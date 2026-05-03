【大好評配信中!!】『CRAFT vol.124』キュンを届けるBL雑誌最新号(ハート)

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株式会社大洋図書


電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.124が、5月1日（金）より各電子書店にて大好評配信中！


表紙を飾るのは、userが贈る新連載、大注目作『靴先から星へ』。


今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！



【新刊情報】※最新号は毎月1日発売

●『CRAFT vol.124』


発売日：2026年5月1日（金）順次配信開始


表　紙：user


販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-124/



ラインナップ：

コーヒーオアシス……庭田羊々


靴先から星へ……user


灰色と赤……パース


ネオンテトラの夢を見る……シロリ


ラブシック探偵事務所……しび


仮眠室の僕らは……巣守カモメ


鄙には稀なエリー……木下けい子


僕らは生殖にしか興味がない……夜光花＆梨とりこ


ふたりきりの自由……寿ののこ



本文チラ見せ：

＜巻頭カラー　新連載＞


●『コーヒーオアシス』庭田羊々







＜本誌初登場＆新連載＞


●『靴先から星へ』user







＜最終話＞


●『灰色と赤』パース







＜大好評連載中＞


●『ネオンテトラの夢を見る』シロリ







＜最終話＞


●『ラブシック探偵事務所』しび







＜大好評連載中＞


●『仮眠室の僕らは』巣守カモメ







＜最終話＞


●『鄙には稀なエリー』木下けい子







＜大好評連載中＞


●『僕らは生殖にしか興味がない』夜光花＆梨とりこ





＜大好評連載中＞


●『ふたりきりの自由』寿ののこ






●『CRAFT vol.124』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00128/



【NEWS】

『CRAFT』は「vol.118」から月刊化となりました！


月刊化を記念しまして、豪華コンビニプリントブロマイドを期間限定販売★


第2弾の販売期間は5月31日（日）まで。お見逃しなく!!


詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/



【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/



【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT