【P.Seven茶香水】横浜の記憶を香りに。「横浜」の香り投票プロジェクト最終結果を発表 - 新作「時之港」誕生、発表会・先行販売も決定！

株式会社雨晴国際

P.Seven茶香水は、2026年3月に開催した「横浜」の香り投票イベントの結果として、新たな香りと名称が決定したことをお知らせいたします。

また、本香りの新作発表会の開催および先行販売の実施も決定いたしました。

・「横浜」の香りプロジェクトについて

P.Seven茶香水は2026年3月1日（日）から3月31日（火）まで、そごう横浜店1階ビューティーフロア「P.Seven茶香水」にて、「横浜」の香り投票イベントを開催いたしました。

「赤レンガ倉庫」「横浜港」「たまくすの木」の3つのテーマのもと、合計7種類の香りを展開し、ご来場のお客様には、ご自身が思う横浜の香りへの投票およびネーミング投票にご参加いただきました。

※イベント詳細については前回リリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000149962.html

・投票結果：「横浜」を表す香りと名称が決定

2026年3月に開催した投票イベントにおいて、来場者の皆さまから寄せられた投票の中から、最も多くの支持を集めた香りが決定いたしました。

選ばれたのは、「赤レンガ倉庫」をテーマにした香り「T2」。

さらに、その香りにふさわしい名称として、「時之港（Harbor of time）」が誕生しました。

-投票結果-

＜テーマ＞赤レンガ倉庫 T2

＜名 称＞「時之港（Harbor of time）」

＜描かれる情景＞

静けさ、紙をめくる音。

書き記された断片、余熱のような記憶。

時間がゆっくりと積み重なり、過去と現在が交差する港町・横浜の情景を表現しています。

＜香り＞

トップノート：ベルガモット、カルダモン、フランキンセンス

ミドルノート：アイリスウッディー、シプリオール、茶葉

ラストノート：シダーウッド、サンダルウッド、パチョリ、アンブレットシード、アミリス、ムスク、バニラ、トンカビーンズ

赤レンガ倉庫に刻まれてきた、横浜の港の記憶。

積み重なる時間と、今も絶えず続く人の流れ。

その時の層をすくい上げるような香りとして、「時之港」という名が選ばれました。

・最新情報：新作発表会を開催します

「時之港」新作発表会ポスター

香りデザイナーPANによる、「横浜」の香り「時之港」の新作発表会を開催いたします。

新作発表会では、「横浜」の香りの創作背景や、香りに込めた想いをご紹介いたします。

また、新作「時之港」に加え、2025年12月に発売された「墨香シリーズ」及び、

台湾の風景や記憶を香りで表現したピロースプレーなど、P.Sevenの世界観をより深くお楽しみいただけます。

また、ご参加いただいた皆様には、全国発売より一足お先に

・新作「時之港」１.５mlサイズのサンプル

・P.Seven茶香水誠品生活日本橋店で当日限りお使いいただける500円OFF特典

をお渡しいたします。

＜開催概要＞

開催場所：誠品生活日本橋店FORUM

開催日時：5月16日（土）15時～、5月17日（日）１５時～

参加費 ：1000円

＜参加お申し込みについて＞ ※17日のみ受付中

■16日受付分

https://forms.gle/iXe2TLSoR4C7zZyt9

※ご好評につき、受付締め切りとなりました。

■17日受付分

https://forms.gle/itTgT5vMRcfUSYCL6

＜予約スケジュール＞

・4月24日（金）：先行受付開始（LINE・メルマガ会員様限定）

・5月1日（金）：一般受付開始（SNSにて告知）

・5月8日（金）：受付締切

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

・最新情報：先行予約受付を開始します

＜商品情報＞

・サイズ：25mL

・価格：15,400円（税込）

＜先行情報予約＞

・場所：P.Seven茶香水 そごう横浜店

・期間：2026年4月25日～5月28日

＜ご予約方法＞

・そごう横浜店店頭受付もしくは電話（080-8940-0507）

・誠品生活日本橋店にて行われる「時之港発表会」参加者さま限定で

特別ご予約を承ります。※詳しくは当日会場にてお伝えします

ご予約のお客様には、ご予約特典として

1.5mLのミニボトルをプレゼントいたします。

※香りはお選びいただけません

＜お渡し場所・時期＞

場所：P.Seven茶香水そごう横浜店にて直接お渡し

時期：2026年6月中旬～

※配送でのご対応は承っておりません

※お支払いは商品お受け取り時となります

・おわりに

本プロジェクトを通じて、多くのお客様とともに「横浜」という街の記憶やイメージを香りとして形にすることができました。

「時之港」は、そうした一つひとつの選択や想いが重なって生まれた香りです。

今後もP.Seven茶香水はは、香りを通じて地域や文化の魅力を表現する取り組みを続けてまいります。

ぜひ、この機会にP.Seven茶香水の香りの世界観をお楽しみいただけると嬉しいです。

・会社概要

・社名：株式会社雨晴国際

・設立：2023年

・事業内容：フレグランスの企画・販売

・公式オンラインサイト

https://psevenjp.official.ec/

・公式instagramアカウント

https://www.instagram.com/p.seven.japan

・公式 X アカウント

https://x.com/PanSeven

【本件に関するお問い合わせ先】

P.Seven茶香水 日本橋店

E-mail：service@panseven.jp

※弊社電話番号は報道関係のお問い合わせ専用です。

営業・各種サービスのご提案はメールにてお送りください。

お電話でのご案内はお断りしております。