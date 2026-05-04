ジョイフル、レトルトハンバーグの頂点へ挑む！5月9日（土）放送『土曜はナニする！？』特別企画「THE100人総選挙」に参戦！

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランチェーンを展開する株式会社ジョイフル（本社：大分県大分市、代表取締役社長：穴見くるみ）は、2026年5月9日（土）放送のカンテレ・フジテレビ系全国ネット『土曜はナニする！？』内の特別企画「THE100人総選挙」に参加いたしました。

番組内容：100人のハンバーグ好きが選ぶ「冷凍・レトルトハンバーグNo.1」

全国から厳選された15企業のハンバーグが集結。3ブロックに分かれた予選を勝ち抜き、決勝に進めるのは各ブロック上位1社のみ。100人のハンバーグ好きによるガチンコ審査に、ジョイフルは「直火焼きハンバーグ（デミグラスソース入り）」で挑みました。

エントリー商品：ジョイフルの直火焼きハンバーグ（デミグラスソース入り）

ビーフ100%使用のハンバーグを直火焼きで旨味を際立たせ、コク深いデミグラスソースで仕上げた本格的な味をお楽しみいただけるボイル調理タイプの商品です。

強豪がひしめく中、果たしてジョイフルは決勝進出、そしてNo.1の座を勝ち取れるのか！？

ぜひ、5月9日（土）の放送でその結果をお確かめください！

番組概要

番組名：「土曜はナニする！？」

放送日時：2026年5月9日（土）午前8時30分～10時25分

放送局：関西テレビ（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）

★番組に登場する「ジョイフルの直火焼きハンバーグ（デミグラスソース入り）」は、下記の公式オンラインショップ・ECサイト、全国の小売店でお買い求めいただけます。

●ジョイフル公式オンラインショップ

https://joyfull.official.ec/

●各通販サイト

【楽天市場】

https://www.rakuten.ne.jp/gold/joyfullonlineshop/

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/stores/page/F7849EDF-3EF6-4E7E-85F4-CF329AF7D3F8?channel=hp

【Yahoo!ショッピング】

https://shopping.geocities.jp/joyfull-online-shop/?nocache=1

【dショッピング】

https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/joyfull/?pcode=408

【au PAY マーケット】

https://wowma.jp/user/91224335?spe_id=item_shop_name

ジョイフルの味を、そのままお家で。冷凍商品「おうちdeジョイフル」 とは

「お店で食べるあの味をもっと気軽に」「お弁当や食事のおかずに」そんな声を叶えるために、ジョイフルでは店舗でお出ししている商品をご家庭用にアレンジして販売しています。

レストランならではのこだわりの味を、簡単にご家庭でお楽しみいただき、食卓に笑顔とおいしさをお届けします。今後も商品を増やす予定です。どうぞご期待ください。

★ジョイフルは2026年5月20日に創業50周年を迎えます。

Thank Full!!

ありがとうがいっぱいの50周年の始まりです。

創業50年を迎えるジョイフルにどうぞご期待ください。

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジョイフル

・本社所在地 ： 〒870-0141大分県大分市三川新町一丁目1番45号

・代表取締役社長 ： 穴見 くるみ

・事業内容 ： ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等

ジョイフルは創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標にかかげ、「お値打ち商品の提供」、「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けて参りました。これからも皆様に愛され続けるお店となるよう挑戦を続けてまいります。