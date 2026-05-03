【森田剛が生き様を激白！】トップアイドルの光と影、知られざる幼い頃からの葛藤、解放してくれた世界・・・大人気番組【Short Hope】のん（能年玲奈）、藤井フミヤ、窪塚洋介、広末涼子に続く第５弾公開
トップアイドルV6で時代を作り
俳優として、その演技を絶賛される森田剛が
全４回に渡って、これまで誰にも語ることのなかった生き様、
そこに秘められた思いをついに語った
「ちゃんとした道が作られていて、外れたいと思っていても無理だろうな」・・・
「子供の頃から、言ってもどうせ伝わらないなと諦めていた」・・・
「ぐちゃぐちゃだった、整理がつかない時間がすごく長くて」・・・
自らの言葉で語る率直な思いを、ご覧ください
You Tube番組 「Short Hope」
https://www.youtube.com/@ShortHope
【森田剛特集／全４回、毎週火曜日に更新】
第1回 2026年5月5日 (火)18時～
第2回 2026年5月12日(火)18時～
第3回 2026年5月19日(火)18時～
第4回 2026年5月26日(火)18時～
■＜「作られた道から外れたいと思っても無理だろうな」・・・
「ぐちゃぐちゃだった」・・・【トップアイドルの葛藤と苦悩】＞
トップアイドルV6として、約26年間にわたり
日本の音楽・エンターテインメントシーンを牽引。
『WAになっておどろう』や『愛なんだ』などの曲、
番組『学校へ行こう！』で世代を超えて大人気となり
まさに時代を作ったアイドルだった森田剛。
だが当時を振り返り
「ちゃんとした道が作られていて、外れたいと思っていても無理だろうな」・・・
「ぐちゃぐちゃだった、整理がつかない時間がすごく長くて」・・・
と当時の思いを語る
森田剛が抱えた光と影、その葛藤とは？
■＜「夢とか理想を持てなかった」・・・
「どうせ伝わらないなと諦めていた」・・・【幼い頃から抱えていた思い】＞
これからの夢、将来のことを聞かれ
「夢とか理想を持てなかった」・・・
と語る森田剛
そこには幼い頃から抱えていたある思いがあった
「子供の頃から言ってもわからないだろうな、どうせ伝わらないなと諦めていた」・・・
「自分がどう思っているのかを言わない、悲しくても我慢するのがクセだった」・・・
と語る森田剛を、解放してくれたものは何だったのか？
そしてそこに広がっていた世界とは？
■＜「映画も見ない、音楽も聞かない、無音なんですよ」・・・
【ご隠居みたいな、知られざる私生活】＞
俳優としてその演技は
圧倒的な存在感、緊迫感、生々しいリアリティと絶賛される森田剛。
だがそんな私生活は
隠居みたいですねと言われるほどの暮らしだった
「映画も見ない、音楽も聞かない、無音なんですよ」・・・
知られざる私生活を、明かしてくれた
■＜さらに森田剛からもらったスタイリングテーマは・・・なんと「愛」＞
ゲストから、生き様に合わせたスタイリングのテーマをもらい
それに合わせて劇的に変身するこの番組「Short Hope」。
森田剛からのスタイリングテーマは・・・なんと「愛」
そこにはある思いは込められていた・・・
劇的に生まれ変わった森田剛をご覧ください
＜生き様をテーマに、劇的にスタイリング、変身させるのは・・・
大御所スタイリスト・馬場圭介＞
藤井フミヤ、小泉今日子、本木雅弘ら
多くのアーティスト、俳優を手がけ
BRUTAS、GQ、POPEYE などファッション誌、広告、コレクション、テレビで活躍。
若者から絶大な支持を受け、多くのカルチャーを生み出す
ファッション業界のレジェンド。
馬場の圧巻のスタイリングで生まれ変わった、森田剛の姿は必見です
スタイリスト
馬場圭介
■「Short Hope」森田剛特集は全4回（毎週更新） お見逃しなく。
You Tube番組 「Short Hope」
https://www.youtube.com/@ShortHope
（森田剛特集／全４回、毎週火曜日に更新）
【配信予定日】
第1回 2026年5月5日 (火)18時～
第2回 2026年5月12日(火)18時～
第3回 2026年5月19日(火)18時～
第4回 2026年5月26日(火)18時～