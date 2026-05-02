合同会社こどもいろ

合同会社こどもいろ（福岡県北九州市）は、2026年5月1日に福岡県大野城市に児童発達支援・放課後等デイサービス「こどもいろ大野城」を開所いたします。法人としては12拠点目の事業所となり、これまで北九州市周辺で培ってきた発達支援の実践を基に、福岡市周辺エリアでも一貫した支援を届けられる体制を整え、初めて同エリアで支援をおこなう拠点になります。

これまで北九州市内を中心に複数の拠点を展開し、地域のご家庭・園・学校・関係機関と連携しながら支援を行ってきました。すべての事業所を直営で運営することで、理念や支援の考え方に一貫性を持たせています。特に「ことば」と「社会性」に関しては、日々の実践を通じて、子ども一人ひとりの発達や心の状態に応じた関わりを大切にしています。

■ 福岡市周辺エリアに広がる発達支援の拠点

大野城市は福岡市や春日市などに隣接し、大野城市内をはじめ周辺地域のご家庭や学校から通いやすい立地にあります。そして、「こどもいろ大野城」は西鉄春日原駅から徒歩6分・大野城市役所から徒歩4分と通所のしやすさや地域とのつながりがもてるエリアに開所します。

■ 開所に向けた準備と支援体制

今回の開所にあたっては、単に拠点を新設するのではなく、これまでの支援の質や考え方をそのまま届けられるよう、既存拠点での研修や職員の行き来を通じて準備を進めてきました。2026年3月・4月には、開所予定の職員が既存事業所において実際の支援に関わりながら研修を受け、こどもいろメソッドの理解と実践を積み重ねてきました。そのため、新規拠点であっても一から始まるのではなく、これまでの支援の考え方や関わり方を共有した状態で開所します。開所後も既存拠点との連携や職員間の情報共有を通じて、安定した支援を継続できる体制の中で運営していきます。

■ こどもいろの理念

こどもいろでは、「常に前向きに」を合言葉に、「一人ひとりに寄り添い、発達に合わせた適切な支援により社会的スキルの向上を目指します」という理念を大切にしながら日々の支援を行っています。

どの子も、自分のペースで伸びていく力をもっており、その力を安心できる環境の中で自然に発揮できるよう、関係性と環境を丁寧に整えていきます。

■ 小さな変化を丁寧に見つめる支援

子どもの行動や言葉だけでなく、その背景にある気持ちや発達段階、環境との関係性を丁寧に見立てながら支援を行っています。発達支援では、大きな変化だけでなく、一日の中で見られる小さな前進を見逃さないことが大切です。

・机に座れるようになった ・苦手な場面で少しがんばれた ・気持ちの切り替えが以前よりスムーズになった ・言葉がはっきりしてきた ・気持ちを言葉や行動で伝えてくれた

こうした日々の変化を丁寧に受け止めながら、その子に合ったペースで支援を積み重ねていきます。

■ 専門性と安心を支える体制

こどもいろでは、職員一人ひとりの経験や感覚に頼るのではなく、拠点間の連携や役割分担を通じて、組織として支援の質を維持できる体制づくりを行っています。こどもいろ大野城の開所にあたっては、職員が既存事業所で研修を受け、こどもいろメソッドや日々の支援の考え方を共有した上で準備を進めています。複数拠点が支え合うことで、新規拠点であっても一から支援を始めるのではなく、これまで積み重ねてきた支援の考え方を受け継ぎながら、子どもたちに対して安定した関わりを継続して提供することを大切にしています。

■ 利便性・送迎・療育時間について

通所のしやすさやご家庭の生活リズムを踏まえ、受入れ時間や送迎範囲を柔軟に調整しながら、安心して利用できる環境づくりを進めています。送迎についても、子どもたちやご家庭に過度な負担がかからない範囲を大切にしながら、学校・家庭から通いやすい体制を整えていきます。

療育時間については、以下の時間帯を基本とします。

午前の部： 9時30分～13時00分

午後の部：14時00分～17時30分

一日の部： 9時30分～17時30分

※大枠の設定はありますが、柔軟に対応いたしますのでご相談ください。

※仕事の都合等あれば 8時30分からの受入れも可能です。

※長期休暇・土曜日は一日の部と同様の時間設定です。

※送迎は概ね事業所から30分以内とし、渋滞状況により20分以内の可能性もあります。

送迎時間内であれば近隣の市への送迎も可能です。

※お子様の生活リズムやご家庭の状況を考慮しながら、無理のない通所ができるよう柔軟に対応致します。

■ 地域にそっと寄り添う「小さな社会貢献」として

こどもいろは、地域に施設を増やすことそのものを目的とするのではなく、“子どもたちの安心にそっと寄り添う灯りを増やしていくこと”を大切にしています。北九州市での実践を基盤としながら、新たな地域においても同様に、安心して通える場所を丁寧に積み重ねていきます。また、子どもたちへの支援だけでなく、職員が無理なく働き続けられる環境も大切にしています。各拠点が相互に支え合いながら、支援の質を維持・向上できる体制を整えていることが、こどもいろの特徴です。

■ 事業所概要

● 名称：こどもいろ大野城

● 開所日：2026年5月1日

● 住所：福岡県大野城市曙町１丁目１－２９

● 事業内容：児童発達支援・放課後等デイサービス

● Web：https://kodomoiro.co.jp/

■ 法人概要

● 名称：合同会社こどもいろ

● 設立：2024年4月1日

● 住所：福岡県北九州市若松区高須西２丁目１-３６

● 主な事業内容：児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業・相談支援事業

■ お問い合わせ

担当：山田

電話：080-3401-7584

メール：soumu@kodomoiro.co.jp