SNSで大人気のイラストレーター＆絵本作家を巻頭特集！ MOE2026年6月号［くらはしれい ときめきの箱庭｜ とじこみふろく くらはしれい「こねこのトト」シール＆着せ替えペーパードール］

株式会社白泉社(C)くらはしれい

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、月刊MOE 2026年6月号を５月２日(土)に発売しました。

巻頭特集 レトロでキュートな世界に浸る くらはしれい ときめきの箱庭

(C)くらはしれい

イラストレーター・絵本作家として活躍されているくらはしれいさんの作品には、乙女心をくすぐる不思議な魅力にあふれています。 いつの日か読んだ海外の絵本のような、懐かしさと安心感。そこにひとさじのユーモアが加わって完成する魅惑の世界。作品に描かれるモチーフは、どれもくらはしさんがこよなく愛するものばかりです。猫に子どもたち、素敵なファッションやアンティーク雑貨……。 ときめきの象徴がたっぷりと詰め込まれた、レトロでおしゃれな箱庭世界をのぞいてみませんか？



● くらはしれい ときめきイラストギャラリー

● フォトギャラリー＆インタビュー くらはしれいのアトリエを訪ねて

● くらはしれい 本のおしごと

● 描きおろしスピンオフ 「こねこのトト」の一週間

● コメント＆トリビュート くらはしれいへのラブレター

角野栄子 美村里江 野ばら社rosily saku droguerie

● Kurahashi Rei（くらはしれい）ファブリックでつくる もこもこパフキルト

● 今月号のとじこみふろく 2 着せ替えペーパードールのつくり方

● 暮らしに寄り添う いとしのくらはしれいグッズ

● くらはしれい最新ニュース

とじこみふろく 1 くらはしれい「こねこのトト」シール

人気絵本「こねこのトト」シリーズより、トトと女の子の愛らしい場面を集めました

とじこみふろく 2 くらはしれい描きおろし 着せ替えペーパードール

本のしおりやオブジェにも。おしゃれなファッションアイテムを自由に着せ替えて楽しめます。

連載 第10回 ヒグチユウコ「いじわるねこ」

(C)くらはしれい／白泉社 デザイン／鈴木さとみ

絵本「せかいいちのねこ」シリーズの続編。いじわるねこが主人公のお話です。

こどものとも70周年記念 懐かしい名作絵本の世界へ

絵／ヒグチユウコ

1956年に創刊された月刊絵本「こどものとも」。その中から数々のロングセラーが生まれました。 創刊70周年を記念して、おもに1960年代から1980年代の作品を紹介。幼い頃に親しんだ名作絵本を再発見してみませんか？。

展覧会開催記念 エドワード・ゴーリーの隠されたメッセージ

撮影／黒川ひろみ

昨年2025年に生誕100年を迎えたアメリカの絵本作家エドワード・ゴーリー。モノトーンの緻密な線画で描く、優雅で不穏な世界には、現在も熱狂的なファンがいます。京都を皮切りに、5月15日(金)から原画展が開催！ 謎めいた作品に込められた、秘密のメッセージを探ります。

展覧会開催記念 アンドリュー・ワイエス 光、影、境界

(C)2026 The Edward Gorey Charitable Trust

アメリカを代表する画家の一人、アンドリュー・ワイエス。荒涼とした大地や、そこに住まう人々を生涯描き続けた作品は単なる風景ではなく、彼自身の心のありようと強く結びついたものでした。窓やドアなど「境界」をテーマとしたワイエスの世界へ――。

かわいい！ 楽しい！ おいしそう！ 食品サンプルのひみつ

日本で生まれた食品サンプルは、今や世界に誇れるアートカルチャー。食品サンプルの大手「イワサキ・ビーアイ」の工場を取材し、ホンモノよりもホンモノらしく、見た人におどろきと、ワクワクをくれる食品サンプルの制作裏にせまりました。

連載 第5回 チョコレートをめぐる物語 凪良ゆう「18歳のショコラトル」

撮影／黒川ひろみ

チョコレートを愛する人気作家たちが綴る珠玉の短編小説アンソロジー。

新刊絵本発売記念 『しばわんこのたなばたまつり』川浦良枝

絵／ザ・キャビンカンパニー

累計70万部を越えるロングセラー絵本「しばわんこ」シリーズに、 このたび、幼児向けの「季節の行事絵本」が生まれました。 今回の行事のテーマは「七夕」です。作者の川浦良枝さんにお話をうかがいました。

『しばわんこのたなばたまつり』川浦良枝／作 白泉社 2026年5月1日（金）発売

好評連載

ワンワンちゃん 工藤ノリコ

アーティスト・インタビュー 高橋ひかる

注目の作家インタビュー 北澤平祐

MOEのおすすめ新刊絵本

今月の展覧会

新刊読みもの

今月のおすすめ映画

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「月刊ＭＯＥ」（毎月3日発売／発行：白泉社）

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