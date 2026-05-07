ホラー好き必読の作家陣が集結、背筋氏が絶賛したホラー入門書がついに文庫化！　豪華アンソロジー『ホラーの扉』（株式会社闇・編著）5月7日発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都渋谷区／代表取締役 小野寺優）は、ホラー×テクノロジーで新たなホラーの魅力を創出する株式会社闇（東京都港区／代表取締役 頓花聖太郎）編著による、ホラー好きもホラー初心者も楽しめるアンソロジー『ホラーの扉』を河出文庫から2026年5月7日に発売いたします。

■ホラー好きはもちろん、ホラー初心者にも

『ホラーの扉』は「怖いは楽しい」で世界中の好奇心を満たすことを目標とし、ホラーに特化したコンテンツや企画を数多くてがけ、展覧会「行方不明展」「恐怖心展」（ホラー作家・梨氏、テレビ東京プロデューサー・大森時生氏と共同企画）では累計30万人を動員した話題のホラー制作会社・株式会社闇が2023年に初めててがけた書籍です。

心霊、オカルト、サスペンスなどホラーをジャンルで分類しつつ、「なぜ怖いのか」を考察しながら、その抗いがたい魅力を紐解くアンソロジー集になっています。

ホラーの世界で素晴らしい作品を生み出し、活躍している作家陣が各ジャンルに特化したホラー短篇を書き下ろし、それぞれのジャンルについての解説をつけることで、ホラー好きはもちろん、「ホラーが苦手」「興味はあるけど怖くて読めない」と感じているホラー初心者にも楽しんでいただける入門書にもなっています。

■豪華作家陣が集結、最恐ホラーを書き下ろし

それぞれのジャンルごとに日本を代表するホラー作家、お化け屋敷プロデューサー、気鋭のホラー作家や怪談師らが短篇を書き下ろしました。

澤村伊智 × 心霊ホラー

芦花公園 × オカルトホラー

平山夢明 × モンスターホラー

雨穴 × サスペンスホラー

五味弘文 × シチュエーションホラー

瀬名秀明 × SFホラー

田中俊行 × 怪談（語りおろし音声付）

梨 × モキュメンタリ―ホラー

恐怖はどのように紡ぎ出され、どのように人の心を掴むのか――、

各ジャンルのホラー作品を楽しみながら、それぞれの恐怖の要素と魅力を解き明かす今までになかったホラーアンソロジーにぜひご注目ください！

■背筋氏、朝宮運河氏絶賛！

各エピソードの面白さ（容赦のなさ）は言うまでもないですが、混沌としたホラージャンルを体系化する試みにやられました。この一冊で恐怖の根源が、全て理解でき（てしまい）ます。

――背筋（『近畿地方のある場所について』著者）

本書は令和のホラーブームの渦中、ホラーシーンの有力な担い手によって編まれたアンソロジーという意味でも、歴史的に大きな価値を持つだろう。

――朝宮運河（書評家） 「解説」より

■「はじめに」および解説の一部ためし読み！

本書構成やコンセプトを伝える「はじめに」および解説の一部を河出書房新社のオウンドメディア「Web河出」で単行本刊行時に掲載しています。

https://web.kawade.co.jp/tameshiyomi/76105/

■本書コミカライズも好評配信中

株式会社闇と楽天グループ株式会社（以下「楽天」）でIP（知的財産権）開発からコンテンツの包括的なプロデュースまでを行うコンテンツレーベル「Rakuten Content Central」（楽天コンテンツセントラル）がプロデュースした、本書を原作とした縦読みコミック『ホラーの扉～身近に潜む闇の物語～』も楽天が提供するデジタルコミック配信サービス「R-TOON」ほか、各種配信プラットフォームにて好評配信中です。マンガ版でしか読めないオリジナルストーリーも収録されています。

(C)Rakuten Content Central/株式会社闇

■『ホラーの扉』（河出文庫）もくじ

はじめに

■Who

『みてるよ』 澤村伊智

【作品を読み解く】心霊ホラー

■What

『終わった町』 芦花公園

【作品を読み解く】オカルトホラー

『さよならブンブン』 平山夢明

【作品を読み解く】モンスターホラー

■Why

『告発者』 雨穴

【作品を読み解く】サスペンスホラー

■Where

『とざし念仏』 五味弘文

【作品を読み解く】シチュエーションホラー

■When

『一一分間』 瀬名秀明

【作品を読み解く】SFホラー

■How

『学校の怖い話』 田中俊行

【作品を読み解く】怪談

『民法第961条』 梨

【作品を読み解く】モキュメンタリ―ホラー

おわりに

解説 朝宮運河

もっとホラーを楽しむためのブックガイド

■編著者紹介

株式会社闇（かぶしきがいしゃやみ）

日本を代表するホラークリエイティブカンパニー。AI・Web・ゲーム・映像など多角的なエンターテインメントを展開。

リアルとデジタルを横断し、常に新しい恐怖の形を追求し続けている。

●公式サイト：https://death.co.jp/ja/pc/

●SNSアカウント：@death_co_jp

■著者紹介

澤村伊智（さわむら・いち）

1979年、大阪府生まれ。2015年『ぼぎわんが、来る』で日本ホラー小説大賞〈大賞〉を受賞しデビュー。19年「学校は死の匂い」で日本推理作家協会賞短編部門を受賞。20年『ファミリーランド』でセンス・オブ・ジェンダー賞特別賞を受賞。その他の著書に『ばくうどの悪夢』『一寸先の闇』『頭の大きな毛のないコウモリ』などがある。 @ichisawamura

芦花公園（ろかこうえん）

東京都生まれ。ウェブ小説サイト「カクヨム」に掲載し、話題になった「ほねがらみ――某所怪談レポート」を書籍化した『ほねがらみ』でデビュー。その他の著書に『異端の祝祭』『食べると死ぬ花』『ベトベト・メモリー』などがある。 @ROKA_KOUEN

平山夢明（ひらやま・ゆめあき）

1961年、神奈川県生まれ。2006年「独白するユニバーサル横メルカトル」で日本推理作家協会賞短編部門を受賞。『ダイナー』で10年に日本冒険小説協会大賞、11年に大藪春彦賞を受賞。その他の著書に『ミサイルマン』『あむんぜん』『俺が公園でペリカンにした話』などがある。

雨穴（うけつ）

ホラーな作風を得意とするウェブライター。白い仮面と黒い全身タイツが特徴的で、YouTuberとしても活動している。ドラマ『何かおかしい』（テレビ東京）シリーズ原案をてがける。著書に『変な家』『変な絵』』『変な地図』などがある。 @uketsuHAKONIWA

五味弘文（ごみ・ひろふみ）

1957年、長野県生まれ。1992年からお化け屋敷をプロデュースしはじめ、その数は全国で100を超える。著書に『お化け屋敷になぜ人は並ぶのか』『憑き歯―密七号の家』『呪い髪の女』などがある。 @obake_gomi

瀬名秀明（せな・ひであき）

1968年、静岡県生まれ。95年『パラサイト・イヴ』で日本ホラー小説大賞を受賞しデビュー。98年『BRAIN VALLEY』で日本ＳＦ大賞を受賞。その他の著書に『八月の博物館』『デカルトの密室』などがある。

田中俊行（たなか・としゆき）

1978年、兵庫県生まれ。怪談・呪物を蒐集するオカルトコレクター。怪談師としても活躍しており、2013年「稲川淳二の怪談グランプリ」、2021年「怪談最恐戦」で優勝。著書に『呪物蒐集録』『あべこべ』『紙呪』などがある。 @tetsu_gamon

梨（なし）

インターネットを中心に数多くの怪談を執筆。2022年に初の書籍『かわいそ笑』を発表。マンガ『コワい話は≠くだけで。』（景山五月）原作、「その怪文書を読みましたか」「行方不明展」「恐怖心展」展覧会企画などをてがける。その他の著書に『6』『お前の死因にとびきりの恐怖を』『ここにひとつの□がある』などがある。 @pear0001sub

■新刊情報

書名：『ホラーの扉 八つの恐怖の物語』（河出文庫）

編著：株式会社闇

著者：澤村伊智／芦花公園／平山夢明／雨穴／五味弘文／瀬名秀明／田中俊行／梨

仕様：文庫判／並製／288ページ

発売日：2026年5月7日

税込定価：968円（本体880円）

ISBN：978-4-309-42267-1

装画：fracoco（@fracocoillust）

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422671/

※電子書籍は6月以降に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。