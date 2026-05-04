Jリーグ屈指の“グルメの聖地”で下克上！？鹿島アントラーズ、絶対王者不在の「スタグルニューヒーロー総選挙」を5/6(水・休)水戸戦で開催！

株式会社鹿島アントラーズFC

2026年5月6日（水・休）にメルカリロードおよびスタジアム内で開催される明治安田J1百年構想リーグ 第15節 水戸ホーリーホック戦において、スタジアムグルメの次世代エースを決定する「スタグルニューヒーロー総選挙」を開催いたします。

■ 圧倒的人気の“3大グルメ（BIG3）”を殿堂入りとし、あえて「不在」で開催

メルカリスタジアムのグルメは、Jリーグファン・サポーターの間で「日本一」との呼び声も高く、特に「ハム焼（五浦ハム）」「もつ煮（各店舗）」「ハラミメシ（居酒屋ドリーム）」のBIG3（3メニュー）は、スタジアムの象徴として圧倒的な人気を誇っています。

今回の総選挙では、あえてこれら3つのメニューを「殿堂入り」として、投票対象外。

絶対王者がいない中で、出店各店舗が自信を持って提供するエントリーメニューの中から、来場者の投票によって新たな「ニューヒーロー」を選出します。

「いつもの」で終わらせない、新たな「推しの味覚」をぜひ見つけてください！

【殿堂入りメニュー（投票対象外）】

・ハム焼（五浦ハム）

・もつ煮（鹿島食肉事業協同組合、その他各店舗）

・ハラミメシ（居酒屋ドリーム）

※上記メニューおよび「もつ煮」のアレンジメニューは、圧倒的な人気を誇るため「殿堂入り」として今回の投票対象からは除外されます。

※殿堂入りメニューを提供している「五浦ハム」「鹿島食肉事業協同組合」「居酒屋ドリーム」では「殿堂入り」の称号を掲出いたします。

あなたの一票が“次代のエース”を作る。ファン参加型のグルメイベント

当日は、スタジアムへの来場者先着30,000名様に「限定デザインステッカー（投票用QRコード付き）」を配布。

参加者はスタジアムで実際に味わった推しグルメにスマートフォンからその場で投票が可能です。 選出された「ニューヒーローメニュー」の出店店舗には、次回のホームゲームから店頭に掲出できる「ニューヒーロー」の称号を記した限定POPを贈呈します。

クラブとファンが一体となって、スタジアムの新たな名物を作り上げるイベントに参加してください。

開催概要

■対象試合

2026年5月6日（水・休）16:00キックオフ（13:00開場予定）

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST 第15節 水戸ホーリーホック戦

※キックオフ1時間前は入場時の混雑が予想されます。お時間に余裕を持ってのご来場をよろしくお願いいたします。

■会場

メルカリスタジアム（茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2）

■投票時間

5月6日（水・休）11:00～16:00

※前半キックオフとともに投票を終了します。

■結果発表

・途中経過

5月6日（水・休）14:00前後に、クラブ公式Xにて発信予定です。

・最終結果発表

試合当日～翌日にクラブ公式SNSなどで発表いたします。

主な企画：

出店店舗、各店舗のエントリーメニュー第1弾公開！

1. 「スタグルニューヒーロー総選挙」投票実施詳細を見る :https://www.antlers.co.jp/blogs/news/2605015llb1u

2. 来場者先着30,000名様へ限定ステッカープレゼント

イベントビジュアルおよび投票用QRコードがデザインされた限定ステッカーです。

配布場所：7ゲートを除く、各入場ゲート

※画像はイメージです。

3. 本試合限定フォトスポットが登場！

推しのスタグルやフォトスポットと一緒に写真を撮影して、イベントをお楽しみください！

設置場所：メルカリロード付近

※画像はイメージです。

メルカリスタジアムのグルメは、もはや試合観戦と同じくらい重要なエンターテインメントです。今回は、あえて王道メニューを外すことで、まだ知られていない隠れた絶品メニューにスポットライトを当てたいと考えています。サッカーファンの方はもちろん、グルメ目的の方にもぜひ足を運んでいただき、新たな『推しメシ』を見つけてください！



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