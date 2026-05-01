LA SPORTIVA、高尾ベースにてシューズレンタルPOPUPを期間限定開催

日本用品株式会社

イタリアのアウトドアブランド LA SPORTIVA（ラ・スポルティバ／輸入総代理店：日本用品株式会社）は、2026年5月1日（金）から5月31日（日）までの期間限定で、Mt.TAKAO BASE CAMP（高尾ベースキャンプ）にてシューズレンタルPOPUPを開催いたします。

期間中、LA SPORTIVAのマウンテンランニングシューズ「PRODIGIO（プロディジオ）」シリーズを実際のフィールドでお試しいただけます。さらに、LA SPORTIVA会員プログラム「CITIZENS OF THE MOUNTAIN」へご登録いただくと、レンタル利用料が10％OFFとなります。

この機会にぜひ、高尾エリアの多様なトレイル環境の中でPRODIGIOシリーズの性能をご体感ください。

■レンタルシューズ ラインナップ

PRODIGIO 2／WOMANモデルあり

イージーなトレイルから過酷なロングレースまで対応する万能型シューズ。

レンタル展開サイズ：EU36-45（約23-29cm）

商品詳細はこちら(https://lasportiva.jp/product.html?color_id=93fd2bd6-a1d6-4db8-9698-fce0a3eec774)

PRODIGIO PRO／WOMANモデルあり

最速を目指すアスリートをブーストするレーシングシューズ。

レンタル展開サイズ：EU36-44（約23-28.3cm）

商品詳細はこちら(https://lasportiva.jp/product.html?color_id=c48e852c-6c8f-410a-94bc-cb818c3b4941)

PRODIGIO MAX

遠くまで走る、その一歩を支える。ウルトラ向けハイクッショニングモデル。

レンタル展開サイズ：EU40~45（約25.7-29cm）

商品詳細はこちら(https://lasportiva.jp/product.html?color_id=828971ac-7681-4bc5-9632-0c147cefbe89)

■開催概要

会場：Mt.TAKAO BASE CAMP（高尾ベースキャンプ）

住所：〒193-0844 東京都八王子市高尾町1799-3

開催期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

貸出時間：平日 8:00～20:00／土日祝 7:00～20:00

シューズレンタル料金：330円／日

■会社概要

1928年にイタリアで創業したLA SPORTIVA（ラ・スポルティバ）は、高品質な登山靴をはじめとするアウトドア製品を展開する総合ブランドです。1969年より日本用品株式会社が日本国内での輸入販売を担い、50年以上にわたる信頼のパートナーシップを築いています。

会社名：日本用品株式会社

所在地：東京都台東区北上野2-21-7

代表者：代表取締役 佐藤 義朗

設立：1951年6月16日

資本金：9,132万円

事業内容：スポーツ用品の輸入販売、スポーツ等に関するイベントの企画・運営 等

公式サイト：https://lasportiva.jp

Instagram：https://instagram.com/lasportivajp/

Facebook：https://www.facebook.com/LaSportiva.Japan

X：https://x.com/lasportiva_jp