「愛知つながり応援」協賛企業募集開始のご案内

株式会社ファーストイノベーション「愛知つながり応援」協賛企業募集開始

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志）は、一般社団法人つながり応援（理事長：清水国明、副理事長：木ノ根雄志）の取り組みの一環として、愛知県後援のもと、愛知の魅力をWEB・SNSで発信する官民連携の地方創生キャンペーン「愛知つながり応援」を2026年5月1日より開始いたしました。

これに先立ち、2026年4月9日より本キャンペーンの協賛企業募集を開始しております。本取り組みは、参加型WEB・SNS施策を通じて、人と人のつながりを起点に地域の魅力を継続的に発信することを目的としております。企業・個人・自治体が連携することで、地域価値の可視化と共創機会の創出を図り、地域と企業双方にとって持続的な関係性構築につながる取り組みとして推進しております。

■ 官民連携による地域発信キャンペーンの始動背景

本キャンペーン「愛知つながり応援」は、愛知県後援のもと、地域の魅力を多面的かつ継続的に発信する取り組みとして企画されました。地域に根ざした活動や人の想いを丁寧に可視化し、情報発信にとどまらない価値提供を目指しております。

従来の観光・地域PR施策では、一過性の情報発信に留まるケースも見受けられました。本取り組みでは、関係性の中で魅力が広がる設計を採用することで、継続的な関心形成と認知の深化を図る発信基盤の構築を目指しております。

【愛知つながり応援 公式サイト】

https://aichi.tsunagari-ouen.jp

愛知つながり応援

■ つながりを起点とした参加型発信の仕組み

「愛知つながり応援」では、人と人のつながりを軸とした“紹介リレー形式”を採用しております。地域で活動されている方が次の担い手を紹介することで、発信が連鎖的に広がる構造となっています。

観光地、飲食店、企業、施設など、多様な主体が関わることで、愛知県の魅力が多面的に伝わります。体験や想いを伴った情報として発信されることで、受け手の共感を促し、信頼性の高い情報として蓄積されていく点に特徴がございます。

■ 誰もが参加できる開かれた発信基盤

愛知つながり応援

本キャンペーンは、ハッシュタグ「#愛知つながり応援」を付けてSNS投稿を行うことで、どなたでもご参加いただける仕組みとなっております。地域内外を問わず、多様な視点が集まることで、自然な形で情報が広がる環境が整えられています。

参加者それぞれの視点や体験が積み重なることで、発信内容に厚みが生まれます。その結果、地域の魅力がより身近に感じられる形で届けられ、継続的な関心の醸成につながることが期待されております。

■ 協賛企業募集の背景と現在の参画状況

本キャンペーンの展開に先立ち、2026年4月9日より協賛企業の募集を開始しております。地域と企業が連携しながら価値を創出する共創型の取り組みとして、多くの関心をお寄せいただいております。

現時点において、すでに59社の企業にご参画いただいております。関係者の皆様のご理解とご協力により、発信体制の基盤が形成されつつあります。企業の参画により、情報発信の幅と深みがさらに広がることが期待されております。

■ 協賛概要と参画方法

「愛知つながり応援」協賛企業募集中

本キャンペーンでは、企業・団体の皆様に向けて柔軟な協賛形態をご用意しております。目的や規模に応じてご参画いただける設計とすることで、多様な主体の関与を促進しております。

【募集概要】

・対象：本キャンペーンにご賛同いただける企業・団体

・募集期間：2026年4月9日～2026年7月31日

・協賛方法：商品・サービスの提供、または一口10,000円からの金銭協賛

本取り組みへの参画を通じて、地域との新たな接点を築きながら、自社の取り組みや価値を発信する機会としてご活用いただけます。継続的な関係性構築を前提とした設計により、単発的な露出にとどまらない価値提供を目指しております。

【協賛募集ページ】

https://aichi.tsunagari-ouen.jp/sponsor/

■ 協賛企業に提供される価値

本キャンペーンには、アンバサダーや企業・団体など多様な主体が参画しており、それぞれの強みを活かした連携体制が構築されています。共創による発信が進むことで、地域資源の新たな魅力が引き出されています。

協賛企業の参画は、この体制をさらに強化する重要な要素となります。生活者視点と企業視点が融合することで、信頼性と共感性を兼ね備えた情報発信が実現されます。その結果として、地域の魅力発信と企業価値向上の両立が図られる取り組みとして位置づけられています。

■ 今後の展望

今後は、本キャンペーンを通じて得られる発信の蓄積とつながりを基盤に、WEB・SNSと連動したリアル施策の展開も視野に入れております。愛知県の皆様、関係者の皆様のご理解とご協力のもと、本取り組みが形となっていることに、心より感謝申し上げます。地域の魅力を一過性にとどめることなく、継続的に届けていく仕組みとして、より丁寧な発信と関係性の構築に努めてまいります。

また、当社におきましても、愛知県が推進するイノベーション拠点「STATION Ai」への支社設立を通じ、地域に根ざした活動を進めております。現地に拠点を構えることで、地域の皆様との距離を近づけ、実態に即した発信と支援体制の構築に取り組んでおります。

本取り組みを通じて得られる知見やノウハウを大切に積み重ねながら、愛知県を起点とした発信モデルのさらなる深化を図ってまいります。そして、このモデルが各地域における持続的な魅力発信の一助となるよう、関係者の皆様とともに歩みを進めてまいります。

■ 関連企業・団体概要

【一般社団法人つながり応援】

所在地：東京都大田区大森東4-16-17

設立：2025年8月8日

理事長：清水国明

主な活動：WEB・SNSによる地域発信、地域イベント支援、クラウドファンディング支援等を通じた地域活性化推進

【株式会社ファーストイノベーション】

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

設立：2016年12月19日

代表取締役社長：木ノ根雄志

事業内容：WEB・SNS・AIを活用した統合支援事業