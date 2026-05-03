とぅーし 2nd Single『PLAY PARADE』リリースイベント開催！東京・大阪・沖縄のHMV&BOOKSでミニライブ＆お渡し会実施。

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」所属のとぅーしが、Music Videoが公開されたばかりの2nd Single『PLAY PARADE』を携えたスペシャルリリースイベント「TUSSY PLAY PARADE FRESH UP -Special Release Event- 」を開催します。現在、5月2日（土）13:00よりチケットの先着販売がスタートしております。さらに、ミニライブ観覧券付きグッズとして、サイン入りB3ポスターとトートバッグのセットも登場し、会場での特別な体験をより深く楽しめる内容となっています。

また、各店舗内に期間限定で展開される“とぅーし特設コーナー”では、『PLAY PARADE』関連グッズの販売も決まっており販売商品と特設コーナーの日程は後日発表となります。グッズは、通信販売でも取り扱い予定のため、全国のファンが手に取れる機会も用意されています。

本イベントは、東京・大阪・沖縄の3都市にてHMV&BOOKSと連動して実施され、各会場ではミニライブの他、とぅーし本人からご来場の皆様にグッズのお渡し会も予定されています。とぅーしのパフォーマンスを間近で体感できる貴重な機会となります。

さらに、イベント最終日となる6月27日（土）はとぅーしの地元・沖縄での凱旋開催。ダンサー、アーティストとしての原点に立ち返りながら、これまでの歩みと新たな挑戦をファンと共有する特別な一日となるはずです。

とぅーしがソロアーティストとして初めて3都市を巡る本イベント。これまでの活動を支えてきたファンはもちろん、最近彼を知った方々も一体となって楽しめる、特別な空間となることが期待されます。

【とぅーし本人コメント】

シンガーとしての活動で初めて、東京のみでなく、大阪・地元の沖縄での開催ということで…楽しみでなりません！HMV&BOOKSさんありがとうございます！

『PLAY PARADE』は僕が所属しているESPICEのことを歌った思い入れのある楽曲です。ESPICEのツアー「VIVID VISION」でもメンバー皆でパフォーマンスさせてもらいましたが、この大切な曲を引っ提げてソロとしても応援してくださる皆さんに歌を届けに行けることをとても嬉しく思っています！

今回のような機会をもっと増やしていけるように、グループ活動はもちろんソロアーティストとしても精一杯頑張っていきます。応援よろしくお願いします！

■イベント概要

「TUSSY PLAY PARADE FRESH UP」 -Special Release Event-

【日程】

5月20日（水） 東京 OPEN / 19:00 START / 19:30

HMV＆BOOKS SHIBUYAマルイMODI 6F

チケット: https://www.hmv.co.jp/store/event/55341/

5月26日（火） 大阪 OPEN / 18:00 START / 18:30

HMV＆BOOKS NAMBA なんばマルイ 7F

チケット: https://www.hmv.co.jp/store/event/55342/

6月27日（土） 沖縄（凱旋） OPEN / 17:00 START / 17:30

HMV＆BOOKS OKINAWA PARCO CITY 3F

チケット: https://www.hmv.co.jp/store/event/55343/

【『PLAY PARADE』ミュージックビデオ公開中！】

https://youtu.be/6v0CUAJpdlM

＜とぅーし プロフィール＞

沖縄県出身 アニソンダンスパフォーマー／シンガー

REAL AKIBA BOYZ・RAB ESPICE所属

2019年、REAL AKIBA BOYZ新メンバーオーディションを経て加入。

フルボディタットやフィンガータット、ポップ、ブレイク、アニメーションを融合した独自のダンススタイルを磨き続け、2023年にはタットの全国大会「ARMS」で優勝し、日本一の称号を獲得する。

2024年、公演中の怪我によりダンサーとしての活動を一時休止するが、その期間をきっかけに長年挑戦したかった“歌”の道へ歩み始める。

約1年半にわたり定期的なライブイベントへの出演を重ね、表現者としての幅をさらに広げていく。

2025年11月には、歌唱×バンド編成による自身初のワンマンライブ

「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」（SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）を2部制で開催し、成功を収めた。同年12月1日、1st Single「LOAD」をデジタルリリース。

個人活動と並行して、所属するREAL AKIBA BOYZとしても大型公演に出演。

2024年10月には「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」、

2025年10月には東京体育館でのワンマンライブ

「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」 を開催し、グループとしても大舞台を経験している。

現在は、ダンサーとしてのキャリアをさらに深めながら、シンガーとしても本格始動。

ボーカルとダンス、そして身体表現を融合させた“唯一無二のパフォーマンス”を追求し続けている。



＜SNS＞

X：とぅーし@リアルアキバボーイズhttps://x.com/RAB_TUSSY/(https://x.com/RAB_TUSSY/)

X：とぅーし｜Music Official https://x.com/tussy_music(https://x.com/tussy_music)

Instagram：https://www.instagram.com/rab.tussy/(https://www.instagram.com/rab.tussy/)

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。



ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

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WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)