデンキングスを応援いただき誠にありがとうございます。

いよいよチャンピオンシップの舞台が幕を開けます。今シーズンも厳しい戦いが予想されますが、皆さまとの強い絆、「団結の力」を胸に、一戦一戦全力で挑んでまいります。引き続き、皆さまの力強い後押しをよろしくお願いいたします。

チャンピオンシップの戦いはここから続いていきますが、シーズン終了後に開催予定の「2025-26シーズン報告会」につきまして、先行してお知らせいたします。

なお、開催日程は試合結果に伴い変更となる場合がございます。イベントの詳細につきましては、本ページにて随時更新いたしますので、ご確認をお願いいたします。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■2025-26シーズン報告会 実施概要

<日 程>

１.5月17日(日) 16:00~

２.5月31日(日) 16:00~

※開催日はCS進出状況により変動します

<場 所>

沖縄サントリーアリーナ

<参 加>

キングス選手、ヘッドコーチ、ゴーディー、キングスダンサーズ

※参加者は、当日のコンディションによって変更となる場合もございます。

<主催> キングスサポーターズクラブ(KSC)

<後援> 沖縄市

<協力> 琉球ゴールデンキングス、(株)沖縄アリーナ、沖縄市スポーツコミッション

●チケットについて(有料)

・参加にはチケットを購入が必要となります

・チケットは、主催者より5/13(水)から販売予定です

・チケットの販売については、主催者より発表があり次第、本ページでもご案内いたします

・購入されたチケットのキャンセル、変更はできません

・こども価格は中学生以下が対象です

・一度に購入可能な枚数は6枚となります

・車椅子席をご利用の場合は、ご本人と付き添いの方全員分の観戦チケットが必要となります

※身障者用駐車場については台数に限りがございますので、状況により駐車場のご利用がいただけない場合がございます、予めご了承ください

<注意事項>

・イベント専用駐車場のご用意はございません。予めご了承ください

・無料シャトルバスの運行はございません

・本イベントのチケットはBリーグチケットシステムでの販売ではございません。予めご了承ください

<お問い合わせについて>

・本イベントに関するお問い合わせは、主催者へご連絡ください

【問い合わせ】

キングスサポーターズクラブ事務局（市観光物産振興協会内 市スポーツコミッション）

TEL：098-989-5566

メール：spocon@koza.ne.jp

▽詳細は「2025-26シーズン報告会」特設サイトをご確認ください。

https://okicitysc.jp/news/2026-05-07/4811/