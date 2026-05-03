【森田剛が生き様を激白！】トップアイドルの光と影、知られざる幼い頃からの葛藤、解放してくれた世界・・・大人気番組【Short Hope】のん（能年玲奈）、藤井フミヤ、窪塚洋介、広末涼子に続く第５弾公開

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Short Hope


トップアイドルV6で時代を作り


俳優として、その演技を絶賛される森田剛が


全４回に渡って、これまで誰にも語ることのなかった生き様、


そこに秘められた思いをついに語った




「ちゃんとした道が作られていて、外れたいと思っていても無理だろうな」・・・


「子供の頃から、言ってもどうせ伝わらないなと諦めていた」・・・


「ぐちゃぐちゃだった、整理がつかない時間がすごく長くて」・・・




自らの言葉で語る率直な思いを、ご覧ください







You Tube番組 「Short Hope」


https://www.youtube.com/@ShortHope




【森田剛特集／全４回、毎週火曜日に更新】



第1回　2026年5月5日 (火)18時～


第2回　2026年5月12日(火)18時～


第3回　2026年5月19日(火)18時～


第4回　2026年5月26日(火)18時～














■＜「作られた道から外れたいと思っても無理だろうな」・・・

「ぐちゃぐちゃだった」・・・【トップアイドルの葛藤と苦悩】＞


トップアイドルV6として、約26年間にわたり


日本の音楽・エンターテインメントシーンを牽引。


『WAになっておどろう』や『愛なんだ』などの曲、


番組『学校へ行こう！』で世代を超えて大人気となり


まさに時代を作ったアイドルだった森田剛。



だが当時を振り返り



「ちゃんとした道が作られていて、外れたいと思っていても無理だろうな」・・・


「ぐちゃぐちゃだった、整理がつかない時間がすごく長くて」・・・



と当時の思いを語る


森田剛が抱えた光と影、その葛藤とは？








■＜「夢とか理想を持てなかった」・・・

「どうせ伝わらないなと諦めていた」・・・【幼い頃から抱えていた思い】＞



これからの夢、将来のことを聞かれ



「夢とか理想を持てなかった」・・・



と語る森田剛


そこには幼い頃から抱えていたある思いがあった




「子供の頃から言ってもわからないだろうな、どうせ伝わらないなと諦めていた」・・・


「自分がどう思っているのかを言わない、悲しくても我慢するのがクセだった」・・・




と語る森田剛を、解放してくれたものは何だったのか？


そしてそこに広がっていた世界とは？







■＜「映画も見ない、音楽も聞かない、無音なんですよ」・・・

【ご隠居みたいな、知られざる私生活】＞



俳優としてその演技は


圧倒的な存在感、緊迫感、生々しいリアリティと絶賛される森田剛。



だがそんな私生活は


隠居みたいですねと言われるほどの暮らしだった




「映画も見ない、音楽も聞かない、無音なんですよ」・・・




知られざる私生活を、明かしてくれた







■＜さらに森田剛からもらったスタイリングテーマは・・・なんと「愛」＞



ゲストから、生き様に合わせたスタイリングのテーマをもらい


それに合わせて劇的に変身するこの番組「Short Hope」。



森田剛からのスタイリングテーマは・・・なんと「愛」



そこにはある思いは込められていた・・・


劇的に生まれ変わった森田剛をご覧ください







＜生き様をテーマに、劇的にスタイリング、変身させるのは・・・

大御所スタイリスト・馬場圭介＞


藤井フミヤ、小泉今日子、本木雅弘ら


多くのアーティスト、俳優を手がけ


BRUTAS、GQ、POPEYE などファッション誌、広告、コレクション、テレビで活躍。


若者から絶大な支持を受け、多くのカルチャーを生み出す


ファッション業界のレジェンド。


馬場の圧巻のスタイリングで生まれ変わった、森田剛の姿は必見です




スタイリスト


馬場圭介






■「Short Hope」森田剛特集は全4回（毎週更新）　お見逃しなく。




You Tube番組 「Short Hope」


https://www.youtube.com/@ShortHope




（森田剛特集／全４回、毎週火曜日に更新）




【配信予定日】


第1回　2026年5月5日 (火)18時～


第2回　2026年5月12日(火)18時～


第3回　2026年5月19日(火)18時～


第4回　2026年5月26日(火)18時～