【TAC外務専門職講座】今月がラストチャンス！通常受講料から1万円OFFの春割キャンペーンFinal は5/31（日）まで！

TAC株式会社春割キャンペーン

TAC株式会社（東京都千代田区）は、外務専門職講座において、「外務専門職講座 春割キャンペーンFinal」を2026年4月1日（水）～5月31日（日）の期間限定で実施しています。

自分に合ったコースで、春から効率的に学習しよう！

詳しくはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_gaisen/gaisen_camp_a.html

外務専門職講座では、外務専門職試験の学習に必要なコンテンツがすべてコンパクトにまとめられ、合格ノウハウが詰まったカリキュラムをご用意しています。講義と演習・答練をバランスよく組み合わせ、ムリなくムダなく合格へと導きます。春からの早期スタートは、ゆとりあるスケジュールで併願対策にも取り組みやすくなります。春から学習を始めるを皆さんを応援するため、春割キャンペーンでは、通常受講料から大幅割引を実施中です！是非この機会にお申込みください。

キャンペーン概要

詳しくはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_gaisen/gaisen_camp_a.html

■期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

■対象：

・2027年合格目標 総合本科生

・2028年合格目標 2年本科生

・2029年合格目標 3年外交官本科生

※主な受講料例（税込）

2027年合格目標 総合本科生：通常受講料561,000円 → 551,000円（1万円OFF）

2028年合格目標 2年本科生：通常受講料682,000円 → 672,000円（1万円OFF）

■キャンペーン特典：

対象本科生コースが通常受講料から1万円 OFF！

外交官といえば、実績のTAC！

詳しくはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_gaisen/gaisen_camp_a.htmlTAC外務専門職講座

2025年度 外務省専門職試験 合格者占有率※2 93.1％

最終合格者総数58名のうち54名が、TAC・Wセミナー講座生※1です。

※1 TAC・Ｗセミナー講座生とは、公務員試験対策講座において、目標年度に合格するために必要と考えられる、講義、演習、論文対策、面接対策等をパッケージ化したカリキュラムの受講生です。 各種オプション講座や公開模試など、単科講座のみの受講生は含まれておりません。また、TAC・Ｗセミナー講座生はそのボリュームから他校の講座生と掛け持ちすることは困難です。

※2 合格者占有率は「TAC・Ｗセミナー講座生（※1）最終合格者数」を、「外務省専門職員採用試験の最終合格者総数」で除して算出しています。

※ 上記は2025年8月27日時点で調査にご協力いただいた方の人数です。

TAC外務専門職講座 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_gaisen.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/