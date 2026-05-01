【FPM Milano】公益財団法人日本サッカー協会（JFA）とサッカー日本代表オフィシャルトラベルケースプロバイダー契約を締結

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤広幸）が展開する、イタリア・ミラノ発のラグジュアリーラゲッジブランドFPM Milano（エフピーエム ミラノ）は、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）と、2026年5月1日（金）より１年間のオフィシャルトラベルケースプロバイダー契約を締結いたしました。本契約により、 SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）の遠征や移動において、FPM Milanoのラゲッジが使用されます。

本取り組みでは、FPM Milanoを象徴する「BANKコレクション」より、機動性・モダンなデザインを兼ね備えたキャビンサイズモデル「BANK S Spinner53」をベースに構成し、日本代表別注カラーのレザーハンドル、サッカー日本代表ver.ステッカー、エラスティックバンドを組み合わせることで、SAMURAI BLUEの精神を映し出すデザインに仕上げました。

また、チームスタッフの移動を支えるラゲッジとして「BANK ZIP DELUXE」を採用。遠征時における多様な装備や備品の運搬を想定し、機能性と収納力の両面からチーム全体をサポートします。

SAMURAI BLUE 使用 ”BANK S”SAMURAI BLUE 使用 ”BANK ZIP DELUXE”

そして、今回特別にご用意したサッカー日本代表ver.ステッカーは、本取り組みを象徴するデザインとして展開。旅のパートナーであるラゲッジに、それぞれの想いやストーリーを重ねていただけます。それぞれのアイテムは、既存のFPM Milano製品にも取り付けが可能で、お客様ご自身のラゲッジを特別仕様へとカスタマイズいただけます。

【サッカー日本代表オフィシャルライセンスグッズ】FPM Milano オリジナルステッカー8枚セット \4,400(税込)【サッカー日本代表オフィシャルライセンスグッズ】カラーレザーハンドル 日本代表ver. \19,800(税込)

日本代表別注ハンドル、およびサッカー日本代表ver.ステッカーは、5月1日（金）から予約を開始し、6月3日（水）より表参道直営店、オフィシャルオンラインストア、LIMITED CONCEPT STOREにて、一般販売いたします。随所に施されたブルーのディテールは、旅の中での視認性を高めるとともに、個性を際立たせるアクセントとして機能します。

【サッカー日本代表オフィシャルライセンスグッズ】

・【LEATHER HANDLE】 カラーレザーハンドル日本代表ver. \19,800

・【STICKERS】FPM Milanoオリジナルステッカー8枚セット \4,400

・【STICKERS】FPM Milanoオリジナルステッカー3枚セット \1,650 (全て税込)

■「SAMURAI BLUE 応援メッセージプロジェクト」

FPM Milanoが SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のオフィシャルトラベルケースプロバイダーに決定したことを記念して、ファンの皆さまからSAMURAI BLUEへ向けた応援メッセージを募集する企画を実施いたします。お寄せいただいたメッセージは、実際に使用されるラゲッジとともに届けられ、世界に挑むその背中を後押しします。

■ご応募方法

・FPM Milano 表参道店

店頭にて専用用紙へ直筆でご記入のうえ、ご応募いただけます。

応募受付期間：2026年5月2日（土）11:00 ～ 5月17日（日）19:00まで

※受付時間は店舗営業時間に準じます。

住所：〒150-0001

東京都渋谷区神宮前4-24-17

TEL：03-6804-3716

・WEB応募フォーム

特設応募フォームよりご応募いただけます。

URL：https://e-ve.event-form.jp/event/130251/fpmjapan

応募受付期間：2026年5月11日（月）12：00 ～ 5月17日（日）23：59まで

FPM Milanoは、「旅とは人生そのものである」という思想のもと、移動の質そのものを追求してきました。世界を舞台に戦う選手たちにとって、移動の時間もまた重要な要素のひとつです。本取り組みを通じて、選手のパフォーマンスを支えるとともに、ファンの想いをつなぐ役割を担ってまいります。

■ 今後の展開

FPM Milanoは、本契約を通じて SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）の活動を継続的にサポートするとともに、スポーツと旅の価値を結びつけた取り組みを推進してまいります。

また、世界を舞台に挑戦を続ける選手たちの移動を支えることで、旅の質そのものを高めるブランドとしての価値を発信してまいります。

【公益財団法人日本サッカー協会 会長 宮本恒靖氏 コメント】

このたび、FPM Milanoとオフィシャルトラベルケースプロバイダー契約を締結できたことを心強く思います。 SAMURAI BLUEが試合に臨むための移動もまた、勝負に向けた大切なプロセスです。 過酷な移動環境の中でも、大切なものを安心して運べること、そして自分たちらしくいられることは、最高のパフォーマンスにつながります。 機能性と美しさを兼ね備えたFPM Milanoのプロダクトとともに、チームがより良い準備を重ね、世界の舞台で力を発揮していくことを期待しています。

【株式会社マッシュスタイルラボ 代表 近藤 広幸 コメント】

この度、公益財団法人日本サッカー協会（JFA）様と、 SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）のオフィシャルトラベルケースプロバイダー契約を締結できましたことを、大変光栄に存じます。

国民の期待を背負い、世界を舞台に挑戦を続ける SAMURAI BLUEの皆様には、常に大きな感動をいただいております。世界一を目指す皆様にとって、移動の時間は非常に重要なものであると考えております。本取り組みを通じて、その挑戦を支える一助となり、日本代表の皆様が歩まれる道の先に、私たちの想いも寄り添うことができましたら幸いです。

■公益財団法人 日本サッカー協会（JFA）について

公益財団法人日本サッカー協会（JFA）は、1921年に設立された、日本におけるサッカー界を統括・代表する団体です。サッカーを通じて豊かなスポーツ文化の創造を目指し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献することを理念に掲げています。

男女日本代表の強化をはじめ、天皇杯や各種リーグの主催、育成および指導者養成、サッカーの普及活動（グラスルーツ）などを通じて、スポーツ文化の発展と社会への貢献を目指しています。

Official Website：https://www.jfa.jp/

■ FPM Milano（エフピーエム ミラノ）について

1946年にイタリア・ミラノで創業したプレミアムラゲッジブランド。

航空機グレードのアルミニウムを用いた堅牢な構造と、独自のバタフライロックを特徴とし、クラシックとモダンが融合したデザインで世界中の旅人を魅了しています。

FPM Milanoのスーツケースは、旅の道具であると同時に、人生を豊かに彩るスタイルの象徴として愛されています。

Official Online Store：https://fpmjapan.com/(https://www.jfa.jp/)

Instagram：@fpmmilano_jpn(https://www.instagram.com/fpmmilano_jpn?igsh=dnZrcnEwN2VxYmk0)

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61572616027316(https://www.jfa.jp/)