【大創産業×京都芸術大学 産学連携プロジェクト第4弾】大創産業、大学生のアイデアを生かした「チェーン付きかっさ」新発売

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

京都芸術大学（京都府京都市／学長：佐藤 卓）は、株式会社大創産業（広島県東広島市／代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）との産学連携プロジェクト第4弾を実施しました。大創産業では、商品化に向けて進行中の作品の中から、まず「チェーン付きかっさ」を全国のDAISO店舗にて順次発売しています。今後も「カーテンレースクリップ」「洗濯ネットホルダー」など、学生ならではの着眼点やアイデアが盛り込まれた商品が発売予定です。

昨年8月に行われた最終プレゼンテーションで発表する学生



本プロジェクトは、学生の斬新な発想と大創産業の豊かな商品開発ノウハウの融合を目指す機会で、文化芸術分野における人材育成やコンテンツ産業の強化を目的に、学生が企業と接点をもち、企画から商品化までを担う“社会実装型の学び”の実践として位置づけられています。2017年、2021年、2023年に続き、今回が4回目の開催で、「日常の不便を解消する機能性のある新商品」をテーマに、2・3年生16人がアイデアを提案し、代表取締役社長、商品本部長をはじめ、第一線で活躍するバイヤー総勢17人が商品化に向けて審査を行いました。

プロジェクトの目的・特色

京都芸術大学と大創産業は、次世代を担う学生への実践的な学びの機会提供と、DAISO新商品の開発を目的に、産学連携に取り組んでいます。学生が市場調査からデザイン、権利関係の確認まで主体的に関わることで、社会実装のプロセスを学ぶ貴重な場となっています。特に今回は、過去の同プロジェクトに参加し大創産業へ入社した卒業生3人が、プロの視点を持つ「メンター」として現役学生を指導しています。教育・実務・就業がつながることで、実践を通じて人材が育ち、その知見が次世代へ還元される循環が生まれています。

商品概要

商品名：チェーン付きかっさ

チェーン付きで持ち運びができる、手のひらサイズの「かっさ」です。中央の穴にチューブを差し込むことで、中身を最後までスムーズに絞り出すことができる多機能を備えています。

価格： 100円（税込110円）

発売時期：全国のDAISOで4月末から順次発売

※店舗により取り扱いが異なる場合がございます

〈考案した学生（勝又好叶さん、プロダクトデザインコース3年）のコメント〉

「長時間勉強したり絵を描いたりしていると、どうしても手の筋肉が疲れてしまいますよね。そんなときに、場所を選ばず手軽にハンドケアができるように、持ち運びやすいサイズを考えました。小さくても失くしにくいようチェーンを使い、ポーチなどに取り付けられるようにし、中央にはチューブ絞りの機能を備え、一緒に持ち歩くハンドクリームなどを最後まで使い切れる点もポイントです。」

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。



会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/





■京都芸術大学について

京都芸術大学は、通学課程と通信教育課程を併せ持ち、約23,000名が在籍する国内最大規模の総合芸術大学です。2027年に創設50周年を迎えます。通学課程（芸術学部10学科24コース）では、"社会と芸術"の関わりを重視し、企業や自治体と連携した「社会実装プロジェクト」を年間100件以上展開。アート・デザインの力で現実社会の課題解決に取り組む実践的な教育を行っています。通信教育課程（5学科19コース）は1998年に開設された、日本初の4年制芸術大学通信教育課程です。全国・海外から多様な学生が学び、在籍者数において国内最大級の通信制芸術大学となっています。年齢や経験を問わず芸術を学べる環境を提供しています。

所在地：〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/