フリーサイズ？もう卒業！自分のサイズで着る「EVELLET by Jstyle」単独セール、amoodで開催

ABLY Corporation., Inc.

ファッションプラットフォーム「amood」が、韓国で人気の大きいサイズ専門ブランド 「EVELLET by Jstyle（イブレット、以下EVELLET）」の単独企画セールを、2026年 5月4日（月）から5月10日（日）までの7日間にわたって開催します。細身から ぽっちゃりまで幅広いサイズ展開を誇るEVELLETの春夏新作をはじめ、全商品を 20%OFFクーポン特典とともにお楽しみいただけます。

■ イベント概要

・期間：2026年5月4日（月）～5月10日（日）

・対象：amoodアプリ利用者全員

・主な特典：全商品20%OFFクーポン配布

・URL：（イベントページへ(https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20613)）

■ 詳細内容

「EVELLET by Jstyle（イブレット）」は、韓国ですでに高い人気を誇る大きいサイズ 専門ブランドです。「フリーサイズはもう卒業。自分のサイズで選ぶEVELLETの新作」 というコンセプトのもと、細身体型からぽっちゃり体型まで豊富なサイズ展開により、 すべてのお客様が自分にぴったりの一着を見つけられるよう構成されています。

今回の単独セールの核心は、豊富なサイズ展開と高クオリティの組み合わせです。

ほとんどの商品がEVELLET独自のオリジナルアイテムで構成されており、品質が保証 されています。

春夏トレンドを取り入れた新作が多数ラインアップされており、 ぽっちゃり体型でもすっきりとスタイリッシュに着こなせるアイテムが豊富に 揃っています。

普段amoodで気になるアイテムがあっても、フリーサイズばかりで購入をためらって いた方にとって、今回の単独セールは絶好のチャンスです。期間中は全商品に 20%OFFクーポンが適用されるため、高クオリティのアイテムをよりお得にお求め いただけます。春夏の新しいワードローブを整えるなら、このタイミングをぜひ お見逃しなく。

■ 注目商品

https://www.amood.jp/products/20834151https://www.amood.jp/products/20932218https://www.amood.jp/products/20901924https://www.amood.jp/products/12709904

■ SNS

▶︎ EVELLET by Jstyle 日本公式Instagram：https://www.instagram.com/jstyle_evellet_jp/

▶︎ amood 公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/

■ 会社概要

ABLY Corporationが運営する、Z世代に人気の女性ファッションプラットフォーム「amood」は、センスあふれるファッションブランドをセレクトし、日本のお客様にご紹介するグローバルファッションプラットフォームです。