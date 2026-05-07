【Surveroid】法人内のデータ・アカウント・明細を一元管理できる「メンバー管理機能」を提供開始

株式会社マーケティングアプリケーションズ

株式会社マーケティングアプリケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹中 司、以下「当社」）が提供するセルフ型マーケティングリサーチツール「Surveroid」は法人内のデータ・アカウント・明細を一元管理できる「メンバー管理機能」（以下、「本機能」）の提供を開始しました。

リサーチデータ・リサーチノウハウのサイロ化を防ぐことを目指して

Surveroidは2008年のサービス開始以来、累計10,000名を超えるユーザーの皆さまにご登録いただいております。

これまではマーケティングリサーチをあまり高い頻度で実施できないことが企業の課題でしたが、セルフ型マーケティングリサーチツールでマーケティングリサーチを実施する頻度が増えたことで、リサーチデータやリサーチノウハウが担当者・部門ごとにサイロ化してしまうことが次の課題となりつつあります。

当社はリサーチデータ・リサーチノウハウのサイロ化の問題を解決するために本機能の開発に取り組みました。

本機能でできること

- アカウントの追加・編集・削除- アカウント毎の権限の設定（管理者 / リサーチの編集・配信者 / データ閲覧のみ）- 同一法人内のアンケートデータの一元管理- 請求書、ご利用明細の管理（一部機能は2026年夏のご提供を予定しています。）

※企業アカウント内で予算管理ができる機能についても2026年夏以降のご提供を予定しております。

また、AIを活用した機能を拡張し、過去実施したリサーチの横断分析や自社リサーチフォーマットの登録など、アカウントの統合管理を通じて、リサーチデータ・リサーチノウハウの組織内共有を促進し、企業内でのリサーチデータの活用をより支援します。

セルフ型アンケートツール「Surveroid」について

変化の激しい現代において生活者に直接問いかけてデータを得る「アスキングデータ」の重要性が更に高まる中、「新規事業での商品・サービスのニーズ調査」「社内・社外の提案資料の裏付けデータ」「クリエイティブの効果測定」「商品の認知率調査」等、直接問いかけることでのみ検証ができるシーン、即時性が求められるシーンでSurveroid は皆様にご利用いただいています。

「リサーチのハードルを下げる」をプロダクトビジョンとして掲げ、Surveroid では「聞く」ことを皆様のビジネスの当たり前に変えていき、経験と勘のみに頼った意思決定ではなくデータに基づいた意思決定ができるようにサービスのご提供を目指してまいります。

URL：https://surveroid.jp/

会社概要

会社名：株式会社マーケティングアプリケーションズ

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5 リンクスクエア新宿 16階

代表取締役：竹中 司

設立：2022年5月26日

資本金：1億円

事業内容：マーケティングリサーチプラットフォーム、データマネジメントツール／ソフトウェア、システムソリューション

URL：https://mkt-apps.com/

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社マーケティングアプリケーションズ

サーベロイドカスタマーサポートお問い合わせ窓口

https://surveroid.jp/promote/inquiry/

※オンラインミーティングにて無料のサービス説明を行っております。お気軽にご予約ください。

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