Tokyo ope’lata『第21回公演 オペラ「蝶々夫人」』が2026年7月25日 (土) ～ 2026年7月26日 (日)に杉並公会堂 大ホール（東京都 杉並区 上荻 1-23-15）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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Tokyo ope’lataでは、もっとオペラを身近に感じてもらえるように、日本語訳詞上演、日本語字幕付きにこだわった上演を続けてまいりました。 21回目となる今年は「蝶々夫人」を初上演いたします。

公演概要

『第21回公演 オペラ「蝶々夫人」』 公演期間：2026年7月25日 (土) ～ 2026年7月26日 (日) 会場：杉並公会堂 大ホール（東京都 杉並区 上荻 1-23-15） ■出演者 田島秀美、斉藤真歩、遠藤紗千、青柳素晴、安保克則、片寄純也、武田直之、飯塚学、岡昭宏、杣友惠子、中島清香、松平幸 他 ■公演スケジュール １）7月25日（土）17：00開演（16：15開場） ２）7月26日（日）12：00開演（11：15開場） ３）7月26日（日）17：00開演（16：15開場） ※上演時間は2時間４０分予定 ※開演15分前からオペラナビがございます ■チケット料金 SS席：8,000円 S席：6,000円 A席：5,000円 （全席指定・税込）

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