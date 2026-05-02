【Herve Chapelier（エルベシャプリエ）】5月2日発売。創業50周年を祝う「ヌメ革タグ」の限定モデルが登場。

株式会社サニーサイドアップ

フランスのバッグブランド『Herve Chapelier（エルベシャプリエ）』 は、2026年にブランド創業50周年を迎えました。この大きな節目を祝い、ブランド初期のスタイルを現代の感性で再解釈した特別な記念モデルを、2026年5月2日（土）より全国の店舗および公式オンラインストア(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/limited)にて発売いたします。

時とともに表情を変える、ヌメ革タグの特別な佇まい

ブランドのアイコンとして親しまれている「コーデュラナイロンシリーズ」(https://store.hervechapelierjapon.com/collections/c)の舟型トート。現在、そのサイドを飾るレザータグはモカ（ブラウン）が標準ですが、ブランド創設当初は、自然な風合いのヌメ革が用いられていました。今回の50周年記念モデルでは、そのクラシカルなエッセンスを現代のデザインへと昇華。特別な「50th anniversary」の刻印を施したヌメ革タグを採用しました。時の経過とともに深みを増していくレザーの表情は、50年という長い歴史を経てなお色褪せない、エルベシャプリエの普遍的な魅力を体現しています。

50周年を彩る、春の光に映える5つのカラー

50周年を祝うラインナップには、エルベシャプリエの歴史に欠かせない定番色から、春の訪れを告げる華やかなトーンまで、ブランドを代表する5色を厳選いたしました。

CAMOUFLAGE（カモフラージュ）

時代に左右されない、ブランドの代名詞ともいえる気品漂う迷彩柄。

MASTIC（マスティック）

どんな装いも上品に仕上げる、究極のグレージュ。

SANGUINE（サンギーヌ）

日差しに映える、鮮やかなブラッドオレンジ。

INDIGO（アンディゴ）

知性と清潔感を醸し出す、深みのあるクリアなブルー。

CHAMOIS（シャモワ）

ヌメ革タグのナチュラルな色味と響き合う、温かなキャメル。

あなただけの番号が刻まれた、アニバーサリーナンバーカードとともに

50周年記念モデルをご購入いただいた方には、限定品の証であるシリアルナンバー（連番）入りのカードを差し上げます。一点一点異なる番号が記されたカードは、限定バッグであることを証明するもの。アニバーサリーイヤーならではの、手にした時の特別感をよりいっそう深めてくれます。

全国の店舗では、50周年の感謝を込めて皆さまをお迎えいたします。春らしい華やかな彩りと、記念モデルならではの特別な質感を、ぜひ直接お手にとってお確かめください。

商品詳細

・商品名：コーデュラナイロン舟型トートM 50周年記念限定モデル

・型番/価格：

・707C5（無地） \61,380(税込)

・707W5（カモフラージュ）\65,780(税込)

・サイズ：幅40×高さ21×マチ19cm

・発売日：2026年5月2日（土）

※オンラインストアは同日午前10:00に発売いたします

※なくなり次第終了

・取り扱い店舗：日本国内店舗、オンラインストア

【店舗情報】

・エルベシャプリエ店舗一覧

https://hervechapelierjapon.com/store/storelist.html

・エルベシャプリエ公式オンラインストア

https://store.hervechapelierjapon.com/collections/limited

※発売時間になりましたら、上記ページに商品が表示されます。

エルベシャプリエについて

1976年創業。美しい色、高品質な素材、ユニバーサルなデザインが魅力のフランス・パリのバッグブランド。ブランドのアイコンともいえる舟型トートは、シンプルで飽きのこないデザインで幅広い年代から支持され続けている。ブランド創業時より、流行に左右されることなく美しいフォルムを作り続け、今なおほぼすべての製品をフランス国内で生産し、物づくりへの真摯な姿勢を貫いている。

ブランド公式サイト：https://hervechapelierjapon.com/

公式Instagram：＠herve_chapelier_japon(https://www.instagram.com/herve_chapelier_japon/)

株式会社サニーサイドアップ（東京都・中央区）はエルベシャプリエ（Herve Chapelier）の正規代理店です。

社名：株式会社サニーサイドアップ

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-13-8 第一大倉ビル1F

URL：https://www.sunnysideup-inc.com/