フェリエスト【新AIサービス「Sociq」for X 提供開始のお知らせ】

株式会社フェリエスト

【新AIサービス「Sociq」for X 提供開始のお知らせ】

当社は、X（旧Twitter）運用における投稿生成を高度化するAIサービス「Sociq（ソシック）for X」の提供を開始いたしました。





■ サービス概要

Sociqは、インプレッションが高いX投稿素材をAIエージェントが収集し、そのデータをもとに投稿案を生成するサービスです。

最新のトレンドや、反応の高いインフルエンサー投稿における「バズる構造」を参照し、投稿内容ではなく構造を学習することで、再現性のある投稿生成を実現します。

さらに、ユーザーごとの発信スタイルや言葉遣いなどの特性をAIが学習し、個別最適化された投稿案を生成することで、アカウントごとの一貫性と再現性のある運用を実現します。

また、投稿内容に応じた画像生成機能を備えており、テキストとビジュアルを一貫して設計することが可能です。今後は、生成精度の向上および機能の高度化を進めていく予定です。



■ 主な機能

・AIによる投稿素材の収集（X対応）

・バズ構造に基づく投稿案の自動生成

・ユーザーごとの発信スタイルを反映した個別最適化

・返信案の生成支援

・投稿内容に応じた画像生成

なお、投稿の最終判断および実行は人が行う設計としており、運用の安全性と品質を担保しています。

■ サービス名称について

「Sociq（ソシック）」は、「Social」と「IQ」を組み合わせた造語です。

SNS運用をセンスや経験に依存するものから、データと構造に基づき再現可能なものへと転換する

当社のAIサービスの思想を表現しています。



■ 今後の展開

今後は、投稿ごとの反応データをAIが分析し、次回の投稿生成に反映する自動フィードバック機能の実装を予定しております。

また、Xに加え、Instagram・TikTok・YouTubeなど他SNSへの対応も順次拡大していく予定です。



■ 当社への影響

本サービスは、当社のSNSマーケティング事業との連携により、運用効率の向上およびサービスの標準化に寄与するとともに、SaaSモデルとしての収益拡大を見込んでおります。

当社は今後もAI技術を活用し、マーケティング領域における新たな価値創出に取り組んでまいります。



「Sociq for X 公式サイト」

https://sociq.feriest.com/

会社概要

株式会社フェリエスト

（東京証券取引所TOKYO PRO Market上場 証券コード：557A）

代表者 ： 代表取締役 吉田 大太

設立 ： 2016年8月

所在地 ： 東京都中央区晴海1丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟 24F

事業内容： SNSマーケティング事業（SNSアカウント運用（Instagram、TikTok、YouTube、X）、ショート動画制作、インフルエンサープロモーション、SNS広告運用等）

U R L ： https://www.feriest.com/