ストリーマー「らいじん」×「with mellow」初のコラボアイテムが登場！

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株式会社OPENREC

株式会社OPENREC（東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽）が運営するクリエイターライフスタイルブランド「with mellow」より、人気ゲーム実況者「らいじん (げまげま) 」とのコラボアパレルアイテムを展開。



5月3日（日）19:00から、7種類のコラボ商品をwith mellow Storeにて販売いたします。




コレクション名：RAIZIN with mellow


販売期間：2026年5月3日（日）19:00 ～ 5月13日（水）23:59迄


販売場所：with mellow Store【オンライン販売】


販売ページ：https://with-mellow.store/collections/raizin



■RAIZIN with mellow コラボアイテム






RAIZIN with mellow THUNDER LOGO T-SHIRTS


※準備数に達し次第販売終了


カラー：White / Dark Gray / Navy


サイズ : S / M / L


金額 : \6,600(税込)








RAIZIN with mellow LOGO PONTE PANTS


※準備数に達し次第販売終了


サイズ : S / M / L


金額 : \9,200(税込)







RAIZIN with mellow SATIN PAJAMA SET


※準備数に達し次第販売終了


サイズ : S / M / L


金額 : \15,000(税込)







RAIZIN with mellow SILVER925 BRACELET


※100個限定販売。シリアルナンバーカード付き。


サイズ：18cm / 20cm


金額 : \35,000(税込)







RAIZIN with mellow SUNGLASSES


※準備数に達し次第販売終了


金額 : \16,500(税込)







RAIZIN with mellow LOGO CAP


金額 : \5,800(税込)






RAIZIN with mellow STICKER SET


金額 : \770(税込)






特典


「RAIZIN with mellow」ページ内の商品を\15,000以上ご購入で


メッセージカード(1枚)をプレゼント！


※1度のご注文につき対象商品\15,000以上ご購入いただいた方が対象となります。


※送料は含みません。



■らいじん
【X】https://x.com/Eclair08


【YouTube】https://www.youtube.com/@raizinLOL


【Twitch】https://www.twitch.tv/alfrea



■げまげま


【X】https://twitter.com/gamersxgamers


【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCqlE4G8u0Q2z7ZQlqn5LCSw


【Twitch】https://www.twitch.tv/gemaxgema?lang=ja




■with mellow




Have a mellow day with them.


クリエイターと共に。


今日も、ちょっと嬉しくなる。


クリエイターライフスタイルブランドとして、幅広いコレクションを展開。


ぷよぷよやPUBGなどのゲームIPとのコラボレーションも含め、これまでに10名以上のクリエイターとのコラボアイテムをリリース。


2025年10月には2周年を記念したPOP UP STOREを原宿で開催。



【X】https://x.com/with_mellow_


【Instagram】https://www.instagram.com/with_mellow/


【TikTok】https://www.tiktok.com/@with_mellow_



■株式会社OPENRECについて


所在地：東京都渋谷区代々木1-24‐10　TSビル3階


代表者：代表取締役 兵頭陽


設立：2022年12月28日


事業内容：ライブ配信事業


企業サイト：https://openrec.co.jp/


「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/


OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC



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