「営業-1グランプリ」で話題沸騰！門外不出の「吉本営業マニュアル」から一般社会にも通ずるノウハウを厳選した一冊、予約開始！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年7月1日（水）に発売予定の新刊『ウケる現場のつくり方　どんなアウェイもホームに変えるサバンナ八木流「コミュ力」の教科書』（著者：サバンナ八木真澄、監修：営業-1グランプリ製作委員会）の予約受付を開始しました。



　本書は、「ブラジルの人聞こえますか～!」のギャグでおなじみ、吉本興業所属のお笑いコンビ・サバンナ八木真澄の最新刊。同氏は吉本屈指の「営業芸人」でもあり、ショッピングモールや学園祭、FP資格を駆使した講演会など、全国各地の様々な現場へ赴き、笑いや知識をお届けしています。その様子を取り上げた大人気番組「営業-1グランプリ」（BSよしもと）で披露した「吉本営業マニュアル」から、一般社会にも通ずるノウハウを42項目に厳選しました。営業、会議、人間関係、挨拶、プレゼンetc.....特別な才能は必要なし！　やりづらい空気を打破するシンプルな方法をご紹介します。なお、7月5日（日）13:00放送の「営業-1グランプリ2026上半期スペシャル」（BSよしもと）でも、本書の魅力をお伝えいただく予定です。





【書誌情報】

書名：ウケる現場のつくり方　どんなアウェイもホームに変えるサバンナ八木流「コミュ力」の教科書


著者：サバンナ八木真澄


監修：営業-1グランプリ製作委員会


発売日：2026年7月1日（水）電子書籍同日配信予定　


定価：1,980円（本体1,800円＋税）


ISBN：9784041172292


発行：KADOKAWA


https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000524/


https://www.amazon.co.jp/dp/4041172292



【目次】

第１章　営業現場のマニュアル


001　前室（待機場所）も本イキでいく　⇒　誰に見られても恥ずかしくない態度で臨む


002　営業先では入り時間から笑顔で　⇒　「感じがいい」と思われたほうが有利


003　現場に到着したらすぐに衣装に着替える　⇒　準備は早いに越したことはない


004　挨拶の時はテンションを上げる　⇒　「この人なら大丈夫」という安心感を与える


005　集合場所ではイヤホンを外す　⇒　礼儀をわきまえビジネスチャンスをつかむ


006　楽屋に着いたら一番にサインを書く　⇒　相手の立場になって行動する


007　会社ですれ違う知らない大人にはこちらから挨拶する １／５は仕事をくれる人


008　イベントの告知は積極的に行う　⇒　依頼主に喜んでもらう姿勢


009　野外イベントは晴れろと願う　⇒　最大のパフォーマンスを発揮する準備


010　集合場所で気配を消さない　⇒　相手を安心させるコミュニケーション



第２章　人間関係のマニュアル


011　マネージャーは芸人の教育係 芸人はマネージャーの教育係　⇒　必要なことは遠慮せずに伝える


012　「演出」はめちゃくちゃ力を持っている。逆らわない　⇒　次の仕事に繋げるためにも


013　「ＡＰ」という役職のキレイな女性には間違っても惚れない　⇒　常に立場をわきまえて行動する


014　最高月収を発表しない。金持ち芸人のネタは笑いづらい　⇒　不快感や劣等感を与えない配慮


015　営業はイスの位置で９割決まる　⇒　「伝わる距離感」の見極め方


016　コンビの片方だけに挨拶をしない　⇒　「悪意なき無礼」で信頼関係を損なわない


017　聞かれてもいない舞台出演回数を言わない　⇒　「忙しいアピール」は自信のなさの裏返し


018　一本早い電車で帰って何がいいの？　⇒　最後まで熱量高くやり切り信頼を勝ち取る



第３章　ストレス社会を乗り切るマニュアル


019　朝９時集合、早いと言わない。世間では遅いほう 朝７時集合、激早と言わない。世間では普通 ⇒　愚痴るのではなく感謝するほうが生きやすい


020　営業現場のハプニングは資産になる ⇒　解釈を変えるだけで人生は豊かに


021　ハプニングはが起きる前提でいたほうがいい　⇒　何が起きても慌てずに対応する心構え


022　自分より売れていない芸人を見て落ち着く　⇒　パフォーマンスを保つための生存戦略


023　「借金は売れて返せ」は迷信「高い家賃に住めば売れる」も迷信　⇒　地に足をつけて生活するほうが幸せ


024　カップ麺に感謝しつつポットのお湯に警戒する　⇒　事前確認を徹底すればストレスなく過ごせる


025　営業の決まり方を知る。ライバルは北海道物産展　⇒　社会の仕組みを知ることで不毛なストレスを避ける


026　ストレスを抜く場所を全国各地に持つ　⇒　自己管理の技術として意識的に決めておく



第４章　考え方や立ち居振る舞いのマニュアル


027　営業を決めてくれた恩人に感謝する　⇒　仕事の決まり方を理解し現場で全力を尽くす


028　営業現場の打ち合わせは初めてのように聞く　⇒　慣れている側から歩み寄る姿勢が大切


029　学生ＭＣの邪魔をしない　⇒　誰も傷つけず笑いを生み出すのが一流


030　どれだけスベってもギャラはもらえる　⇒　自分を追い詰めすぎないための考え方


031　出演時間を巻いてはいけない　⇒　与えられた時間をまっとうする責任


032　営業はテレビの踏み台ではない　⇒　長く信頼されるために必要な変わらない態度



第５章　吉本興業独自のマニュアル


033　どこの劇場でもありがたく出演する　⇒　自分をアップデートし続けるために


034　営業は「手持ち管理」ではなく「ＰＣ管理」がお勧め　⇒　ちっぽけなプライドは捨てて大きな幸せを得る


035　10月最後と11月最初の土日が空いている芸人はヤバい　⇒　存在感を示し繁忙期に乗り遅れない


036　スタッフ・作家に偉そうにしない　⇒　まわりまわって自分の首を絞める行為


037　楽屋での態度はすべてハイキングウォーキング松田に見られている　⇒　身内だけの空間でも油断は禁物


038　スタッフは弟子ではない　⇒　自分でできることは自分でする


039　買い物をお願いするなら先払い　⇒　相手の生活に支障が出ないように配慮する


040　「住みます芸人」の芸歴を調べておく　⇒　あらゆる下準備を怠らない


041　営業をトチると翌日には会社中に広がる　⇒　当たり前のことを当たり前にできる人間が信頼される


042　吉本湾の仕事を大切にする　⇒　どんな現場も全力で臨む芸人だけが長く生き残る



※目次は変更になる可能性があります



【すべて重版！　好評既刊　書誌情報】



書名：世界一ゆるい勉強法


著者：サバンナ八木真澄


発売日：2026年1月16（金）※電子書籍同日配信


定価：17,60円（本体1,600円＋税）　　


ISBN：9784041166864


発行：KADOKAWA


https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000807/


https://www.amazon.co.jp/dp/4041166861





書名：FP1級取得！サバンナ八木流　お金のガチを教えます


著者：サバンナ八木真澄、ほんださん（本多遼太朗）


発売日：2025年3月27日（木）※電子書籍同日配信　


定価：1,760円（本体1,600円＋税）


ISBN：9784041157312


発行：KADOKAWA


https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000185/


https://www.amazon.co.jp/dp/4041157315





書名：年収300万円で心の大富豪


著者：サバンナ八木真澄


発売日：2024年6月20（木）※電子書籍同日配信


定価：1,760円（本体1,600円＋税）　　


ISBN：9784041149331


発行：KADOKAWA


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322401000568/


https://www.amazon.co.jp/dp/4041149339



【著者略歴】

サバンナ八木真澄


1974年生まれ。京都府出身。立命館大学産業社会学部卒業。94年に学生時代の後輩・高橋茂雄とお笑いコンビ・サバンナを結成。「ブラジルの人聞こえますか～！」など1000個以上のギャグを持ち、柔道2段・極真カラテ初段の筋肉芸人としても活躍中。著書に『年収300万円で心の大富豪』『FP1級取得！サバンナ八木流　お金のガチを教えます』『世界一ゆるい勉強法』（KADOKAWA）などがある。24年に1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得した。