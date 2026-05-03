【2026年7月13日(月)19:00～／渋谷】営業DX時代の新常識--“成果報酬型”で商談を生むBizOfferコラボ・マーケター交流会開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年7月13日(月)19:00～BizOfferを運営するKUROKO 池村代表とのコラボで、「学び」と「出会い」と「ビジネスの成果」を同時に得られる交流イベントを開催すると発表した。

2026年7月13日(月)19:00～BizOfferユーザー会コラボスペシャル 渋谷マーケター交流会

【7月13日(月)19:00~】BizOfferコラボスペシャル/渋谷マーケター交流会47/ゲスト:池村光次(KUROKO代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4971030/view

商談チャンスと人脈を同時獲得できる特別イベント

営業の効率化やDXが進む中、「いかに質の高い商談機会を得るか」がビジネス成長の鍵となっています。特に無駄な営業コストを削減しながら成果につなげる手法として、“成果報酬型”のマッチングサービスが注目を集めています。本イベントでは、成果報酬型ビジネスマッチングサービス「BizOffer」と、デジタルマーケティング・DX人材が集う渋谷マーケターコミュニティがコラボ。BANT情報付きの商談機会を効率的に獲得できる仕組みと、現場で活躍するビジネスパーソン同士のリアルな交流を掛け合わせ、「学び・出会い・成果」を同時に得られる場を提供します。当日は、BizOfferを運営するKUROKO代表の池村代表をゲストに迎え、BizOfferユーザーには「お酒を2杯まで奢ってもらえる」特典も。サービスの仕組みや活用事例に加え、商談創出のリアルな裏側についても共有します。

＜BizOfferの説明はコチラ＞ https://bizoffer.jp/user/

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年7月13日(月) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4971030/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

株式会社KUROKO 代表取締役 池村 光次

株式会社KUROKO 代表取締役 池村 光次

みずほ銀行、レイス株式会社を経て、シード特化型VCのSamurai Incubate創業期に参画。新規事業として国内初のMEO（Map Engine Optimization）事業を全国規模で拡大する他、投資先スタートアップの事業開発やセールス/マーケティング支援に関わる。2012年に株式会社KUROKOを創業。数十社以上のスタートアップ企業の事業開発・セールス/マーケティングの支援を行う。2014年～2016年にはナイル株式会社の執行役員に就任し、国内最大規模のスマホアプリ情報サイト「Appliv」の事業開発を行う。

一般社団法人WAOJE Tokyo 理事

iU 情報経営イノベーション専門職大学 客員教授

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/