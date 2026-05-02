今年の母の日トレンドは、母の日ギフト疲れ！？気に入ってもらえるかの不安に、ギフト商品の選択肢の爆発的増加と情報の氾濫、マンネリ化が重なり、母の日のプレゼント選びに負担（悩み）を感じる人が増加中。

Groov株式会社

母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」（運営：Groov株式会社、千葉県柏市）は、全国の男女1,235名を対象に「母の日ギフト選びの悩み」に関するアンケート調査をもとに、母の日ギフト白書を発表しています。実施しました 。その結果、現代特有の社会現象ともいえる「母の日ギフト疲れ」の実態が浮き彫りになりました 。

■社会問題化する「母の日ギフト疲れ」とは

近年、SNSの普及やECサイトの進化により、ギフトの選択肢は爆発的に増加しました。「定番のカーネーション」以外にも、スイーツ、グルメ、美容機器、体験型ギフトなど、選択肢が多様化したことで、かえって「何が正解かわからない」という心理的負担を感じる人が増えています 。

■調査データが示す「ギフト選び」のリアル

- 約7割がギフト選びに苦戦： 全体の73.7％が、何らかの悩みを抱えながらギフトを選んでいます 。- 最大の悩みは「気に入ってもらえるか不安」： 25.1％が回答。相手を想う気持ちが強いほど、失敗を恐れるプレッシャーに繋がっています 。- “選択肢過多”による疲弊： 「毎年同じものになる（マンネリ化）」や「選択肢が多すぎて選べない」といった、情報過多による“ギフト疲れ”が顕著です

調査情報公開URL：https://hahanohi.me/survey136/

・アンケート回答者サマリ

母の日ギフトを選ぶ時の悩みはありますか？

アンケート回答者の性別・年代アンケート回答者の母の年代- とくに悩まない：26.3％- 気に入ってもらえるかわからない：25.1％- 毎年同じものになってしまう：12.0％- 贈りたいものが思いつかない：11.4％- 贈りたいものがたくさんあって選べない：10.8％- お金・予算がない：7.5％- お母さんの好みがわからない：3.1％- スケジュール・予定が合うかわからない：2.2％- その他：0.9％- どこで購入できるのかわからない：0.6％

■なぜ「母の日ギフト疲れ」が起きるのか？その背景

■業界が取り組む「母の日ギフト疲れ」解消へのアプローチ

- 情報の氾濫： ウェブやSNS上に溢れる「おすすめギフト」の情報が、かえって意思決定を難しくさせている大きな要因の１つだと考えられます 。- 脱・カーネーション： お花以外の選択肢が増えたことで、お母さんの好みをより深く探らなければならないという心理的ハードルが上がっています 。- 完璧主義のプレッシャー： 「SNS映え」や「最高の感謝」を形にしようとするあまり、ギフト選びが“楽しい行事”から“外せない任務”へと変質しています 。

この「ギフト疲れ」という課題に対し、関連企業やサービスでは“選び方の最適化”を提案しています。

- データで選ぶ（母の日.me）： 「お母さんが本当に欲しかったもの」などの本音アンケート結果をランキング化。主観ではなく統計データから選ぶことで、失敗のリスクと心理的負担を軽減します。https://hahanohi.me/- 属性で絞り込む（事例：コードシーギフトセレクション）：コードシーギフトセレクションが提供する「ベストまっち母の日 2026年母の日ギフト特集」では「気分は京都」、「家族の健康第一」、「お家でスタバ気分」など、属性で絞り込むフィルター形式で選択肢を明確化しやすくするようなサービスが提供されています。https://www.rakuten.co.jp/patie/contents/event/mothersday/- パーソナライズ診断の活用（事例：ものともい）： 最新の診断システムを活用し、お母さんの性格やライフスタイル、価値観を分析して最適なギフトを導き出すサービスが登場しています。例えば、ギフト診断サービス「ものともい（monotomoi）」では、贈り手が簡単な質問に答えるだけで、お母さんの「タイプ」に合わせた、ストーリー性のある贈り物を提案。 「何を贈れば喜ばれるか」というゼロから考える負担をテクノロジーが肩代わりすることで、迷いによる「ギフト疲れ」を根本から解消する新しい体験を提供しています。https://monotomoi.com/

■2026年の母の日は「最適解」より「納得感」を

「母の日.me」は、ギフトの価値をモノそのものだけでなく、その背景にある感謝の気持ちにあると考えています 。情報に振り回される「ギフト疲れ」を解消し、誰もが前向きに感謝を伝えられる環境作りをサポートしてまいります 。

母の日ギフトの意識調査アンケート

【2026年版】母の日ギフトを選ぶ時の悩みはありますか？（母の日に関するアンケート調査）

https://hahanohi.me/survey136/

【母の日.meアンケート調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：母の日.me

調査方法：インターネット調査

調査対象：10代～70代の男女（計1235名）

調査期間：2026年2月16日～3月9日

母の日.meでは母の日ギフトに関する様々な統計調査を公開しています。過去との比較も可能です。

https://hahanohi.me/mothersday/giftconscious/

関連プレスリリース

配信日 2026年4月24日 14時10分

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフトの定番化」「ギフト疲れ」ほか、6点

10～70代の男女(計1,235名)を対象にした、2026年の母の日に関する定点調査・意識調査アンケートデータ、及び2026年4月の売上動向をもとに、母の日ギフト2026年トレンド・流行予測を発表しました。母の日.meでは、毎年、母の日ギフトに関するアンケート調査を実施しています。定点調査をすることにより、年ごとの比較が可能となり、その年のトレンドが見えてきます。

https://hahanohi.me/news20260424/(https://hahanohi.me/news20260424/)

母の日.meについて

■母の日.me メディア概要

2026の母の日は、5月10日（日）。

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信しています。

また、ギフトの予算、どこで購入しているか、選ぶ時に重視するポイントなど、みなさんの気になる「世間のギフト事情」も定期的に調査していますので、これから贈り物を選ぶ方は、ぜひアンケートを参考にしてみてください。

URL：https://hahanohi.me/

Twitter：https://twitter.com/hahanohi_me

Facebook：https://www.facebook.com/hahanohi.me/

運営会社：グルーヴ株式会社 （千葉県柏市）

・関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

グルーヴ株式会社について

グルーヴ株式会社は、母の日.meや父の日.jpなど、ギフト特化型WEBメディアサイトの運営と、EC×DX化の企画・支援事業やECでのソムリエの機械化を推進し、ユーザーが求める商品を提案する診断提案型ECシステムの構築を支援する事業を中心とした会社です。

グルーヴ株式会社 : https://www.groov.co.jp/