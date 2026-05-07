【静岡・浜松】5月31日は浜松駅前「ソラモフェス」に全員集合！!　音楽&グルメ&動物保護で「やさしさ」の輪を広げよう🐾

NPO法人まち・人・くらし・しだはいワンニャンの会譲渡された猫たちと、「ソラモフェス」オープニング公式ポスター音楽&お笑い＆フードの祭典

世界を旅する3人組ユニットSTARMARIE（スターマリー）が主催する『ソラモフェス』が、5月31日（日）、浜松駅前ソラモにて開催されます。

STARMARIEは結成18年のファンタジーユニット。K-MIX毎週土曜日20:00からの「ファンタジートラベラー」を10年続けている静岡ゆかりのアーティストです。

ゲストはお笑い芸人の「クマムシ」さん。おなじくK-MIXでおなじみ「京太郎」さん。沼津市出身の「心愛-KOKONA-」さんなど。

キッチンカーもたくさん参加し、がっつり食べたい人も、デザートやドリンク目当ての人も、きっと大満足のフェスになるでしょう。

「STARMARIE」と「ワンニャンの会」のつながり

STARMARIEさん京太郎さん心愛さんクマムシさん

2022年コロナ禍のさなか、ワンニャンの会とSTARMARIEは出会いました。ライブができず、ファンとのつながりが作れなくて苦しんでいた彼女たち。譲渡会が開けず、されど猫はたくさん生まれて困っていた私たち。「生と死」をテーマに活動してきたところも似通っていました。お互い助け合う形で、それ以来、一緒に歩んできました。K-MIXの「ファンタジートラベラー」内では、いつも静岡県内の譲渡会情報を流してもらっています。

2023イオン焼津店

譲渡会にて

2023イオン焼津店

チャリティライブ

2024サンストリート

子供向け講演会

2024イオン焼津店

チャリティライブ

「ソラモフェス」には県内3団体が集合！

LeaLea（浜松市）LeaLea（レアレア）さん(https://lealea-hale2017.com/)

浜松市で活動するLeaLeaさんは、犬と猫、それぞれ30頭をシェルターで保護し、新しい飼い主様につなげる活動を行っています。

ワンニャンの会と一緒に、子供向けの講演会を開いたり、不幸な動物を生み出さないための啓発活動にも力を入れています。

スリール（静岡市）スリールさん(https://sourire-hogoinu.jimdofree.com/)

静岡市を中心に活動する犬保護団体のスリールさんは、飼い主の都合により飼育放棄された犬、保健所に収容された犬たちを保護し、新しい飼い主様につなげています。

中には虐待され心を閉ざした子、重い病気を放置されてきた子などもいますが、みな素敵な家族と出会い、幸せをつかんでいます。

ワンニャンの会（焼津市・藤枝市）NPO法人まち・人・くらし・しだはいワンニャンの会(https://www.wan-nyan.org/)

志太榛原地区で活動する「ワンニャンの会」は、【まち・人・くらし】とあるように、動物と一緒に、街も人も幸せになることを目指しています。

「No Music No Life」＆「No Animals No Life」

いま、地球で生きていることを、一生懸命たのしみましょう！

2025浜松文化祭にて出展内容

当日はワンコ・ニャンコは参加しませんが、各団体の活動や保護動物を紹介する展示を行います。

チャリティグッズの販売や、もちろん「寄付」の受付もあります。

「保護動物を受け入れたい」「ボランティアを始めたい」という相談にも対応しますので、気軽にブースにお立ち寄りくださいね！

イベント概要

【日時】2026年5月31日（日）13:00～17:00

【会場】浜松駅前ソラモ

【参加費】観覧無料

【出演者】

・STARMARIE

・クマムシ

・京太郎

・心愛-KOKONA-

【フード・ショップ』

・JOIE CREPE

・ENN

・いちびこ農園

・陰陽亭

・OMOTE BAKERY

※お問い合わせは、 ホームページ「お問い合わせ」 より お願いします。

▼「NPO法人ワンニャンの会」 公式サイト(https://www.wan-nyan.org/)

▼企画「株式会社M-SMILE」 公式サイト(https://www.msmile2008.com/)

団体概要

名称： NPO法人まち・ ひと ・ く らし・ しだはいワンニャンの会

法人取得： 2017年10月

代表者： 理事長 谷澤勉

URL ： https://www.wan-nyan.org/

【本件に関するお問い合わせ先】

E-mail： blowininthewind2014-12@yahoo.co.jp