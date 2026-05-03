【大好評配信中!!】『CRAFT vol.124』キュンを届けるBL雑誌最新号(ハート)
電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.124が、5月1日（金）より各電子書店にて大好評配信中！
表紙を飾るのは、userが贈る新連載、大注目作『靴先から星へ』。
今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！
【新刊情報】※最新号は毎月1日発売
●『CRAFT vol.124』
発売日：2026年5月1日（金）順次配信開始
表 紙：user
販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-124/
ラインナップ：
コーヒーオアシス……庭田羊々
靴先から星へ……user
灰色と赤……パース
ネオンテトラの夢を見る……シロリ
ラブシック探偵事務所……しび
仮眠室の僕らは……巣守カモメ
鄙には稀なエリー……木下けい子
僕らは生殖にしか興味がない……夜光花＆梨とりこ
ふたりきりの自由……寿ののこ
本文チラ見せ：
＜巻頭カラー 新連載＞
●『コーヒーオアシス』庭田羊々
＜本誌初登場＆新連載＞
●『靴先から星へ』user
＜最終話＞
●『灰色と赤』パース
＜大好評連載中＞
●『ネオンテトラの夢を見る』シロリ
＜最終話＞
●『ラブシック探偵事務所』しび
＜大好評連載中＞
●『仮眠室の僕らは』巣守カモメ
＜最終話＞
●『鄙には稀なエリー』木下けい子
＜大好評連載中＞
●『僕らは生殖にしか興味がない』夜光花＆梨とりこ
＜大好評連載中＞
●『ふたりきりの自由』寿ののこ
●『CRAFT vol.124』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00128/
【NEWS】
『CRAFT』は「vol.118」から月刊化となりました！
月刊化を記念しまして、豪華コンビニプリントブロマイドを期間限定販売★
第2弾の販売期間は5月31日（日）まで。お見逃しなく!!
詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/
【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/
【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT