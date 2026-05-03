【DRIMAGE JAPAN プレスリリース】『パズルSEVENTEEN』ステッカーセットが当たるキャンペーンを開催！ファンミーティング記念POP-UPへの出展を祝しユーザーのみなさま対象の企画を実施

株式会社DRIMAGE JAPAN

・会場に行けなくてもチャンス！キャラクターステッカー13種セットを抽選で50名様にプレゼント

・『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』POP-UP東京会場に特設ブースが登場

SEVENTEENやBTSなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE（所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン）および日本法人DRIMAGE JAPAN（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中西 啓太）は、弊社が提供するモバイルパズルゲーム『パズルSEVENTEEN』において、本日5月3日（日）より、全国のユーザーのみなさまがご参加いただける「13種ステッカーセット贈呈 SNSキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンは、本日より東京・原宿にて開催される『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』POP-UP STOREへのブース出展を記念したものです。会場に足を運ぶことが難しい全国のユーザーのみなさまとも、ファンミーティングの喜びを共有したいという想いから企画いたしました。

-会場に行けなくてもチャンス！キャラクターステッカー13種セットを抽選で50名様にプレゼント

お手持ちのスマートフォンから、ゲーム内のスクリーンショットを投稿するだけでご参加いただけます。

・ 開催期間：2026年5月3日(日) ～ 5月21日(木)

・ 参加方法：

公式X（@puzzle_svt_jp）をフォロー。

ゲーム内で「CALL CALL CALL!」のコスチュームを着用したキャラクターを撮影（※一つでも着用していれば対象）。

ハッシュタグ「#パズルSEVENTEENとYAKUSOKU」と、ゲーム内ニックネームを添えてポスト。 ※POP-UP会場にお越しの方は、会場内の写真投稿でもご応募いただけます。

・ 報酬：抽選で50名様に「キャラクターステッカー13種セット」をプレゼントいたします。

-POP-UP STORE東京会場にて特設ブースも同時展開

本日より4日間、完全予約制にて開催される『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'』POP-UP STORE 東京会場内にて、「パズルSEVENTEEN」の特設ブースを運営いたします。

実施内容：会場限定「ラッキードロー（抽選会）」

対象：POP-UP事前予約済みのお客様で、ゲーム内の特定条件を達成された方

会場：第9SYビル 1F（東京都渋谷区神宮前6-23-3）

期間：2026年5月3日(日) ～ 5月6日(水)

詳細はこちら :https://puzzle17.drimage.com/ja/news/?postId=662

最新の情報については、公式ブランドサイトおよびSNSチャンネルにて随時発信してまいります。

■「パズルSEVENTEEN」ページ

「パズルSEVENTEEN」ブランドサイト：https://puzzle17.hybeim.com

「パズルSEVENTEEN」Instagram：https://www.instagram.com/puzzle_svt/

「パズルSEVENTEEN」X（旧Twitter）：https://x.com/PuzzleSVT

「パズルSEVENTEEN」日本限定X（旧Twitter）：https://x.com/puzzle_svt_jp

■「パズルSEVENTEEN」について

「パズルSEVENTEEN」は、2025年4月1日にサービス開始したアーティストグループ「SEVENTEEN」と一緒にパズルを解きながら、島々を巡る旅をするゲームです。

パズルゲーム部分は直感的に楽しむことができる3マッチパズルとなっており、4つ以上のブロックを組み合わせて消すことで様々な能力の「パワーアップ」が生成できます。生成した「パワーアップ」を使いこなして、制限回数までに表示されたノルマを達成するとクリアできます。

また、パズルプレイのほかにも、集めたり飾ったりして楽しむコンテンツも豊富にあります。

中には自分だけの部屋を「SEVENTEEN」グッズや家具で飾って遊べる「ミニルーム」をはじめ、アーティストキャラクターに衣装を着せ替えできたり、ファンなら嬉しくなるアーティストフォトをコレクションできる要素など、とても素敵なゲームアプリとなっております。

「SEVENTEEN」のメンバーと一緒に、パズルでいろんな世界に出航しよう！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「パズルSEVENTEEN」の日本国内事業を担当しております。

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