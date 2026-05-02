「営業-1グランプリ」で話題沸騰！門外不出の「吉本営業マニュアル」から一般社会にも通ずるノウハウを厳選した一冊、予約開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年7月1日（水）に発売予定の新刊『ウケる現場のつくり方 どんなアウェイもホームに変えるサバンナ八木流「コミュ力」の教科書』（著者：サバンナ八木真澄、監修：営業-1グランプリ製作委員会）の予約受付を開始しました。

本書は、「ブラジルの人聞こえますか～!」のギャグでおなじみ、吉本興業所属のお笑いコンビ・サバンナ八木真澄の最新刊。同氏は吉本屈指の「営業芸人」でもあり、ショッピングモールや学園祭、FP資格を駆使した講演会など、全国各地の様々な現場へ赴き、笑いや知識をお届けしています。その様子を取り上げた大人気番組「営業-1グランプリ」（BSよしもと）で披露した「吉本営業マニュアル」から、一般社会にも通ずるノウハウを42項目に厳選しました。営業、会議、人間関係、挨拶、プレゼンetc.....特別な才能は必要なし！ やりづらい空気を打破するシンプルな方法をご紹介します。なお、7月5日（日）13:00放送の「営業-1グランプリ2026上半期スペシャル」（BSよしもと）でも、本書の魅力をお伝えいただく予定です。

【書誌情報】

書名：ウケる現場のつくり方 どんなアウェイもホームに変えるサバンナ八木流「コミュ力」の教科書

著者：サバンナ八木真澄

監修：営業-1グランプリ製作委員会

発売日：2026年7月1日（水）電子書籍同日配信予定

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

ISBN：9784041172292

発行：KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000524/

https://www.amazon.co.jp/dp/4041172292

【目次】

第１章 営業現場のマニュアル

001 前室（待機場所）も本イキでいく ⇒ 誰に見られても恥ずかしくない態度で臨む

002 営業先では入り時間から笑顔で ⇒ 「感じがいい」と思われたほうが有利

003 現場に到着したらすぐに衣装に着替える ⇒ 準備は早いに越したことはない

004 挨拶の時はテンションを上げる ⇒ 「この人なら大丈夫」という安心感を与える

005 集合場所ではイヤホンを外す ⇒ 礼儀をわきまえビジネスチャンスをつかむ

006 楽屋に着いたら一番にサインを書く ⇒ 相手の立場になって行動する

007 会社ですれ違う知らない大人にはこちらから挨拶する １／５は仕事をくれる人

008 イベントの告知は積極的に行う ⇒ 依頼主に喜んでもらう姿勢

009 野外イベントは晴れろと願う ⇒ 最大のパフォーマンスを発揮する準備

010 集合場所で気配を消さない ⇒ 相手を安心させるコミュニケーション

第２章 人間関係のマニュアル

011 マネージャーは芸人の教育係 芸人はマネージャーの教育係 ⇒ 必要なことは遠慮せずに伝える

012 「演出」はめちゃくちゃ力を持っている。逆らわない ⇒ 次の仕事に繋げるためにも

013 「ＡＰ」という役職のキレイな女性には間違っても惚れない ⇒ 常に立場をわきまえて行動する

014 最高月収を発表しない。金持ち芸人のネタは笑いづらい ⇒ 不快感や劣等感を与えない配慮

015 営業はイスの位置で９割決まる ⇒ 「伝わる距離感」の見極め方

016 コンビの片方だけに挨拶をしない ⇒ 「悪意なき無礼」で信頼関係を損なわない

017 聞かれてもいない舞台出演回数を言わない ⇒ 「忙しいアピール」は自信のなさの裏返し

018 一本早い電車で帰って何がいいの？ ⇒ 最後まで熱量高くやり切り信頼を勝ち取る

第３章 ストレス社会を乗り切るマニュアル

019 朝９時集合、早いと言わない。世間では遅いほう 朝７時集合、激早と言わない。世間では普通 ⇒ 愚痴るのではなく感謝するほうが生きやすい

020 営業現場のハプニングは資産になる ⇒ 解釈を変えるだけで人生は豊かに

021 ハプニングはが起きる前提でいたほうがいい ⇒ 何が起きても慌てずに対応する心構え

022 自分より売れていない芸人を見て落ち着く ⇒ パフォーマンスを保つための生存戦略

023 「借金は売れて返せ」は迷信「高い家賃に住めば売れる」も迷信 ⇒ 地に足をつけて生活するほうが幸せ

024 カップ麺に感謝しつつポットのお湯に警戒する ⇒ 事前確認を徹底すればストレスなく過ごせる

025 営業の決まり方を知る。ライバルは北海道物産展 ⇒ 社会の仕組みを知ることで不毛なストレスを避ける

026 ストレスを抜く場所を全国各地に持つ ⇒ 自己管理の技術として意識的に決めておく

第４章 考え方や立ち居振る舞いのマニュアル

027 営業を決めてくれた恩人に感謝する ⇒ 仕事の決まり方を理解し現場で全力を尽くす

028 営業現場の打ち合わせは初めてのように聞く ⇒ 慣れている側から歩み寄る姿勢が大切

029 学生ＭＣの邪魔をしない ⇒ 誰も傷つけず笑いを生み出すのが一流

030 どれだけスベってもギャラはもらえる ⇒ 自分を追い詰めすぎないための考え方

031 出演時間を巻いてはいけない ⇒ 与えられた時間をまっとうする責任

032 営業はテレビの踏み台ではない ⇒ 長く信頼されるために必要な変わらない態度

第５章 吉本興業独自のマニュアル

033 どこの劇場でもありがたく出演する ⇒ 自分をアップデートし続けるために

034 営業は「手持ち管理」ではなく「ＰＣ管理」がお勧め ⇒ ちっぽけなプライドは捨てて大きな幸せを得る

035 10月最後と11月最初の土日が空いている芸人はヤバい ⇒ 存在感を示し繁忙期に乗り遅れない

036 スタッフ・作家に偉そうにしない ⇒ まわりまわって自分の首を絞める行為

037 楽屋での態度はすべてハイキングウォーキング松田に見られている ⇒ 身内だけの空間でも油断は禁物

038 スタッフは弟子ではない ⇒ 自分でできることは自分でする

039 買い物をお願いするなら先払い ⇒ 相手の生活に支障が出ないように配慮する

040 「住みます芸人」の芸歴を調べておく ⇒ あらゆる下準備を怠らない

041 営業をトチると翌日には会社中に広がる ⇒ 当たり前のことを当たり前にできる人間が信頼される

042 吉本湾の仕事を大切にする ⇒ どんな現場も全力で臨む芸人だけが長く生き残る

※目次は変更になる可能性があります

【すべて重版！ 好評既刊 書誌情報】

書名：世界一ゆるい勉強法

著者：サバンナ八木真澄

発売日：2026年1月16（金）※電子書籍同日配信

定価：17,60円（本体1,600円＋税）

ISBN：9784041166864

発行：KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000807/

https://www.amazon.co.jp/dp/4041166861

書名：FP1級取得！サバンナ八木流 お金のガチを教えます

著者：サバンナ八木真澄、ほんださん（本多遼太朗）

発売日：2025年3月27日（木）※電子書籍同日配信

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ISBN：9784041157312

発行：KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000185/

https://www.amazon.co.jp/dp/4041157315

書名：年収300万円で心の大富豪

著者：サバンナ八木真澄

発売日：2024年6月20（木）※電子書籍同日配信

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ISBN：9784041149331

発行：KADOKAWA

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322401000568/

https://www.amazon.co.jp/dp/4041149339

【著者略歴】

サバンナ八木真澄

1974年生まれ。京都府出身。立命館大学産業社会学部卒業。94年に学生時代の後輩・高橋茂雄とお笑いコンビ・サバンナを結成。「ブラジルの人聞こえますか～！」など1000個以上のギャグを持ち、柔道2段・極真カラテ初段の筋肉芸人としても活躍中。著書に『年収300万円で心の大富豪』『FP1級取得！サバンナ八木流 お金のガチを教えます』『世界一ゆるい勉強法』（KADOKAWA）などがある。24年に1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得した。