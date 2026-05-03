地域に愛される存在へ　高品ハウジング、コアラの企業キャラクターコアラの「みっくん」を発表　7月26日（日）開催「千葉ふるさと夏祭り」に初登場予定

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1および契約数＊2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）が展開する「アパマンショップ」の加盟企業である株式会社高品ハウジング（本社：千葉県千葉市、代表取締役：山中 操）は、企業キャラクターとしてコアラの「みっくん」を発表いたしました。

本キャラクターは、地域のお客様にとって“相談しやすい存在”を目指し、同社のブランド価値向上および来店促進を目的として展開いたします。

キャラクター開発の背景

賃貸住宅の相談は「不安」や「分かりづらさ」が伴う場面が多く、特に初めてのお部屋探しでは来店への心理的ハードルが高い傾向があります。

こうした課題に対し、高品ハウジングでは

「地域に親しまれ、信頼される存在でありたい」という想いから、幅広い世代に好感を持たれるコアラをモチーフに企業キャラクターを開発しました。

コアラ「みっくん」プロフィール

・誕生日：4月3日

・血液型：O型

・性別：男の子

・好きな食べ物：フルーツ（特に梨）

名前に込めた想い

コアラの「みっくん」は、地域の皆様に親しみを持って呼んでいただける存在を目指し、覚えやすく温かみのあるネーミングとしました。

高品ハウジング公式Instagram

高品ハウジング公式Instagramでは、「みっくん」を活用した情報発信を行ってまいります。

コアラの「みっくん」は以下の施策を通じて活用してまいります。

・店舗掲示・接客ツールへの展開

・SNS（Instagram）での情報発信

・お部屋探しに関する啓発コンテンツ

・地域イベント・キャンペーンでの活用

これにより、「お部屋探し＝気軽に相談できる」という認識を広げ、来店相談の促進を図ります。

Instagram：https://www.instagram.com/takashinahousing/

次世代育成への取り組み「コアラ杯ミニサッカー大会」

コアラ杯

2008年よりスタートした「コアラ杯ミニサッカー大会」（以下、コアラ杯）では、地域の子どもたちを対象に、年に一度のスポーツ交流の場を提供。

「地域の未来を担う子どもたちに、チャレンジと成長の機会を」との思いから始まった本大会は、地域の小学校やサッカークラブを中心に年々参加チームが増加しています。

スポーツを通じて、まちに笑顔と活気を生む活動として定着しています。

大会の様子はこちら(https://www.takashinahousing.com/pages/266/)

地域とともに創る「千葉ふるさと夏祭り」への参加

第27回千葉ふるさと夏まつり

高品ハウジングは、地域とのつながりを大切にした取り組みの一環として、2026年7月26日（日）に「第28回千葉ふるさと夏祭り」を開催いたします。

本イベントは、地域住民や企業が一体となって創り上げる夏の恒例行事であり、幅広い世代が交流する場として親しまれています。

当日は、企業キャラクターコアラの「みっくん」の登場を予定しており、来場者とのコミュニケーションを通じて、より身近で相談しやすい存在としての認知向上を図ります。

また、イベントをきっかけに来店相談への接点創出につなげてまいります。

代表コメント

株式会社高品ハウジング 代表取締役社長 山中 操

当社はこれまで地域密着で住まいのサポートを行ってまいりましたが、より多くのお客様に「安心して相談できる存在」と感じていただくため、このたび企業キャラクターコアラの「みっくん」を発表いたしました。

「みっくん」を通じて、住まい探しの不安を少しでも和らげ、地域の皆様にとって身近な存在であり続けたいと考えております。

株式会社高品ハウジング 代表取締役 山中 操

＊１▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

＊２▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【株式会社高品ハウジング】

代表取締役：山中 操

設立年月：1977年2月17日

所在地 : 〒264-0024 千葉県千葉市若葉区高品町1585-1

TEL ：043-232-7342

事業内容：アパート・マンションの賃貸借および管理事業土地・建物の売買および仲介事業住宅・アパート・マンション・土地有効コンサルティング事業建築物メンテナンス・リフォーム事業損害保険代理店事業

URL ： https://www.takashinahousing.com/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長： 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業等を行っています。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel ： 0570-058-889 Mail ： pr@apamanshop.co.jp

＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/