【申込200名突破！】「最初の定期テスト」への関心高まる！中高一貫校専門 個別指導塾WAYS×にしむら先生による新中1保護者向け無料オンラインセミナー、5月1日／8日に開催

株式会社メイツ

株式会社メイツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：遠藤尚範）が運営する「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」は、2026年5月1日（金）および5月8日（金）に開催する新中学1年生と保護者さま向け無料オンラインセミナー「入学後の親子に伝えたい『5つの事実』と最初の定期テスト攻略法セミナー」について、両日合計の参加申込が200名を突破したことをお知らせします。本セミナーは、受験指導歴25年以上のにしむら先生（西村創氏）を講師に招き、ある中高一貫校の統計データから示された「中高6年間における定期テストの事実」を出発点に、入学直後の最初の定期テストへの向き合い方を解説するものです。中高一貫校に入学したばかりの新中1のご家庭から短期間で申込が集中している事実は、本テーマの社会的ニーズの大きさを示しています。

本セミナーの詳細はこちら ＞ :https://ways-sch.jp/seminar/collaboration-seminar-202605?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202605_nishimura-collaboration-seminar200

■ 中高一貫校・新中1のご家庭が抱える固有の課題

4月22日のセミナー告知公開から平均1日20件以上のお申し込みが殺到し、4月末までの9日間で200名を超えました。背景には、中高一貫校に入学したばかりの新中1のご家庭が抱える固有の不安があります。中高一貫校では中学・高校の6年間を通じた評価制度・先取りカリキュラムが採用されており、内部進学や指定校推薦においても中学段階の評定が重視されます。一方で、中学受験を終えた直後の生活リズムの乱れや学習動機の喪失、保護者さまが伴走してきた受験勉強から自走型学習への切り替えなど、一般の公立中学とは異なる課題が同時に発生する時期でもあります。

入学からちょうど1ヶ月、最初の定期テストを目前にしたタイミングで「何から取り組ませればよいか分からない」と感じる保護者さまが多いことが、申込数の伸びに表れていると考えられます。

■ "最初の定期テスト"が6年間の起点になる理由

ある中高一貫校で行われた統計分析では、高校3年2学期の成績は、中学受験時の入試得点よりも「中学1年1学期の成績」との相関が強い傾向があることが示されています。中学受験で蓄えた学力の貯金は短期間で消費されてしまう一方、中1の1学期で身につけた学習習慣は6年間にわたって学力推移を支える土台となります。

最初の定期テストの結果は、お子さまご自身の「自分はこれくらいできる」という自己評価の基準点として記憶に残り、その後の学習意欲や取り組み姿勢にも影響します。本セミナーは、入学後1ヶ月のこの時期にこそ取り組むべきポイントを整理し、ご家庭で実行できる具体策に落とし込むことを目的としています。

■登壇者紹介

にしむら先生（西村創 氏）

早稲田アカデミー、駿台、河合塾Wingsなどで指導歴25年以上。新卒入社の早稲田アカデミーでは入社初年度に生徒授業満足度全講師中1位に輝く。駿台ではシンガポール校講師を経て、当時初の20代校長として香港校校長を務め、過去最高の合格実績を出す。河合塾Wingsでは講師、教室長、エリアマネージャーを務める。現在はセミナー講演、書籍執筆などを中心に活動。著書20冊、「にしむら先生 受験指導専門家」としてYouTube配信中（チャンネル登録13万人超）

■ セミナー内容：4つの柱

本セミナーは、中高一貫校で起きている事実、最初の定期テストへの対策、保護者さまの関わり方、生活面での注意点という4つの柱で構成されています。

【事実】中高一貫校で起きている「5つの事実」

入学1ヶ月の段階で家庭から見えにくい中高一貫校の内側を、データと指導現場の事例から提示します。

【対策】最初の定期テストで結果を出すための勉強法

1科目あたり短時間でも効果が出る復習サイクルの組み方、定期テストに直結する授業の受け方、直前期の負担を減らす学習計画など、ご家庭で再現できる具体的な手順を解説します。

【親の役割】受験伴走から「サポーター型」関わり方への移行

中学入学と同時に手を完全に離すと逆効果になりやすい点を踏まえ、中学2年までに自走へ移行するための段階的な関わり方をロードマップで示します。

【警告】スマートフォンとの距離の取り方

中学進学を機に利用が一気に増えるスマートフォンが、生活リズム・学習時間・睡眠に与える影響と、ご家庭で取り入れられる現実的な対策を共有します。

■ こんな方におすすめ

☑️ 中高一貫校に入学して1ヶ月、「うちの子、大丈夫かな？」と漠然とした不安がある方

☑️ もうすぐ初めての定期テスト。小学校とは違うテスト対策の仕方を知りたい方

☑️ 受験が終わって子どもの勉強への関わり方が分からなくなっている方

☑️ 第一志望ではなかった学校への進学で、まだ気持ちの切り替えがついていない方

☑️ 「受験燃え尽き」や「中だるみ」の兆候を見逃したくない方

☑️ 中学生になった子どもとの距離感、手の離し方に悩んでいる方

■セミナー開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134095/table/112_1_f2259174fea752f4487eeacd6c9699b2.jpg?v=202605020151 ]

▼セミナーへのお申し込み、詳細は下記のボタンから。（無料でご参加いただけます。）

本セミナーのお申し込みはこちら ＞ :https://ways-sch.jp/seminar/collaboration-seminar-202605?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202605_nishimura-collaboration-seminar200

■ 中高一貫校専門 個別指導塾WAYSについて

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しておりますので、中高一貫校に通うお子さまの勉強についてお悩みの保護者さまはぜひ一度お気軽にご相談ください。

無料学習相談のご予約はこちら ＞ :https://ways-sch.jp/reserve?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202605_nishimura-collaboration-seminar200_reserve

■ 会社概要

◆ 株式会社メイツ

所在地：東京都新宿区高田馬場２丁目１４－２ 新陽ビル602

代表取締役：遠藤 尚範

設立：2014年(平成26年) 1月

電話：03-6233-8169

メール：info@mates-edu.co.jp

HP：https://mates-edu.co.jp

◆ 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS

電話：0120-913-938 (受付時間：月～日 10:00～20:00)

MAIL：info@ways-sch.jp

HP：https://ways-sch.jp