ニューロティカ カタル還暦ソロデビュー1st.EP「情熱のソルティナイト」を5/6(水)リリース！

株式会社STARBASE「情熱のソルティナイト」アートワーク

今年結成42周年を迎えるパンクバンド「ニューロティカ」のベーシスト「カタル」が2026年5月6日1st.EP『情熱のソルティナイト』をリリースする。

本年還暦を迎えるカタルが、本名「村田語」で歌謡歌手デビューする。

表題曲である『情熱のソルティナイト』は、自身の配信ライブ中にファンのコメントにインスパイアされ、放送中に作詞・作曲して仕上げた作品だ。

また『お茶爆音頭』は番組中の投げ銭への感謝の気持ちとして歌った曲。

同曲の作詞・作曲はKUSU KUSUの川上次郎。

もう1曲は彼がマンスリーで3年以上配信しているワンマンライブ「今夜はトゥナイト」のテーマソング。

ベーシストとはまた違った一面で元気が貰える、60歳のエネルギーに注目だ！

●楽曲情報●

アーテイスト名：村田語

楽曲タイトル：情熱のソルティナイト

01.情熱のソルティナイト

02.お茶爆音頭

03.だから今夜はトゥナイト

04. お茶爆音頭 (カラオケバージョン)

05. 情熱のソルティナイト (カラオケバージョン)

レーベル名：Rose Create

各種配信サービス： https://lnk.to/TH-235

●村田語プロフィール●

ニューロティカのベースシストであり、作曲とグッズデザインも担当。spud（休止中）、Rockawaiians（ウクレレ配信ユニット）等のユニットでも活動。PUFFY、宮田和弥、堀内孝雄など様々なアーティストのバックバンドでのテレビ出演をはじめ、矢沢洋子、ベイビーレイズJAPAN、私立恵比寿中学等への楽曲提供も多数。現在マンスリーで生配信番組「カタルの今夜はトゥナイト」を毎回全力で行っている。

・X(旧twitter)

https://x.com/kataru_murata

-レーベルHP-

https://rosecreate.jp