中小企業向け名刺管理サービス「Eight Team」が契約件数6000件を突破

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、中小企業向け名刺管理サービス「Eight Team（エイトチーム）」の契約件数が6000件を突破したことを発表します。

Eight Teamは、個人が持つ名刺情報をチーム内で共有することで、名刺管理の業務効率化や営業機会の創出を後押しするサービスです。地方各地に販売網がある販売パートナーとの連携強化を背景に、地方都市での導入も拡大し、このたび契約件数6000件を達成しました。契約件数6000件を記念して、Eight Teamに新たに申し込みいただいた企業向けのキャンペーンを実施します。

https://materials.8card.net/eight-team/

■Eight Teamの特徴

・パートナー連携を強化し、地方での利用が拡大

Eight Teamでは、地方での利用を推進するため、地方銀行や全国に販売網がある商社といった各地の販売パートナーとの連携を強化しています。販売パートナーはEight Teamを仕入れて各地の企業に再販しており、導入提案から導入後の活用支援まで、一貫してサポートすることが可能です。

都道府県別に利用者の傾向を見ると、東京都（2872件）、大阪府（552件）、神奈川県（276件）、愛知県（251件）、福岡県（184件）が上位となりました。パートナー連携によって、東京都だけでなく、地方都市にも利用が広がっています。

・中小企業を中心に、導入が進む

Eight Teamは、中小企業を中心にさまざまな規模の組織で利用されています。従業員規模別の導入社数では「1～30名」が約半数と最多である一方、次に多いのが「101～500名」となっており、100名以上の規模の組織での利用も広がっています。

・製造、建設・不動産などを筆頭に、幅広い業界で活用

また、Eight Teamは幅広い業界で導入されています。特に多くの企業で利用いただいているのは、製造（22.3%）、建設・不動産（16.0%）、IT・情報通信（12.8%）、コンサルティング（12.7％）です。そのほか、商社（7.2%）や広告・マスコミ（4.8%）など、多様な業界で活用が広がっています。

■6000件突破記念キャンペーンを開催

Eight Teamでは契約件数6000件を突破したことを記念して、2026年5月2日（土）～5月31日（日）の期間中、Eight Teamに新たに申し込みいただいた企業にスキャナーを1台プレゼントするキャンペーンを実施します。詳細につきましては、ウェブサイトをご覧ください。

https://materials.8card.net/eight-team/

■Sansan株式会社 Eight Team 責任者 安齋 安美のコメント

近年、DXの推進やAI活用が中小企業にも広がる中で、「構造化された顧客情報をいかに組織として持つか」という問いが、多くの企業にとって身近なテーマになっています。名刺データは、そうした取り組みの起点となるものであり、Eight Teamは、データ基盤の構築を手軽に・低コストで実現できるサービスとして、多くの中小企業に選ばれてきました。

また、各地のパートナー企業との連携を強化することで、地域の企業においても導入・活用を進めやすい体制を整えてきました。今後は、パートナー企業が持つ製品やノウハウも活かしながら、お客様に伴走できる仕組みをさらに充実させていきます。

さらにこの度、契約件数6000件達成を記念して、新規でお申し込みいただいた企業向けのキャンペーンを実施します。Eight Teamの提供を通じて、より多くの企業の業務効率化と営業力強化に貢献してまいります。

（以上）

■中小企業向け名刺管理サービス「Eight Team」

Eight Team（エイトチーム）は、中小企業向け名刺管理サービスです。紙の名刺をスマートフォンで撮影するだけで、名刺データをチーム内で一元管理できます。これにより社内で連絡先の共有や検索、宛先リストの作成がスムーズに行えます。顧客とのやりとりや訪問履歴も記録できるため、誰がどの顧客に関わっているかをすばやく把握できます。使いやすさと手頃な価格から、6000件以上の企業やチームで利用されています。

https://materials.8card.net/eight-team/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/