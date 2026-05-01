「人類羽化計画」ファングッズ第一弾発売のお知らせ
株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也／和泉義博）は、オリジナルIPプロジェクト「人類羽化計画」より、キャラクター「代羽ウカ」「代羽アソラ」のアバター誕生を記念した初の公式ファングッズを発売いたします。
本ラインナップは、二人のアバターが“動き出した瞬間＝プロローグ”を象徴するコレクション。
推し活やオタクカルチャーに宿る「好き」という純度を凝縮した、エネルギーの高いアイテムを展開します。これからの季節に活躍するTシャツをはじめ、日常のコーディネートに取り入れやすいアイテムをラインナップ。
さらに、代羽ウカ・代羽アソラのビジュアルを使用したアクリルアートブロック（数量限定）も登場します。
「人類羽化計画:」の始まりを告げるプロローグ。
ぜひこの機会に手に取り、代羽ウカ・代羽アソラから始まる物語の世界をご体感ください。
そして、ファングッズを組み合わせることで、散りばめられた断片がつながり、
ファン一人ひとりが物語を“紡ぐ存在”となる――
その世界は、リアルとリンクしながら拡張していきます。
◼︎販売サイトURL：https://pndr.booth.pm/
■商品ラインナップ（第一弾）
●ステッカー
代羽ウカ、代羽アソラのアイコンで構成されたカードステッカー。
スマホ、カードケース、メモ帳など日常のさまざまなアイテムに寄り添うサイズ感。
これから広がっていく情景の“最初の一片”を描いた限定デザインです。
・税込価格：550円
・本体サイズ：91 × 55mm
● アクリルACID宇宙ブロック
アクリル素材を活かした、光が透ける鮮やかなアートワークブロック。
高い彩度とツヤのある仕上がりで、クリアな発色を実現。
約240gの重量があり、手に持った際の満足感も魅力です。
・税込価格：5,300円
・サイズ：100 × 100mm
・厚さ：20mm
● プロローグ爆裂ビッグTシャツ
代羽ウカの眼差しは、その“爆裂の瞬間”に何かが終わり、
そして何かが静かにはじまった。
・税込価格：4,900円
・サイズ：S～XL
● 愛(ハート)️人類羽化計画 缶バッジ
「好き」が臨界点を超えた瞬間、物語は静かに始まる。
それは美しく、どこか誇らしい。
・税込価格：550円
・サイズ：32mm
■人類羽化計画とは
「才能の有無にとらわれず、誰もがVTuber/Vライバーを生き方の選択肢に。」
人類羽化計画は、この思想をもとに個人勢VTuber・Vライバーの収益化に特化して支援する伴走型育成プロジェクトです。
配信機材の提案やセットアップサポート、Vアバターの提供、配信ノウハウの共有などを通じて、活動開始から収益化までを1to1でサポート。累計5,000名以上のライバー育成に関わってきた配信支援ノウハウを基盤に、TikTok LIVEを中心とした収益化設計を行っています。
また、共通Vモデルを活用することで、これからVTuber活動を始める際のコストを抑え、誰もが挑戦できる環境を構築。ビジュアル競争ではなく、配信内容やコミュニケーション力といった「活動者としての本質」を重視した育成を行っています。
人類羽化計画は、配信者一人ひとりの個性や活動スタイルを尊重しながら、次世代の表現者が活躍できる新しいエンターテインメントの形を創出していきます。
「人類羽化計画：Project YOHANE」はこちら → https://pndr.jp/yohane_pj/
株式会社PANDORAについて
「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ 、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通し、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」社会、そして誰かの居場所を作るために挑戦し続けています。XTuber事業では、AIをはじめとするテクノロジーを生かし、タレント(三次元)とバーチャルタレント(二次元)の概念を融合させ 、XTuberの一般化を目指します。
HP： https://pndr.jp/
採用情報： 事業立ち上げにあわせ採用を強化しております。日本を代表するIPを一緒に作っていく方の応募をお待ちしております。
本件に関するお問い合わせ先
PANDORA広報担当：contact@pndr.jp