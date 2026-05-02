ストリーマー「らいじん」×「with mellow」初のコラボアイテムが登場！
株式会社OPENREC（東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽）が運営するクリエイターライフスタイルブランド「with mellow」より、人気ゲーム実況者「らいじん (げまげま) 」とのコラボアパレルアイテムを展開。
5月3日（日）19:00から、7種類のコラボ商品をwith mellow Storeにて販売いたします。
コレクション名：RAIZIN with mellow
販売期間：2026年5月3日（日）19:00 ～ 5月13日（水）23:59迄
販売場所：with mellow Store【オンライン販売】
販売ページ：https://with-mellow.store/collections/raizin
■RAIZIN with mellow コラボアイテム
RAIZIN with mellow THUNDER LOGO T-SHIRTS
※準備数に達し次第販売終了
カラー：White / Dark Gray / Navy
サイズ : S / M / L
金額 : \6,600(税込)
RAIZIN with mellow LOGO PONTE PANTS
※準備数に達し次第販売終了
サイズ : S / M / L
金額 : \9,200(税込)
RAIZIN with mellow SATIN PAJAMA SET
※準備数に達し次第販売終了
サイズ : S / M / L
金額 : \15,000(税込)
RAIZIN with mellow SILVER925 BRACELET
※100個限定販売。シリアルナンバーカード付き。
サイズ：18cm / 20cm
金額 : \35,000(税込)
RAIZIN with mellow SUNGLASSES
※準備数に達し次第販売終了
金額 : \16,500(税込)
RAIZIN with mellow LOGO CAP
金額 : \5,800(税込)
RAIZIN with mellow STICKER SET
金額 : \770(税込)
特典
「RAIZIN with mellow」ページ内の商品を\15,000以上ご購入で
メッセージカード(1枚)をプレゼント！
※1度のご注文につき対象商品\15,000以上ご購入いただいた方が対象となります。
※送料は含みません。
■らいじん
【X】https://x.com/Eclair08
【YouTube】https://www.youtube.com/@raizinLOL
【Twitch】https://www.twitch.tv/alfrea
■げまげま
【X】https://twitter.com/gamersxgamers
【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCqlE4G8u0Q2z7ZQlqn5LCSw
【Twitch】https://www.twitch.tv/gemaxgema?lang=ja
■with mellow
Have a mellow day with them.
クリエイターと共に。
今日も、ちょっと嬉しくなる。
クリエイターライフスタイルブランドとして、幅広いコレクションを展開。
ぷよぷよやPUBGなどのゲームIPとのコラボレーションも含め、これまでに10名以上のクリエイターとのコラボアイテムをリリース。
2025年10月には2周年を記念したPOP UP STOREを原宿で開催。
【X】https://x.com/with_mellow_
【Instagram】https://www.instagram.com/with_mellow/
【TikTok】https://www.tiktok.com/@with_mellow_
■株式会社OPENRECについて
所在地：東京都渋谷区代々木1-24‐10 TSビル3階
代表者：代表取締役 兵頭陽
設立：2022年12月28日
事業内容：ライブ配信事業
企業サイト：https://openrec.co.jp/
「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/
OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC
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