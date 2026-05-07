『台湾企業専用の相談デスク』を新設

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」）は、台湾企業の九州進出支援を強化するため、熊本銀行および福岡銀行台北駐在員事務所に「台湾企業専用の相談デスク」を設置いたします。

近年、TSMCの熊本進出を契機に、台湾企業の九州進出が加速しており、台湾企業の九州進出が熊本県を中心に増加しています。今回新たに設置する相談デスクでは、台湾人の行員が窓口となり、台湾企業の口座開設・融資・現地情報の提供・ビジネスマッチングなどのニーズに対して、日台両拠点での連携を強化し、FFGのネットワークを最大限に活用することで、台湾企業の九州進出を全面的にサポートいたします。

FFGでは、本取組みを起点に、台湾と九州の経済交流を促進し、台湾企業の九州進出支援を通じて、地域経済のさらなる発展に貢献してまいります。

『台湾法人相談デスク』の主な業務内容

1.台湾企業の口座開設受付サポート

2.台湾企業の融資案件取組サポート

3.台湾企業のその他ニーズのサポート（ビジネスマッチング、不動産情報、人材雇用etc）

4.九州進出済みおよび進出ニーズのある台湾企業への口座開設や融資等のニーズの収集、アプローチ

電話 ：日本から 096-385-6286

台湾から +81-96-385-6286

E-mail：info668_twkm@fukuoka-fg.com

住所 : 熊本市中央区水前寺6-29-20

『九州・熊本進出相談デスク』の主な業務内容

1.台湾企業への九州に関する現地情報の提供

（九州の基礎情報etc）

2.台湾企業の九州進出に関するサポート

3.台湾企業と九州企業とのビジネスマッチングサポート（販路・仕入先、パートナー企業の紹介etc）

4.台湾企業の九州進出に関する現地情報の収集

電話 ：日本から +886-2-2523-8887

台湾から 02-2523-8887

E-mail：taipei_officer2@gl.fukuokabank.co.jp

住所 : 台北市中山區松江路126號6樓-1

サポート体制イメージ図

株式会社ふくおかフィナンシャルグループについて

ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）は、2007年設立の、九州全域にネットワークを構築する広域展開型の地域金融グループです。九州を地盤にそれぞれ長い歴史を持つ福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行の4つの地方銀行とデジタルバンクのみんなの銀行を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社など幅広い機能を有するグループ体制を展開しています。

■会社名 ：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

■本社所在地：〒810-8693 福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

■代表者 ：取締役社長 五島 久