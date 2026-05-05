lululemon、2026年春のヨガ・ピラティスコレクションを発表

lululemon athletica JP合同会社

カナダ発プレミアム・アスレティックウェアブランド lululemon（ルルレモン）は、最新のヨガ・ピラティスウェアを展開する新キャンペーン「Space To Feel」をローンチします。

高機能ヨガウェアのパイオニアとして1998年の創業以来、スタジオで身につけるウェアの可能性を広げてきた lululemon。ブランド独自の素材とパフォーマンスを重視したデザインを基盤に、動きやスタイリングが自然に流れる新たなスタイルを提案します。

ヨガとピラティスに、新しいスタイルを提案

お客様一人ひとりの多様なニーズに応えるというブランドミッションのもと、デザインチームは現在のヨガやピラティスといったスタジオレッスンの動向や、ヴィンテージ感やワイドシルエットへの関心が高まるファッショントレンドを徹底的にリサーチ。これらのインサイトをもとに、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた、新しいコレクションが誕生しました。

最大の特徴は、流線型のラインが生み出すオーバーサイズシルエット。ほどよく緩やかなフォルムが、エフォートレスなスタイリングを叶えます。一方で、機能性にも妥協することなく、あらゆるポーズやインバージョン（逆転のポーズ）、さらにはピラティス特有の繊細な動きにおいても、心地よいゆとりと開放感をもたらすよう設計されています。

■ウィメンズ アスレチックデザイン担当 バイスプレジデント メラニー・アナイオトス コメント

「今シーズンは、ブランドが掲げる High Performance × High Style というテーマを、自然体でありながら自分らしく表現できる形で融合させました。ヴィンテージのヨガウェアやブランドのアーカイブを振り返りながら、現代のスタジオでお客様がどのように時間を過ごしているのかという視点をもとに、デザインへと落とし込んでいます。

大きなインスピレーションの源となったのは、動きの中で生まれる服のフォルムや、身体の動きに寄り添うように設計されたウェアがもたらす自由な感覚です。ヨガやピラティスを楽しむ人々は、それぞれ異なるスタイルや好みを持ちながらトレーニングに向き合っていますが、共通して求めているのは“快適さ”と、そこから生まれる“練習に没頭できる着用感”。私たちは、その本質的なニーズに向き合い、このコレクションを完成させました。」

■最新コレクションラインアップ（一部）

Nulu(TM)＆メッシュオーバーレイ クロップスタジオタンクトップ 10,800円（税込）

リブ仕様のVネックブラに、シアーなメッシュのオーバーレイを組み合わせることで、洗練されたレイヤードスタイルを提案します。

Groove ローライズ リラックスシンチパンツ *レギュラー 18,800円（税込）

バターのようにソフトな肌触りと、重さを感じさせないカバー力を兼ね備えた、ゆとりのあるシルエットのパンツです。スタジオでの練習中はもちろん、その前後の移動シーンでも活躍します。裾のドローコードを調整することで、その日の気分やスタイルに合わせてレッグラインのシルエットを変えることが可能です。

lululemon Align(TM) フォールドオーバー リラックスジョガー 18,800円（税込）

「何も着ていないような感覚」こそが、すべて。バターのようにソフトな肌触りのAlign(TM)シリーズから、新たなウエストバンドデザインとリラックスフィットを採用したジョガーが登場しました。

lululemon Align(TM) ミニVネックタンクトップ

9,500円（税込）

「lululemon Align(TM)」タンクトップに、ウエスト丈のミニVネックモデルが登場。あえてインナーブラを省いた設計にすることで、自分に合ったサポートレベルを自由に選択できるようになっています。

Nulu(TM)＆メッシュ No Line ハイライズスタジオタイツ 24インチ 17,800円（税込）

滑らかな生地、リブ編み生地、そしてメッシュ生地の3つの異なる質感を掛け合わせたこのヨガタイツは、肌に触れるたびに五感を心地よく満たしてくれます。

lululemonの最新ヨガ・ピラティスコレクションは、5月5日（火）より各店舗およびオンラインストアにて発売を開始します。

About lululemon

lululemon（ルルレモン）は、1998年にカナダ・バンクーバーで誕生したアスレジャーブランドです。高い機能性とスタイル性を兼ね備えたアスレティックウェアおよびライフスタイルウェアを展開しています。現在、日本国内では13店舗を展開し、今後も革新と成長を続けながら、より多くの方へウェルビーイング体験を届けていきます。

公式サイト：http://www.lululemon.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/lululemonjp/