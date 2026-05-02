2026 バレーボール男子日本代表国際親善試合（沖縄大会）開催決定！
沖縄アリーナ株式会社
このたび、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）の発表のとおり、
「2026 バレーボール男子日本代表国際親善試合（沖縄大会）」 が、
2026年7月10日（金）に沖縄サントリーアリーナで開催されることが決定いたしました。
日本代表が世界を舞台に戦う姿を、沖縄で間近に体感できる貴重な機会となります。
多くの皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
＜開催概要＞
イベント名：2026 バレーボール男子日本代表国際親善試合（沖縄大会）
開催日程：2026年7月10日（金）
試合開始時刻：19:00頃予定
対戦カード：日本代表 vs カナダ代表
会場：沖縄サントリーアリーナ
主催：公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）
後援：沖縄県、沖縄市
協力：沖縄県バレーボール協会、沖縄市スポーツコミッション
大会詳細について
大会の詳細は、日本バレーボール協会（JVA）公式サイトをご確認ください。
https://www.jva.or.jp/international/2026/men_okinawa/
大会に関するお問い合わせ
公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）
https://www.jva.or.jp/faq/
※チケット情報や観戦ルール等の詳細についても、主催者からの発表をご確認ください。