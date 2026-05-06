ニューロティカ カタル還暦ソロデビュー1st.EP「情熱のソルティナイト」を5/6(水)リリース！
株式会社STARBASE
「情熱のソルティナイト」アートワーク
●楽曲情報●
「情熱のソルティナイト」アートワーク
今年結成42周年を迎えるパンクバンド「ニューロティカ」のベーシスト「カタル」が2026年5月6日1st.EP『情熱のソルティナイト』をリリースする。
本年還暦を迎えるカタルが、本名「村田語」で歌謡歌手デビューする。
表題曲である『情熱のソルティナイト』は、自身の配信ライブ中にファンのコメントにインスパイアされ、放送中に作詞・作曲して仕上げた作品だ。
また『お茶爆音頭』は番組中の投げ銭への感謝の気持ちとして歌った曲。
同曲の作詞・作曲はKUSU KUSUの川上次郎。
もう1曲は彼がマンスリーで3年以上配信しているワンマンライブ「今夜はトゥナイト」のテーマソング。
ベーシストとはまた違った一面で元気が貰える、60歳のエネルギーに注目だ！
●楽曲情報●
アーテイスト名：村田語
楽曲タイトル：情熱のソルティナイト
01.情熱のソルティナイト
02.お茶爆音頭
03.だから今夜はトゥナイト
04. お茶爆音頭 (カラオケバージョン)
05. 情熱のソルティナイト (カラオケバージョン)
レーベル名：Rose Create
各種配信サービス： https://lnk.to/TH-235
●村田語プロフィール●
ニューロティカのベースシストであり、作曲とグッズデザインも担当。spud（休止中）、Rockawaiians（ウクレレ配信ユニット）等のユニットでも活動。PUFFY、宮田和弥、堀内孝雄など様々なアーティストのバックバンドでのテレビ出演をはじめ、矢沢洋子、ベイビーレイズJAPAN、私立恵比寿中学等への楽曲提供も多数。現在マンスリーで生配信番組「カタルの今夜はトゥナイト」を毎回全力で行っている。
・X(旧twitter)
https://x.com/kataru_murata
-レーベルHP-
https://rosecreate.jp