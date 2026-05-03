【大好評配信中!!】『CRAFT vol.124』キュンを届けるBL雑誌最新号(ハート)

株式会社大洋図書

電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.124が、5月1日（金）より各電子書店にて大好評配信中！

表紙を飾るのは、userが贈る新連載、大注目作『靴先から星へ』。

今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！

【新刊情報】※最新号は毎月1日発売

●『CRAFT vol.124』

発売日：2026年5月1日（金）順次配信開始

表 紙：user

販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-124/

ラインナップ：

コーヒーオアシス……庭田羊々

靴先から星へ……user

灰色と赤……パース

ネオンテトラの夢を見る……シロリ

ラブシック探偵事務所……しび

仮眠室の僕らは……巣守カモメ

鄙には稀なエリー……木下けい子

僕らは生殖にしか興味がない……夜光花＆梨とりこ

ふたりきりの自由……寿ののこ

本文チラ見せ：

＜巻頭カラー 新連載＞

●『コーヒーオアシス』庭田羊々

＜本誌初登場＆新連載＞

●『靴先から星へ』user

＜最終話＞

●『灰色と赤』パース

＜大好評連載中＞

●『ネオンテトラの夢を見る』シロリ

＜最終話＞

●『ラブシック探偵事務所』しび

＜大好評連載中＞

●『仮眠室の僕らは』巣守カモメ

＜最終話＞

●『鄙には稀なエリー』木下けい子

＜大好評連載中＞

●『僕らは生殖にしか興味がない』夜光花＆梨とりこ

＜大好評連載中＞

●『ふたりきりの自由』寿ののこ

●『CRAFT vol.124』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00128/

【NEWS】

『CRAFT』は「vol.118」から月刊化となりました！

月刊化を記念しまして、豪華コンビニプリントブロマイドを期間限定販売★

第2弾の販売期間は5月31日（日）まで。お見逃しなく!!

詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/

【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/

【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT