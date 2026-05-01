品川区

品川区は5月1日、地域の情報サイト「ジモティー」（以下、ジモティー）を運営するジモティー（品川区）と、ごみ減量に向けたリユース事業で連携協定を締結しました。

品川区の公式アカウントをジモティー内に作成。区民は個人間で取引を行えるほか、本事業を区の広報物などで啓発することで、品川区内のリユース活動を促進させます。

品川区と株式会社ジモティーのリユースのに関する協定を締結

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-gomi/gomi-recycle/20260416151225.html

・品川区とジモティーの取り組みについて

品川区では一般廃棄物処理基本計画の中で、施策の基本方針の一つとして「再使用の促進」を掲げ、様々なごみ減量の活動を行ってきました。

令和7年度までは、粗大ごみに出されたものの中からまだ使えるものを、ジモティーのサイトへ掲載することで、リユースの機会を提供してきました。

今後は、粗大ごみに限定せず、区民自らがジモティーに不要品を出品し、捨てる前に「譲る」という選択肢をより気軽に選べるほか、区民が個人間で取引を行うため、買取店では値段がつかないものや運搬に困るものも取引が可能になります。これにより、リユース量の拡大を目指します。

さらに、品川区の公式アカウントをジモティー内に作成し、リユースをはじめとした区の情報をより多くの区民に発信していきます。