魚の北辰、全店共通「母の日感謝セール」を開催！子供から大人まで大人気、水族館のような演出でお魚を楽しめる「お魚水族館(R)️」は5月9日（土）開催。対面売場の魚介類は当日限り全品10%引き

株式会社北辰水産

水産エンターテイメントカンパニーの株式会社北辰水産は、より多くの方に魚を楽しんで食べていただくため、2026年5月8日（金）から10日（日）までの3日間、全店共通企画「母の日感謝セール」を開催いたします。あわせて5月9日（土）には、実際に魚を展示し、まるで水族館かのような演出をする「お魚水族館(R)️」も実施。子供から大人まで多くの方々にお楽しみいただいています。当日は対面売場の魚介類が全品10％引きとなる特別企画もご用意しています。母の日特別セットとしてご馳走豪華手巻きセットなど、鮮魚専門店の北辰水産が全国より厳選した旬の魚介類を五感で楽しめる機会をお届けします。この機会にぜひお試しください。

（北辰水産 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/sakananohokushin/）

【北辰水産「母の日感謝セール」開催概要】

●開催期間

2026年5月8日（金）～5月10日（日）

●実施内容

・母の日スペシャルデコレーションケーキチラシ

・母の日スペシャルご馳走豪華手巻きセット（本まぐろ、かに、うに、数の子入り）

・各地産初かつをを会場特価にて展開

・日替わりでお買い得商品を提供

・5月8日（金）限定お買い得：鰹

・5月9日（土）限定お買い得：鰤

・5月10日（日）限定お買い得：鯛

・5月9日（土）限定実施：「お魚水族館(R)️」

・当日、対面売場の魚介類が全品10％引き

■北辰水産について

北辰水産は、創立の基本理念である「品質と鮮度の良い魚を」を一貫して体現しながらも、さらに魚を美味しく楽しく魅せるという意味で、水産エンターテイメントカンパニーを目指しています。実際に魚を展示してまるで水族館であるかのような演出をする「お魚水族館(R)️」という活動を行っており、お魚に興味を持ってもらい、おいしく召し上がっていただく方法を提案しています。これからも、常に高品質・高鮮度・適正な価格、それに安心・安全な商品を提供を続け、毎食のメニューを楽しく、魚をもっと美味しく感じてもらいたい、そして、子どもたちに「魚は美味しい」と知ってもらうために、活動を続けてまいります。

■会社概要

【会社名】株式会社北辰水産

【代表取締役】代表取締役社長 高山信行

【所在地】千葉県柏市花野井７１２-１１１

【公式サイト】：https://www.hokushin-suisan.co.jp/

【楽天市場店】：https://www.rakuten.co.jp/sakananohokushin/

【instagram】：https://www.instagram.com/hokushin.suisan/

【X】：https://twitter.com/hokushin_suisan