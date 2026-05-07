「にいがた未来総会 ～人が集まる新潟をつくる8人～」開催決定！「にいがた未来づくりアワード」への自薦・他薦エントリー受付も同時開始

株式会社長谷川電気工業所

株式会社長谷川電気工業所（本社：新潟県村上市）は、創業80周年を記念し、地域共創型イベント「にいがた未来総会～人が集まる新潟をつくる8人～」を2026年7月25日（土）、新潟市内にて開催いたします。本イベントは、「SDGsにいがた」「新潟大学」からも実行委員会に参画いただいている、環境・教育・文化・産業など多様な分野で新潟の未来に貢献する個人・団体を顕彰し、地域の可能性を広く発信する公開イベントです。

【開催趣旨】

新潟は、明治期において全国有数の人口を有し、その多くが農業を基盤として発展してきました。この「農」を起点とした営みは、食やものづくり、観光、文化へと広がり、現在の新潟の魅力を形成しています。

一方で現代においては、人口減少や担い手不足などの課題が顕在化しており、「いかに人が集まり、関わり続ける地域をつくるか」が重要なテーマとなっています。

本イベントでは、こうした背景を踏まえ、“人が集まる新潟”を体現する取り組みを可視化し、未来へのヒントを共有する場を創出することを目指します。

【本イベントの特徴】

１. 「人が集まる」をテーマにした新しい表彰企画

地域で人を惹きつけ、つなぎ、関係性を生み出している個人・団体を「人が集まる新潟をつくる8人」として顕彰します。

２. 多分野横断型のトークセッション

環境・教育・文化・産業など新潟の未来に関する領域を横断し、ゲストを招いてウェルビーイング／脱炭素／地域共創といったテーマでのトークを繰り広げます。

３. 地域の小さな取り組みを社会に開く

既に大きな実績をあげている活動だけではなく、まだあまり知られていない活動や、長年特定のテーマで街を盛り上げ続けている方々などを主役とした構成とすることで、新潟の多様な魅力を広く発信します。

【実施概要】

名称：にいがた未来総会～人が集まる新潟をつくる8人～

日時：2026年7月25日（土）14:00-16:30

会場：ホテル日航新潟 朱鷺の間

内容：・ゲストトークセッション

・「にいがた未来づくりアワード」表彰セレモニー

など

参加方法：申込フォームより参加登録ください。（参加費無料）

https://forms.gle/hwBWKKo4UhyKHg2fA(https://forms.gle/hwBWKKo4UhyKHg2fA)

【にいがた未来づくりアワード開催概要】

アワード応募方法：

「人が集まる新潟」づくりにつながる活動に関する推薦をお待ちしております。自薦・他薦は問いません。「この活動があってよかった！」「この人がいてよかった！」そんな思いを、下記フォームよりエントリーいただけますと幸いです。

https://forms.gle/5pESQjZ4YQwVKb7f6(https://forms.gle/5pESQjZ4YQwVKb7f6)

応募期間：

2026年5月1日～6月7日

募集対象：

以下のいずれかに該当する個人または団体

・新潟県内を主な活動拠点としている

・新潟に関係する活動を行っている

・分野・規模は不問（個人・団体・企業いずれも可）

※過去に何らかの表彰を受けていない方を優先的に選考いたします。

表彰内容：

・人が集まる新潟をつくる8人として認定

・イベント当日での登壇・紹介

・メディア・広報での発信

・活動応援金（3万円×1組、1万円×7組）の提供

URL：https://www.hei.co.jp/news/643/(https://www.hei.co.jp/news/643/)

【トークゲスト：山田彩乃氏、村山敏夫氏】

本イベントのトークセッションには、新潟を拠点に活動する実践者と研究者の双方の視点から、「人が集まる地域」について考える場として、山田彩乃氏（写真左）および新潟大学 准教授 村山敏夫氏（写真右）が登壇します。

山田氏は、新潟を拠点にNPO法人の運営や子ども食堂事業などを通じて、地域における「居場所づくり」やコミュニティ形成に取り組んでいます。食事や学習支援にとどまらず、子どもや地域の人々が安心して集い、つながる場を創出してきた実践者として、多くの注目を集めています。

一方、村山氏は新潟大学にて地域社会やコミュニティに関する研究を行い、地域の持続可能性や人のつながりに関する知見を蓄積してきました。地域における人の流れや関係性の構築について、理論的・構造的な視点から分析を行っています。

本セッションでは、

・なぜ人はその場所に集まるのか

・人が「関わり続ける」地域には何が必要か

・実践と研究の視点から見る「居場所」やコミュニティのあり方

・新潟におけるウェルビーイングの可能性

といったテーマについて、「人が集まる新潟」をテーマに対話形式で深掘りしていきます。

【主催者コメント】

株式会社長谷川電気工業所はこれまで、「人が集まる会社」を理念に掲げ、地域とのつながりを大切にしてまいりました。本イベントでは、その理念を地域へと広げ、

「人が集まる新潟とは何か」

を多様な視点から考える場をつくりたいと考えています。創業80周年という節目を、過去を振り返る機会にとどめず、地域の未来を共に描くきっかけにしていきます。

【会社概要】

会社名：株式会社長谷川電気工業所

所在地：新潟県村上市坂町1760番地1

事業内容：エネルギー・サービス業／総合設備業

URL：https://www.hei.co.jp/(https://www.hei.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社長谷川電気工業所

にいがた未来づくりアワード事務局 小川・加藤

TEL：0254-62-3161 e-mail：head@hei.co.jp