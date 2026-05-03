【森田剛が生き様を激白！】トップアイドルの光と影、知られざる幼い頃からの葛藤、解放してくれた世界・・・大人気番組【Short Hope】のん（能年玲奈）、藤井フミヤ、窪塚洋介、広末涼子に続く第５弾公開

Short Hope

トップアイドルV6で時代を作り

俳優として、その演技を絶賛される森田剛が

全４回に渡って、これまで誰にも語ることのなかった生き様、

そこに秘められた思いをついに語った

「ちゃんとした道が作られていて、外れたいと思っていても無理だろうな」・・・

「子供の頃から、言ってもどうせ伝わらないなと諦めていた」・・・

「ぐちゃぐちゃだった、整理がつかない時間がすごく長くて」・・・

自らの言葉で語る率直な思いを、ご覧ください

You Tube番組 「Short Hope」

https://www.youtube.com/@ShortHope

【森田剛特集／全４回、毎週火曜日に更新】

第1回 2026年5月5日 (火)18時～

第2回 2026年5月12日(火)18時～

第3回 2026年5月19日(火)18時～

第4回 2026年5月26日(火)18時～

■＜「作られた道から外れたいと思っても無理だろうな」・・・

「ぐちゃぐちゃだった」・・・【トップアイドルの葛藤と苦悩】＞

トップアイドルV6として、約26年間にわたり

日本の音楽・エンターテインメントシーンを牽引。

『WAになっておどろう』や『愛なんだ』などの曲、

番組『学校へ行こう！』で世代を超えて大人気となり

まさに時代を作ったアイドルだった森田剛。

だが当時を振り返り

「ちゃんとした道が作られていて、外れたいと思っていても無理だろうな」・・・

「ぐちゃぐちゃだった、整理がつかない時間がすごく長くて」・・・

と当時の思いを語る

森田剛が抱えた光と影、その葛藤とは？

■＜「夢とか理想を持てなかった」・・・

「どうせ伝わらないなと諦めていた」・・・【幼い頃から抱えていた思い】＞

これからの夢、将来のことを聞かれ

「夢とか理想を持てなかった」・・・

と語る森田剛

そこには幼い頃から抱えていたある思いがあった

「子供の頃から言ってもわからないだろうな、どうせ伝わらないなと諦めていた」・・・

「自分がどう思っているのかを言わない、悲しくても我慢するのがクセだった」・・・

と語る森田剛を、解放してくれたものは何だったのか？

そしてそこに広がっていた世界とは？

■＜「映画も見ない、音楽も聞かない、無音なんですよ」・・・

【ご隠居みたいな、知られざる私生活】＞

俳優としてその演技は

圧倒的な存在感、緊迫感、生々しいリアリティと絶賛される森田剛。

だがそんな私生活は

隠居みたいですねと言われるほどの暮らしだった

「映画も見ない、音楽も聞かない、無音なんですよ」・・・

知られざる私生活を、明かしてくれた

■＜さらに森田剛からもらったスタイリングテーマは・・・なんと「愛」＞

ゲストから、生き様に合わせたスタイリングのテーマをもらい

それに合わせて劇的に変身するこの番組「Short Hope」。

森田剛からのスタイリングテーマは・・・なんと「愛」

そこにはある思いは込められていた・・・

劇的に生まれ変わった森田剛をご覧ください

＜生き様をテーマに、劇的にスタイリング、変身させるのは・・・

大御所スタイリスト・馬場圭介＞

藤井フミヤ、小泉今日子、本木雅弘ら

多くのアーティスト、俳優を手がけ

BRUTAS、GQ、POPEYE などファッション誌、広告、コレクション、テレビで活躍。

若者から絶大な支持を受け、多くのカルチャーを生み出す

ファッション業界のレジェンド。

馬場の圧巻のスタイリングで生まれ変わった、森田剛の姿は必見です

スタイリスト

馬場圭介

■「Short Hope」森田剛特集は全4回（毎週更新） お見逃しなく。

You Tube番組 「Short Hope」

https://www.youtube.com/@ShortHope

（森田剛特集／全４回、毎週火曜日に更新）

【配信予定日】

第1回 2026年5月5日 (火)18時～

第2回 2026年5月12日(火)18時～

第3回 2026年5月19日(火)18時～

第4回 2026年5月26日(火)18時～